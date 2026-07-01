Деметрий Фалерский (греч. Δημήτριος Φαληρεύς) (ок. 350 ‒ ок. 280 до н. э.

Деме`трий Фале`рский (греч. Δημήτριος Φαληρεύς) (ок. 350 — ок. 280 до н. э.) — древнегреческий политиче­ский деятель и философ-перипатетик, происходил из афинского дема Фалер. Ученик Теофраста. Принадлежал к промакедонской олигархической партии. В 317 до н. э. Кассандр назначил его правителем Афин, и он в течение 10 лет управлял городом, прославившись как законодатель и реформатор. Эти годы Цицерон считал временем расцвета Афин. В 307 до н. э. был изгнан Деметрием Полиоркетом, после смерти Кассандра (297 до н. э.) бежал в Александрию к Птолемею Сотеру и стал его советником. Инициатор создания Александрийской библиотеки и Мусея. При Птолемее Филадельфе был отстранен от дел и сослан в Верхний Египет, где умер около 280 до н. э. от укуса змеи. Сохранились названия 45 сочинений Д. Ф. политической, философской и филологической тематики (Diog. Laert. V. 80—81); до нас дошли небольшие фрагменты. Лит.: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Пер. М. Л. Гаспарова. М., 1986; Хабихт Х. Афины. История города в эллинистическую эпоху. М., 1999; Wehrli F. Die Schule des Aristoteles. Ht. 4. Demetrios von Faleron. Basel, 1968. В. С. Ленская.