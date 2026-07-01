ДЕМЕТРИЙ ФАЛЕРСКИЙ

ДЕМЕ́ТРИЙ ФАЛЕ́РСКИЙ - древнегреческий афинский государственный деятель и философ, представитель перипатетической школы.

Уче­ник Тео­фра­ста. В 317-307 годах аб­со­лют­ный пра­ви­тель (эпи­ме­лет) Афин; с 297 года при дво­ре Пто­ле­мея I Со­те­ра , один из ос­но­ва­те­лей Алек­сан­д­рий­ской б-ки и Му­сея. Био­гра­фия Деметрий Фалерский при­во­дит­ся у Дио­ге­на Ла­эр­тия (V, 75–85); там же - ка­та­лог со­чи­не­ний: 45 на­зва­ний на этические, по­ли­тические, ис­то­рические и ис­то­ри­ко-литературные те­мы (не сохранились). Деметрий Фалерский, во­пло­щав­ший для Ци­це­ро­на иде­ал государственного дея­те­ля, ора­то­ра и фи­ло­со­фа в од­ном ли­це, не был ори­ги­наль­ным мыс­ли­те­лем; его ис­то­рическая за­слу­га - пе­ре­нос пе­ри­па­те­тич. учё­но­сти в Алек­сан­д­рию. Ему при­над­ле­жит так­же древ­ней­шее со­хра­нив­шее­ся (у Ио­ан­на Сто­бея) со­б­ра­ние из­ре­че­ний «се­ми муд­ре­цов».

Сочинения :

[Fragmente] // Die Schule des Aris­to­te­les. / Hrsg. von F. Wehrli. 2. Aufl. Basel, 1968. Н. 4.