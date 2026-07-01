ДЕМЕТРИЙ ФАЛЕРСКИЙ
ДЕМЕ́ТРИЙ ФАЛЕ́РСКИЙ - древнегреческий афинский государственный деятель и философ, представитель перипатетической школы.
Ученик Теофраста. В 317-307 годах абсолютный правитель (эпимелет) Афин; с 297 года при дворе Птолемея I Сотера, один из основателей Александрийской б-ки и Мусея. Биография Деметрий Фалерский приводится у Диогена Лаэртия (V, 75–85); там же - каталог сочинений: 45 названий на этические, политические, исторические и историко-литературные темы (не сохранились). Деметрий Фалерский, воплощавший для Цицерона идеал государственного деятеля, оратора и философа в одном лице, не был оригинальным мыслителем; его историческая заслуга - перенос перипатетич. учёности в Александрию. Ему принадлежит также древнейшее сохранившееся (у Иоанна Стобея) собрание изречений «семи мудрецов».
Сочинения:
[Fragmente] // Die Schule des Aristoteles. / Hrsg. von F. Wehrli. 2. Aufl. Basel, 1968. Н. 4.