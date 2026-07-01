ДЕМЕТРИЙ

ДЕМЕ́ТРИЙ (Δημήτριος ) - царь Гре­ко-­Бак­трий­ско­го цар­ст­ва в начале II века до нашей эры.

Упо­ми­на­ет­ся По­ли­би­ем в рас­ска­зе об оса­де вой­ска­ми се­лев­кид­ско­го ца­ря Ан­ти­оха III сто­ли­цы Гре­ко-Бак­трии города Бак­тра. В даль­ней­шем, по со­об­ще­ни­ям Стра­бо­на и Юс­ти­на, за­вое­вал об­шир­ные тер­ри­то­рии к югу от Гин­ду­ку­ша (Па­ро­па­ми­са­ды и Ара­хо­сия). При Деметрии Гре­ко-Бак­трий­ское цар­ст­во дос­тиг­ло наи­выс­ше­го мо­гу­ще­ст­ва. Сверг­нут в ре­зуль­та­те пе­ре­во­ро­та, ор­га­ни­зо­ван­но­го Ев­кра­ти­дом. Важ­ный ис­точ­ник по ис­то­рии прав­ле­ния Деметрия - греческую над­пись, об­на­ру­жен­ная в ок­ре­ст­но­стях г. Ку­ляб (Тад­жи­ки­стан).