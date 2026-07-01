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ДЕМЕТРИЙ
ДЕМЕ́ТРИЙ (Δημήτριος ) - царь Греко-Бактрийского царства в начале II века до нашей эры.
Упоминается Полибием в рассказе об осаде войсками селевкидского царя Антиоха III столицы Греко-Бактрии города Бактра. В дальнейшем, по сообщениям Страбона и Юстина, завоевал обширные территории к югу от Гиндукуша (Паропамисады и Арахосия). При Деметрии Греко-Бактрийское царство достигло наивысшего могущества. Свергнут в результате переворота, организованного Евкратидом. Важный источник по истории правления Деметрия - греческую надпись, обнаруженная в окрестностях г. Куляб (Таджикистан).
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