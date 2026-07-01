ДЕМЕТРА
ДЕМЕ́ТРА (Δημήτηρ) - в греческой религии и мифологии (смотрите в статье Древняя Греция) богиня плодородия и земледелия.
Дочь Кроноса и Реи, сестра и супруга Зевса, от которого имела дочь Персефону. Одна из наиболее почитаемых олимпийских богинь, прекрасного облика, благорасположенная к людям, помощница в сельских трудах. Её культовые имена: Хлоя («зелень», «посев»), Карпофора («дарительница плодов»), Фесмофора («устроительница»), Сито («хлеб», «мука»). Она подарила Триптолему колесницу с крылатыми драконами и дала зёрна пшеницы, которыми он засеял всю землю. Деметра научила людей пахоте и севу. Она наполняет амбары земледельца запасами. Миф о Деметре рисует образ скорбящей матери, потерявшей любимую дочь Персефону, похищенную Аидом. На оставшейся без покровительства Деметры земле наступил голод, и Зевс приказал вернуть Персефону матери. Однако Аид дал вкусить ей гранатовое зёрнышко (символ плодовитости, владельцем которого является бог смерти), чтобы она не забыла царство смерти. С тех пор две трети года Персефона проводит на земле с матерью - и вся природа расцветает, плодоносит и ликует, - и одну треть года - в царстве смерти Аида.
Главное священное место Деметры - Элевсин в Аттике, где в течение 9 дней месяца боэдромиона (сентября) проходили Элевсинские мистерии, символически представлявшие горе Демеры, её странствия в поисках дочери, тайную связь между мирами живых и мёртвых. Старинные афинские семьи имели наследственное право участия в этих мистериях с соблюдением обета молчания. (Эсхил, по традиции пользовавшийся этим правом, даже был изгнан из Афин якобы за разглашение ритуальных тайн, известных только посвящённым.) Деметру по всей Греции прославляли на празднике Фесмофорий как устроительницу земледельческих порядков.
Сохранились посвятительные рельефы, связанные с Элевсинскими мистериями, многочисл. терракотовые статуэтки, а также её изображения на помпейских фресках и росписях, обнаруженных в Сев. Причерноморье.
Иллюстрации:
«Деметра Книдская». Статуя круга Бриаксиса. Мрамор. 340–330 до н. э. Британский музей (Лондон).
Архив БРЭ.
«Деметра вручает Триптолему колос пшеницы». Справа – Персефона. Рельеф из Элевсина. 2-я пол. 5 в. до н. э. Национальный музей (Афины).
Архив БРЭ.