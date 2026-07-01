ДЕМЕТРА

ДЕМЕ́ТРА (Δημήτηρ) - в греческой религии и мифологии (смотрите в статье Древняя Греция ) богиня плодородия и земледелия.

Дочь Кро­но­са и Реи, се­ст­ра и суп­ру­га Зев­са, от ко­то­ро­го име­ла дочь Пер­се­фо­ну. Од­на из наи­бо­лее по­чи­тае­мых олим­пий­ских бо­гинь, пре­крас­но­го об­ли­ка, бла­го­рас­по­ло­жен­ная к лю­дям, по­мощ­ни­ца в сель­ских тру­дах. Её куль­то­вые име­на: Хлоя («зе­лень», «по­сев»), Кар­по­фо­ра («да­ри­тель­ни­ца пло­дов»), Фес­мо­фо­ра («уст­рои­тель­ни­ца»), Си­то («хлеб», «му­ка»). Она по­да­ри­ла Трип­то­ле­му ко­лес­ни­цу с кры­ла­ты­ми дра­ко­на­ми и да­ла зёр­на пше­ни­цы, ко­то­ры­ми он за­се­ял всю зем­лю. Деметра нау­чи­ла лю­дей па­хо­те и се­ву. Она на­пол­ня­ет ам­ба­ры зем­ле­дель­ца за­па­са­ми. Миф о Деметре ри­су­ет об­раз скор­бя­щей ма­те­ри, по­те­ряв­шей лю­би­мую дочь Пер­се­фо­ну, по­хи­щен­ную Аи­дом. На ос­тав­шей­ся без по­кро­ви­тель­ст­ва Деметры зем­ле на­сту­пил го­лод, и Зевс при­ка­зал вер­нуть Пер­се­фо­ну ма­те­ри. Од­на­ко Аид дал вку­сить ей гра­на­то­вое зёр­ныш­ко (сим­вол пло­до­ви­то­сти, вла­дель­цем ко­то­ро­го яв­ля­ет­ся бог смер­ти), что­бы она не за­бы­ла цар­ст­во смер­ти. С тех пор две тре­ти го­да Пер­се­фо­на про­во­дит на зем­ле с ма­те­рью - и вся при­ро­да рас­цве­та­ет, пло­до­но­сит и ли­ку­ет, - и од­ну треть го­да - в цар­ст­ве смер­ти Аи­да.

Главное свя­щен­ное ме­сто Деметры - Элев­син в Ат­ти­ке, где в те­че­ние 9 дней ме­ся­ца боэ­дро­мио­на (сен­тяб­ря) про­хо­ди­ли Элев­син­ские мис­те­рии , сим­во­ли­че­ски пред­став­ляв­шие го­ре Демеры, её стран­ст­вия в по­ис­ках до­че­ри, тай­ную связь ме­ж­ду ми­ра­ми жи­вых и мёрт­вых. Ста­рин­ные афин­ские се­мьи име­ли на­следственное пра­во уча­стия в этих мис­те­ри­ях с со­блю­де­ни­ем обе­та мол­ча­ния. (Эс­хил, по тра­ди­ции поль­зо­вав­ший­ся этим пра­вом, да­же был из­гнан из Афин яко­бы за раз­гла­ше­ние ри­ту­аль­ных тайн, из­вест­ных толь­ко по­свя­щён­ным.) Деметру по всей Гре­ции про­слав­ля­ли на празд­ни­ке Фес­мо­фо­рий как уст­рои­тель­ни­цу зем­ле­дельческих по­ряд­ков.

Со­хра­ни­лись по­свя­ти­тель­ные рель­е­фы, свя­зан­ные с Элев­син­ски­ми мис­те­рия­ми, мно­го­числ. тер­ра­ко­то­вые ста­ту­эт­ки, а так­же её изо­бра­же­ния на пом­пей­ских фре­сках и рос­пи­сях, об­на­ру­жен­ных в Сев. При­чер­но­мо­рье.

Иллюстрации:

«Де­мет­ра Книд­ская». Ста­туя кру­га Бри­ак­си­са. Мра­мор. 340–330 до н. э. Бри­тан­ский му­зей (Лон­дон).

Архив БРЭ.

«Де­мет­ра вру­ча­ет Трип­то­ле­му ко­лос пше­ни­цы». Спра­ва – Пер­се­фо­на. Рель­еф из Элев­си­на. 2-я пол. 5 в. до н. э. На­цио­наль­ный му­зей (Афи­ны).

Архив БРЭ.

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