ДЕМЕСТВЕННИК

Исполнитель одной из партий многоголосного демественного пения , носящей наименование демество.

Возможно, термин «Д.» восходит к греч. δομέστικος (начальник церковного хора - см. ст. Доместик ) c ассимиляцией гласных в древнерус. языке. Термин «Д.» встречается изредка в описи книг, составленной государевым певчим дьяком Петром Васильевым Покровцем по смерти царя Феодора Алексеевича в 1682 г. (РГАДА. Ф. 396. Оп. 2; ее материалы частично опубл.: Протопопов. М., 1977). В певч. рукописях термин «Д.» выявлен только 1 раз наряду с др. термином многоголосия - вершник (ГЦММК. Ф. 283. № 15. Л. 140 об., нач. XVII в.).

Термин «Д.» изначально связан с рус. безлинейным многоголосием, которое культивировалось в хорах патриарших и государевых певчих дьяков и подьяков, чья деятельность влияла на все области церковнопевч. искусства на протяжении XVII в. Структура хоров была единообразна, базировалась на совокупности достаточно автономных станиц: в государевом хоре обычно 5-6, в патриаршем хоре могло быть до 8. В составе каждой станицы были нижник, 2 путника, вершник и Д. Последний был наиболее опытным, искусным певцом, исполнявшим самую сложную и развитую по напеву партию демества, которая в мелодическом плетении опевала сопутствующие партии демественного многоголосия. В партитурных записях партия демества была самой верхней, располагаясь над партией верха. Поскольку наличие должности Д. обусловлено структурой станиц, то очевиден вывод: в рамках 1 хора единовременно имелось неск. Д., что безусловно способствовало их творческому росту и высокому профессиональному уровню.

История сохранила немного имен певцов, занимавших в XVII в. должность Д. Старейшим из известных Д. был государев певчий дьяк Постник Степанов. В 1607-1608 гг. он числился в составе 4-й станицы, возможно, был уставщиком, т. к. в 1608 г. за славление на Пасху получил деньги на всю станицу (см.: Парфентьев). В 1614-1615 гг. его имя значится в штате 3-й станицы, в последующие 15 лет (1615-1630 или 1616-1631) Постник Степанов был Д. 2-й станицы. В этот период (в 1617 и в 1628) он упомянут в качестве учителя «маленьких певчих дьяков» и молодых певцов.

Имя Д. Михаила Меркурьева встречается в документах 30-х гг. XVII в. В 1630-1635 гг. он находился в штате подьяков «меньших» станиц, занимая должность Д. Каждый год в указанный период он упоминается как исполнитель роли отрока в чине пещного действа. В последующие годы Меркурьев довольно быстро сравнительно с др. дьяками переходил из станицы в станицу. В документах 1648 г. ему указано быть «лишним» дьяком при 1-й и 2-й станицах и петь путем; должность путника он занимал до смерти (1654).

От 3-й четв. XVII в. дошли имена 2 Д., к-рые с 1657 по 1672 г. могли петь в одном хоре. Павел Михайлов Остафьев, по всей видимости, был известным, опытным певцом, т. к. в 1657 г. был зачислен Д. в 1-ю станицу, в к-рой служил до 1682 г., когда был пожалован в думные дьяки. С 1672 г. Остафьев совмещал должность Д. с должностью уставщика, т. е. являлся руководителем хора государевых певчих дьяков, что свидетельствует о глубоких знаниях, яркости таланта этого мастера и о его авторитете. Принимая во внимание длительный процесс обучения и становления профессионализма, можно предположить, что ко времени достижения 1-й станицы возраст певца превышал 40 лет. Следовательно, к 1682 г. Остафьеву было уже ок. 70 лет. Преклонный возраст не мешал певцу исполнять ритмически наиболее сложную, подвижную и широкую по диапазону партию демества. Это одна из специфических черт, присущая певцам русского средневековья: несмотря на большую певческую нагрузку, они не теряли голосов до глубокой старости.

Одновременно с Остафьевым в 1657 г. Д. стал Никита Ларионов Казанец (Казанцев). Он занимал эту должность в штате 2-й станицы в течение 15 лет, до смерти в 1672 г. В 1654-1655 гг. Казанец числился в «Росписи маленьких певчих дьяков». Это свидетельствует о юношеском возрасте певца, к-рый, по всей видимости, обладал большим талантом и мастерством, что позволило ему миновать длинный путь перехода из станицы в станицу, столь типичный для биографий государевых певчих дьяков, и еще молодым человеком войти в состав одной из ведущих станиц хора. По смерти Ларионова остались книги «демественные, трехстрочные, знаменные и греческие», что характеризует высокий уровень знаний певца.

Творческий путь Евдокима Евстратова Костромитина также приходится на годы, когда хором руководил Остафьев. Впервые он упомянут как «новый» певец в 1659 г. и только в 1671 г. был зачислен путником в штат 3-й станицы, через год назначен Д. той же станицы. Последний раз его имя отмечено в расходных книгах 1680 г. Перемена специализации этого певца в хоре государевых певчих дьяков (крайне редкое явление в то время) свидетельствует о его творческом росте.

Наиболее позднее упоминание должности Д. относится к 1688-1689 гг. В это время Д. 2-й станицы назван Родион Григорьев, впервые его имя появилось в документах 1672 г., когда «ему и его товарищам из новгородских певчих велено было доставить пятую и шестую станицы». Это назначение Григорьева на должность Д. указывает на то, что рус. безлинейное многоголосие сохранялось в репертуаре певцов, несмотря на проникновение с Запада новой гомофонно-гармонической стилистики, и занимало весьма значительное место в церковнопевч. культуре кон. XVII в.

Автор статьи: М. В. Богомолова.