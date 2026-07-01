ДЕМЕНТЬЕВА Вера Викторовна

Родилась 29.09.1957, Ярославская область. Окончила Ярославский государственный университет в 1979 г.

В 1997–2000 гг. – докторант кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ .

Кандидатская диссертация : «Губернские ведомости» Верхнего Поволжья 1831–1861 гг. как источник по социально-экон. истории России ( Московский государственный педагогический институт, 1985).

Докторская диссертация : Структуры чрезвычайной власти ранней Римской Республики (V–III вв. до н.э.) (Московский государственный университет, 2001).

Профессор кафедры всеобщей истории исторического факультета, Руководитель Научно-образовательного Центра антиковедения Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова

Учителя : проф.: И.Л. Маяк, Йохен Блайкен (Геттинген).

Область интересов : История древнего мира; изучение истории античного Рима и римского государственного права.

Сочинения: Магистратура диктатора в ранней Римской Республике (V–III вв. до н.э.). Ярославль, 1996;

Римское республиканское междуцарствие как политический институт. М., 1998;

ецемвират в римской государственно-правовой системе середины V в. до н. э. М., 2003;

Государственно-правовое устройство античного Рима: ранняя монархия и республика. Ярославль, 2004;

Консульская чрезвычайная власть эпохи ранней Республики как политико-правовой феномен // Исседон. Екатеринбург, 2002. Т. 1 и др.

Историческая память римлян как объект изучения современного антиковедения (новые работы о pompa funebris и imagines maiorum) // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. 2009. Т. 9, № 2. С. 36-43.

КЛЮЧИ ОТ РИМСКОЙ КАЗНЫ: РЕСПУБЛИКАНСКИЕ КВЕСТОРЫ В ЗАБОТЕ ОБ ЭРАРИИ // Электронный научно-образовательный журнал История. 2012., № 8. С. 4.

RECHTSNORMEN UND VERTEILUNGSPRAXIS DER PROVINCIAE QUAESTORUMIN DER RÖMISCHEN REPUBLIK // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Право. 2012. Vol. 8, № 2. P. 243-251.

ДелосскаялатинскаянадписьопроквестуреЛукулла: Луций или Марк? // Проблемы истории, филологии, культуры. 2013., № 4. С. 54-62.

Греческие надписи о квестуре и проквестуре Л. Лициния Лукулла // Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. 2013., № 4. С. 14-19.