ДЕМЕНТЬЕВ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ

ДЕМЕНТЬЕВ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ - российский зоо­лог, ор­ни­то­лог, заслуженный дея­тель нау­ки с 1968 года.

Учил­ся на юри­дическом фа­куль­те­те Пет­роградского университета (1915-1916, 1918). На­чав как ор­ни­то­лог-лю­би­тель, поль­зу­ясь под­держ­кой М.А. Мен­зби­ра, П.П. Суш­ки­на и С.А. Бу­тур­ли­на, к середине XX века стал при­знан­ным ли­де­ром отечественной ор­ни­то­ло­гии. В 1931-1947 годах заведующий ор­ни­то­ло­гическим от­де­лом Зоо­му­зея МГУ, с 1941 года профессор ка­фед­ры зоо­ло­гии по­зво­ноч­ных, с 1956 года заведующий ор­ни­то­ло­гической ла­бо­ра­то­ри­ей био­ло­го-поч­вен­но­го факультетата МГУ. Основные ра­бо­ты по сис­те­ма­ти­ке, зоо­гео­гра­фии, эко­ло­гии, мор­фо­ло­гии и па­лео­нто­ло­гии птиц, при­клад­ным ас­пек­там ор­ни­то­ло­гии, по ис­то­рии нау­ки и ох­ра­не при­ро­ды. Вы­даю­щий­ся по­пу­ля­ри­за­тор нау­ки. Ор­га­ни­за­тор, ре­дак­тор и один из ав­то­ров тру­да «Пти­цы Со­вет­ско­го Сою­за» (т. 1–6, 1951–54). Все­мир­ный фонд ох­ра­ны ди­кой при­ро­ды внёс имя Дементьева в га­ле­рею Веч­ной Сла­вы вы­даю­щих­ся дея­те­лей ох­ра­ны при­ро­ды. Боль­шая зо­ло­тая ме­даль имени И. Жоф­фруа Сент-Иле­ра (Фран­ция, 1960). Государственная премия СССР (1952).

Сочинения :

Пол­ный оп­ре­де­ли­тель птиц СССР. М.; Л., 1934-1941. Т. 1-5 (совм. с С.А. Бу­тур­ли­ным);

Ру­ко­во­дство по зоо­ло­гии. М.; Л., 1940. Т. 6: Поз­во­ноч­ные. Пти­цы (со­авт.);

Со­ко­ла-кре­че­ты. М., 1951;

Пти­цы на­шей стра­ны. 2-е изд. М., 1962.