ДЕМЕНТЬЕВ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ
ДЕМЕНТЬЕВ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ - российский зоолог, орнитолог, заслуженный деятель науки с 1968 года.
Учился на юридическом факультете Петроградского университета (1915-1916, 1918). Начав как орнитолог-любитель, пользуясь поддержкой М.А. Мензбира, П.П. Сушкина и С.А. Бутурлина, к середине XX века стал признанным лидером отечественной орнитологии. В 1931-1947 годах заведующий орнитологическим отделом Зоомузея МГУ, с 1941 года профессор кафедры зоологии позвоночных, с 1956 года заведующий орнитологической лабораторией биолого-почвенного факультетата МГУ. Основные работы по систематике, зоогеографии, экологии, морфологии и палеонтологии птиц, прикладным аспектам орнитологии, по истории науки и охране природы. Выдающийся популяризатор науки. Организатор, редактор и один из авторов труда «Птицы Советского Союза» (т. 1–6, 1951–54). Всемирный фонд охраны дикой природы внёс имя Дементьева в галерею Вечной Славы выдающихся деятелей охраны природы. Большая золотая медаль имени И. Жоффруа Сент-Илера (Франция, 1960). Государственная премия СССР (1952).
Сочинения:
Полный определитель птиц СССР. М.; Л., 1934-1941. Т. 1-5 (совм. с С.А. Бутурлиным);
Руководство по зоологии. М.; Л., 1940. Т. 6: Позвоночные. Птицы (соавт.);
Сокола-кречеты. М., 1951;
Птицы нашей страны. 2-е изд. М., 1962.