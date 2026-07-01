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ДЕМЕНТЬЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ДЕМЕ́НТЬЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСА́НДРОВИЧ - российский спортсмен, заслуженный мастер спорта России в 2006 году.
Победитель Олимпийских зимних игр (2006) в комбинированной гонке на 30 км. Первый российский лыжник, одержавший победу на Олимпийских зимних играх после 1988 года. Серебряный призёр Олимпийских зимних игр (2006) в гонке на 50 км свободным стилем. Первый тренер - В.П. Ухов. Победитель юниорских чемпионатов мира (2001 и 2003). В составе сборной России с 2003 года. Бронзовый (2005) и серебряный (2007) призёр чемпионатов мира в эстафете 4 x 10 км.
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