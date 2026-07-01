ДЕМЕНТЬЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ДЕМЕ́НТЬЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСА́НДРОВИЧ - российский спортсмен, заслуженный мастер спорта России в 2006 году.

По­бе­ди­тель Олим­пий­ских зим­них игр (2006) в ком­би­ни­ро­ван­ной гон­ке на 30 км. Первый российский лыж­ник, одер­жав­ший по­бе­ду на Олим­пий­ских зим­них иг­рах после 1988 года. Се­реб­ря­ный при­зёр Олим­пий­ских зим­них игр (2006) в гон­ке на 50 км сво­бод­ным сти­лем. Пер­вый тре­нер - В.П. Ухов. По­бе­ди­тель юни­ор­ских чем­пио­на­тов ми­ра (2001 и 2003). В со­ста­ве сбор­ной Рос­сии с 2003 года. Брон­зо­вый (2005) и се­реб­ря­ный (2007) при­зёр чем­пио­на­тов ми­ра в эс­та­фе­те 4 x 10 км.