ДЕМБСКИЙ КОНСТАНТИН ВАРФОЛОМЕЕВИЧ

Из потомственных дворян Киевской губернии, православный. Окончил Владимирский Киевский кадетский корпус. 20.8.1865 поступил в Николаевское училище гвардейских юнкеров. 17.7.1867 окончил училище и произведен в корнеты с назначением в лейб-гвардии Уланский Его Величества полк. 21.8.1871 командирован в учебный кавалерийский эскадрон. 16.4.1872 произведен в поручики. 24.7.1873 окончил курс эскадрона в разряде отличнейших. 13.8.1873 произведен в штабс-ротмистры за отличие по службе. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 27.3.1877 произведен в ротмистры. 30.3.1878 назначен командующим 4-м эскадроном. 23.12.1878 утвержден командиром эскадрона. 12.6.1879 назначен командующим эскадроном Его Величества. 7.7.1879 утвержден командиром эскадрона. 2.1.1887 назначен и. д. помощника командира полка по хозяйственной части. 8.3.1888 утвержден в должности. 30.8.1888 произведен в полковники. 30.11.1892 назначен командиром 5-го лейб-драгунского Курляндского полка. 26.5.1897 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением командиром 1-й бригады 3-й кавалерийской дивизии. 9.4.1899 назначен командиром лейб-гвардии Казачьего полка. 21.4.1902 назначен командиром 2-й бригады 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. 7.2.1905 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе с назначением начальником 8-й кавалерийской дивизии. 18.2.1910 произведен в генералы от кавалерии с увольнением со службы с мундиром и пенсией. 28.8.1912 определен на действительную службу (со старшинством с 22.8.1912) с назначением почетным опекуном Московского присутствия Опекунского совета учреждений Императрицы Марии. Занимал должности председателя попечительского совета Московского сиротского института императора Николая I, попечителя Малолетнего отделения Московского сиротского института императора Николая I, управляющего Родовспомогательным заведением и убежищем императрицы Марии Федоровны для заслуженных воспитательниц Ведомства учреждений императрицы Марии, члена Совета по хозяйственной части Елизаветинского института благородных девиц. Судьба после 1917 г. неизвестна.

Холост.