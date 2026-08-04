ДЕМБОВСКИЙ

ДЕМБОВСКИЙ (Dembowski) Эд­вард - польский по­ли­тический дея­тель, фи­ло­соф, пуб­ли­цист , литературный кри­тик.

Польский по­ли­тический дея­тель, фи­ло­соф, пуб­ли­цист, литературный кри­тик. Про­ис­хо­дил из ари­сто­кра­тической се­мьи. В 1839 году всту­пил в под­поль­ную пат­рио­тическию организацию Со­дру­же­ст­во польского на­ро­да (СПН), вско­ре воз­гла­вил её ле­вое кры­ло. Cто­рон­ник аг­рар­ной ре­во­лю­ции, национального и со­ци­аль­но­го ос­во­бо­ж­де­ния по­ля­ков. В 1842-1843 годах из­да­тель и главный ре­дак­тор журнала «Przegląd nau­kowy», от­ра­жав­ше­го взгля­ды не­за­ви­си­мой мо­ло­дой ин­тел­ли­ген­ции. Дембовский кри­ти­че­ски пе­ре­ос­мыс­лил ге­ге­лев­скую диа­лек­ти­ку (от­час­ти под влия­ни­ем Л. Фей­ер­ба­ха), что на­шло вы­ра­же­ние в его «фи­ло­со­фии твор­че­ст­ва» как уни­вер­саль­ном прин­ци­пе бы­тия. В 1843 году по­сле аре­ста ря­да чле­нов СПН бе­жал в По­знан­ское ве­ли­кое кня­же­ст­во и при­нял ак­тив­ное уча­стие в нац.-ос­во­бо­дит. дви­же­нии в Ве­ли­кой Поль­ше. С ле­та 1845 года на­хо­дил­ся в Га­ли­ции, стал од­ним из ру­ко­во­ди­те­лей Кра­ков­ско­го вос­ста­ния 1846 года , в хо­де ко­то­ро­го бы­ла про­воз­гла­ше­на аг­рар­ная ре­фор­ма и ли­к­ви­да­ция дво­рян­ских при­ви­ле­гий. Убит в стыч­ке с австрийскими вой­ска­ми.

Сочинения :

Pisma. Warsz., 1955. T. 1–5;

Из­бран­ные про­из­ве­де­ния про­грес­сив­ных поль­ских мыс­ли­те­лей. М., 1958. Т. 3. С. 84–358.

Автор статьи: Г. Ф. Мат­ве­ев.