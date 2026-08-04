ДЕМБОВСКИЙ
ДЕМБОВСКИЙ (Dembowski) Эдвард - польский политический деятель, философ, публицист, литературный критик.
Польский политический деятель, философ, публицист, литературный критик. Происходил из аристократической семьи. В 1839 году вступил в подпольную патриотическию организацию Содружество польского народа (СПН), вскоре возглавил её левое крыло. Cторонник аграрной революции, национального и социального освобождения поляков. В 1842-1843 годах издатель и главный редактор журнала «Przegląd naukowy», отражавшего взгляды независимой молодой интеллигенции. Дембовский критически переосмыслил гегелевскую диалектику (отчасти под влиянием Л. Фейербаха), что нашло выражение в его «философии творчества» как универсальном принципе бытия. В 1843 году после ареста ряда членов СПН бежал в Познанское великое княжество и принял активное участие в нац.-освободит. движении в Великой Польше. С лета 1845 года находился в Галиции, стал одним из руководителей Краковского восстания 1846 года, в ходе которого была провозглашена аграрная реформа и ликвидация дворянских привилегий. Убит в стычке с австрийскими войсками.
Сочинения:
Pisma. Warsz., 1955. T. 1–5;
Избранные произведения прогрессивных польских мыслителей. М., 1958. Т. 3. С. 84–358.
Автор статьи: Г. Ф. Матвеев.