ДЕМАШИ
ДЕМАШИ (Demachy) Робер Леон - французский фотограф и гравёр.
Сын банкира, в молодости работал в банке. Фотографией занимался самостоятельно (с 1880). Член Французского общества фотографии (с 1882), Парижского фотоклуба (1895-1914; один из основателей), лондонских групп «Сомкнутое кольцо» и «Фото-сецессион». В 1880-1890-е года исполнял реалистические снимки на платиновой фотобумаге. Один из ведущих мастеров пикториальной фотографии, исследовал различные способы обработки негативов (химия осветления, ретушь) и пигментации снимков. В 1894 году в галерее П. Дюран-Рюэля выставил свои первые снимки в технике гуммиарабика, а с 1906 года работал в технике бромойля, используя разнообразную цветовую гамму. Стиль фотографических работ Демаши близок импрессионизму и символизму в живописи. В портретах, снимках обнажённой натуры, изображениях балерин, «ориентальных» сценах, пейзажах он добивался субъективной поэтизированной интерпретации натуры. Написал свыше 100 статей о фотографии для журналов «Camera Work», «Revue de Photographie», «Amateur Photographer» и др. С 1914 года оставил фотографию, занимался преимущественно гравюрой на меди.
Сочинения:
Le procе́dе́ а̀ la gomme bichromatе́e, ou Photo aquateinte. P., 1898 (avec A. Maskell);
Les procе́dе́s d’art en photographie. P., 1906 (avec C. Puyo);
How to make oil and bromoil prints. [L.], 1908 (with C. H. Hewitt);
Le report des е́preuves а̀ l’huile. P., 1912;
R. Demachy: photographs and essays / Ed. B. Jay. L., 1974.
Иллюстрация:
Р. Л. Демаши. «Балерина». 1900–01.
Архив БРЭ.