ДЕМАШИ

ДЕМАШИ (Demachy) Ро­бер Ле­он - французский фотограф и гравёр.

Сын бан­ки­ра, в мо­ло­до­сти ра­бо­тал в бан­ке. Фо­то­гра­фи­ей за­ни­мал­ся са­мо­стоя­тель­но (с 1880). Член Французского общества фо­то­гра­фии (с 1882), Па­риж­ско­го фо­то­клу­ба (1895-1914; один из ос­но­ва­те­лей), лон­дон­ских групп «Сомк­ну­тое коль­цо» и «Фо­то-се­цес­си­он». В 1880-1890-е года ис­пол­нял реа­ли­стические сним­ки на пла­ти­но­вой фо­то­бу­ма­ге. Один из ве­ду­щих мас­те­ров пик­то­ри­аль­ной фо­то­гра­фии, ис­сле­до­вал различные спо­со­бы об­ра­бот­ки не­га­ти­вов (хи­мия ос­вет­ле­ния, ре­тушь) и пиг­мен­та­ции сним­ков. В 1894 году в га­ле­рее П. Дю­ран-Рю­эля вы­ста­вил свои пер­вые сним­ки в тех­ни­ке гум­миа­ра­би­ка, а с 1906 года ра­бо­тал в тех­ни­ке бро­мой­ля, ис­поль­зуя раз­но­об­раз­ную цве­то­вую гам­му. Стиль фо­то­гра­фических ра­бот Демаши бли­зок им­прес­сио­низ­му и сим­во­лиз­му в жи­во­пи­си. В порт­ре­тах, сним­ках об­на­жён­ной на­ту­ры, изо­бра­же­ни­ях ба­ле­рин, «ори­ен­таль­ных» сце­нах, пей­за­жах он до­би­вал­ся субъ­ек­тив­ной по­эти­зи­ро­ван­ной ин­тер­пре­та­ции на­ту­ры. На­пи­сал свыше 100 ста­тей о фо­то­гра­фии для жур­на­лов «Camera Work», «Revue de Photo­graphie», «Amateur Pho­to­gra­ph­er» и др. С 1914 года ос­та­вил фо­то­гра­фию, за­ни­мал­ся пре­имущественно гра­вю­рой на ме­ди.

Сочинения :

Le procе́dе́ а̀ la gomme bichromatе́e, ou Photo aquateinte. P., 1898 (avec A. Maskell);

Les procе́dе́s d’art en photographie. P., 1906 (avec C. Puyo);

How to make oil and bro­mo­il prints. [L.], 1908 (with C. H. Hewitt);

Le report des е́preuves а̀ l’huile. P., 1912;

R. De­ma­chy: photographs and essays / Ed. B. Jay. L., 1974.

Иллюстрация:

Р. Л. Де­ма­ши. «Ба­ле­ри­на». 1900–01.

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