ДЕМАК (Demak)

Султанат на северо-востоке острова Ява в 1500 – начале 17 века.

Ос­но­ван Ра­де­ном Па­та­хом (1475–1501). До 1520 на­хо­дил­ся в вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти от гос-ва Мад­жа­па­хит. В прав­ле­ние сул­та­на Транг­га­на (1504–46) стал са­мым силь­ным му­сульм. гос-вом Явы, вёл об­шир­ную тор­гов­лю с араб. гос-ва­ми, Гуд­жа­ра­том и др. стра­на­ми. Из­вес­тен как центр му­сульм. про­све­ще­ния и су­физ­ма ; при дво­ре сул­та­нов Д. в 15–16 вв. тво­ри­ли зна­ме­ни­тые яван­ские су­фии из чис­ла «Ва­ли Сон­го» («Де­вя­ти свя­тых»): Су­нан Ка­ли Джа­га, Су­нан Ку­дус, Су­нан Гу­нунг Джа­ти и др. В нач. 17 в. в ре­зуль­та­те меж­до­усоб­ных войн Д. пре­кра­тил своё су­ще­ст­во­ва­ние, на его ме­сте воз­ник­ло но­вое гос-во с цен­тром в Пад­жан­ге.

Автор статьи: Т. А. Де­ни­со­ва.

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