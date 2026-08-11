ДЕМАК (Demak)
Султанат на северо-востоке острова Ява в 1500 – начале 17 века.
Основан Раденом Патахом (1475–1501). До 1520 находился в вассальной зависимости от гос-ва Маджапахит. В правление султана Транггана (1504–46) стал самым сильным мусульм. гос-вом Явы, вёл обширную торговлю с араб. гос-вами, Гуджаратом и др. странами. Известен как центр мусульм. просвещения и суфизма; при дворе султанов Д. в 15–16 вв. творили знаменитые яванские суфии из числа «Вали Сонго» («Девяти святых»): Сунан Кали Джага, Сунан Кудус, Сунан Гунунг Джати и др. В нач. 17 в. в результате междоусобных войн Д. прекратил своё существование, на его месте возникло новое гос-во с центром в Паджанге.
Автор статьи: Т. А. Денисова.