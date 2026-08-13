ДЕМАД (др.-греч. Δημάδης)

Афинский оратор и политический деятель эпохи поздней классики, известный своими остротами и меткими фразами.

Происходил из бедной семьи, одно время был простым моряком, однако смог стать видным ораторов и дипломатом благодаря таланту и упорству. Его политические предпочтения менялись, но большую часть карьеры он занимал промакедонскую позицию, будучи противником Демосфена . В битве при Херонее (338 г. до н.э.), проигранной греками, он попал в плен, и именно через него Филипп Македонский начал переговоры с афинянами. С его сыном Александром Македонским у оратора тоже были хорошие отношения: благодаря заступничеству его и Фокиона Александр не стал требовать казни Демосфена и других афинских подстрекателей восстания 335 г. до н.э., а также достаточно милостиво отнесся к Афинам, которых миновала участь разрушенных по приказу македонского царя Фив. Демад продолжал занимать промакедонскую позицию в дальнейшем, играя видную роль в политике Афин в 20-х гг. IV в. до н.э. По утверждению Элиана («Пестрые рассказы»), он даже предложил назначить Александра тринадцатым богом (плюс к 12 олимпийским небожителям), но народное собрание с негодованием отвергло это предложение, присудив Демаду штраф в 100 талантов; впрочем, могут возникнуть сомнения в достоверности данной истории.

Известно, что оратор не гнушался брать взятки, даже у своих политических оппонентов. Несколько раз он попадал под суд, присуждался к выплате штрафов и, в конце концов, был подвергнут атимии (умаление или лишение гражданских прав). В 324/23 гг. до н.э., наряду с Демосфеном и еще некоторыми лицами, он оказался замешанным в темную историю, связанную с Гарпалом, проворовавшимся казначеем Александра Македонского, бежавшим в Афины. Часть награбленных денег (700 талантов) Гарпал передал на хранение в Акрополь, из этих денег пропала примерно половина, подозревали, что она пошла на подкуп должностных лиц. По решению суда обвиненные в принятии взяток во вред отечеству были признаны виновными; Демад, по-видимому, не дожидаясь исхода процесса, предпочел тогда уехать из Афин. Но через некоторое время он вернулся в Афины: после неудачной Ламийской войны (322 г. до н.э.) именно его и Фокиона сограждане отправили для переговоров с македонским военачальником Антипатром. Демад убедил тогда афинян осудить заочно на казнь бежавших Демосфена, Гиперида и их сторонников. Поддержав во время начавшейся войны диадохов Пердикку, Демад вызвал гнев Антипатра: в 319 (или 318) г. до н.э., когда он прибыл в македонскую столицу Пелла для переговоров (афиняне попросили его убедить македонян вывести их гарнизон из крепости Мунихии), он был убит вместе со своим сыном.

Исторические источники:

Плутарх. Биография Фокиона; Биография Демосфена.