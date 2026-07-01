ДЕЛЬВО ПОЛЬ
ДЕЛЬВО (Delvaux) Поль - бельгийский живописец и график.
Обучался в АХ в Брюсселе (1920-1924) у К. Монтальда и Ж. Дельвиля. От ранних пленэрных пейзажей перешёл в 1920-х годах к экспрессионизму в манере К. Пермеке. В 1934 году уничтожил ранее созданные работы и под впечатлением от метафизической живописи Дж. Де Кирико и произведений Р. Магрита обратился к тематике сюрреалистич. сновидений. В живописи Дельво, проникнутой отчуждённым эротизмом, повторяются одни и те же мотивы: в пустынных пространствах площадей, вокзалов, античных руин (в 1938 году Дельво впервые посетил Италию) маячат призрачные фигуры мужчин и обнажённых женщин, похожих на сомнамбул («Розовые узлы», 1937, Королевский музей изящных искусств, Антверпен; «Фазы луны», 1939, Музей современного искусства, Нью-Йорк; «Вечерние поезда», 1957, Королевский музей изящных искусств, Брюссель). Искусству Дельво присущи намеренная загадочность, погружённость в мир меланхолических фантазий, постоянство символики зеркала, цветов, черепа; с середины 1940-х годов в его картинах (под влиянием искусства Дж. Энсора) появляется мотив скелета, в разработке которого Дельво достигает слияния гротеска с возвышенной монументальностью («Распятие», около 1951-1952 годов, Королевский музей изящных искусств, Брюссель). Будучи признанным мастером сюрреализма, Дельво никогда не входил ни в одно из объединений. Выполнил настенные росписи - в Казино в Остенде (1952), во Дворце конгрессов в Брюсселе (1959), в Зоологическом институте Льежского университета (1960) и др. Преподавал в Высшей национальной школе архитектуры и декоративных искусств в Брюсселе (1950-1962). В 1982 году открыт Музей Дельво в Сент-Идесбальде, в 1984 году создан Фонд Дельво в Коксейде (Бельгия)
Иллюстрация:
П. Дельво. «Распятие». Ок. 1951–52. Королевский музей изящных искусств (Брюссель).
Архив БРЭ.