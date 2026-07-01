ДЕЛЬВО ПОЛЬ

ДЕЛЬВО (Delvaux) Поль - бельгийский жи­во­пи­сец и гра­фик.

Обу­чал­ся в АХ в Брюс­се­ле (1920-1924) у К. Мон­таль­да и Ж. Дель­ви­ля. От ран­них пле­нэр­ных пей­за­жей пе­ре­шёл в 1920-х годах к экс­прес­сио­низ­му в ма­не­ре К. Пер­ме­ке. В 1934 году унич­то­жил ра­нее соз­дан­ные ра­бо­ты и под впе­чат­ле­ни­ем от ме­та­фи­зи­че­ской жи­во­пи­си Дж. Де Ки­ри­ко и про­из­ве­де­ний Р. Маг­ри­та об­ра­тил­ся к те­ма­ти­ке сюр­реа­ли­стич. сно­ви­де­ний. В жи­во­пи­си Дельво, про­ник­ну­той от­чу­ж­дён­ным эро­тиз­мом, по­вто­ря­ют­ся од­ни и те же мо­ти­вы: в пус­тын­ных про­стран­ст­вах пло­ща­дей, во­кза­лов, ан­тич­ных ру­ин (в 1938 году Дельво впер­вые по­се­тил Ита­лию) мая­чат при­зрач­ные фи­гу­ры муж­чин и об­на­жён­ных жен­щин, по­хо­жих на со­мнам­бул («Ро­зо­вые уз­лы», 1937, Ко­ро­лев­ский му­зей изящ­ных ис­кусств, Ан­твер­пен; «Фа­зы лу­ны», 1939, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк; «Ве­чер­ние по­ез­да», 1957, Ко­ро­лев­ский му­зей изящ­ных ис­кусств, Брюс­сель). Искусству Дельво при­су­щи на­ме­рен­ная за­га­доч­ность, по­гру­жён­ность в мир ме­лан­хо­лических фан­та­зий, по­сто­ян­ст­во сим­во­ли­ки зер­ка­ла, цве­тов, че­ре­па; с середины 1940-х годов в его кар­ти­нах (под влия­ни­ем искусства Дж. Эн­со­ра) по­яв­ля­ет­ся мо­тив ске­ле­та, в раз­ра­бот­ке ко­то­ро­го Дельво дос­ти­га­ет слия­ния гро­те­ска с воз­вы­шен­ной мо­ну­мен­таль­но­стью («Рас­пя­тие», около 1951-1952 годов, Ко­ро­лев­ский му­зей изящ­ных ис­кусств, Брюс­сель). Бу­ду­чи при­знан­ным мас­те­ром сюр­реа­лиз­ма , Дельво ни­ко­гда не вхо­дил ни в од­но из объ­е­ди­не­ний. Вы­пол­нил на­стен­ные рос­пи­си - в Ка­зи­но в Ос­тен­де (1952), во Двор­це кон­грес­сов в Брюс­се­ле (1959), в Зоо­ло­гическом институте Льеж­ско­го университета (1960) и др. Пре­по­да­вал в Выс­шей национальной шко­ле ар­хи­тек­ту­ры и де­ко­ра­тив­ных ис­кусств в Брюс­се­ле (1950-1962). В 1982 году от­крыт Му­зей Дельво в Сент-Идес­баль­де, в 1984 году соз­дан Фонд Дельво в Кок­сей­де (Бель­гия)

Иллюстрация:

П. Дель­во. «Рас­пя­тие». Ок. 1951–52. Ко­ро­лев­ский му­зей изящ­ных ис­кусств (Брюс­сель).

Архив БРЭ.