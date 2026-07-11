ДЕЛЬВИГ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Окончил 2-й Московский кадетский корпус. 1.9.1883 поступил в Михайловское артиллерийское училище. 11.8.1886 окончил училище и произведен в подпоручики (со старшинством с 14.8.1884) с назначением во 2-ю резервную артиллерийскую бригаду. 9.5.1888 переведен в 13-ю конно-артиллерийскую батарею. 23.11.1888 произведен в поручики (со старшинством с 14.8.1888). 5.12.1888 поступил в Михайловскую артиллерийскую академию. 3.6.1891 окончил академию по 1-му разряду. 14.6.1891 произведен в штабс-капитаны за успехи в науках. 12.12.1891 назначен помощником штаб-офицера, заведующего обучающимися в полевом отделе Офицерской артиллерийской школы офицерами. 28.7.1896 произведен в капитаны. 6.12.1898 признан окончившим курс Офицерской артиллерийской школы. 8.9.1899 переведен в гвардейскую пешую артиллерию штабс-капитаном с оставлением в должности. 13.11.1899 назначен командиром пешей батареи Офицерской артиллерийской школы с переименованием в подполковники. 6.12.1903 произведен в полковники за отличие по службе. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 11.1.1905 назначен в распоряжение главнокомандующего на Дальнем Востоке. 23.5.1905 назначен временно командующим 1 Восточно-Сибирской горной артиллерийской бригадой.13.10.1905 сдал бригаду и уехал с театра военных действий. 15.5.1906 назначен помощником начальника Офицерской артиллерийской школы. 24.1.1909 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением ком. 24 артиллерийской бригады. 26.1.1914 назначен и. д. инспектора артиллерии 9 армейского корпуса. Участник Первой мировой войны. 9.1.1915 произведен в генерал-лейтенанты (со старшинством с 13.8.1914) с утверждением в должности. 19.4.1915 назначен комендантом крепости Перемышль. 8.6.1915 назначен в распоряжение главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. 20.10.1915 назначен командиром 40-го армейского корпуса. 20.4.1916 назначен инспектором артиллерии армий Юго-Западного фронта. С ноября 1917 г. в армии УНР. В декабре 1917 г. назначен главным инспектором артиллерии войск Центральной Рады, затем главный инспектор артиллерии Действующей армии УНР. С апреля 1918 г. в армии Украинской Державы, назначен главным инспектором артиллерии. С декабря 1918 г. в армии УНР, назначен инспектором артиллерии. С 1.6.1919 возглавлял украинскую военную делегацию в Варшаве, подписавшую 21.6.1919 договор о демаркационной линии (линия Дельвига). В августе 1919 г. назначен полномочным представителем УНР в Румынии. 10.2.1921 назначен членом Высшего военного совета УНР с оставлением полномочным представителем. 3.8.1921 получил звание генерал-полковника. Затем проживал в Румынии, возглавлял Товарищество бывших военнослужащих армии УНР и Украинскую громаду в Румынии. Член Общества офицеров-артиллеристов. В 1944 г.работал техническим сотрудником румынско-немецкого акционерного общества. 5.10.1944 арестован органами «Смерш» 2-го Украинского фронта в районе г. Брашов. 14.11.1944 военным трибуналом 2-го Украинского фронта осужден по статьям 58-2, 58-11 и 58-13 УК СССР и приговорен к высшей мере наказания. 20.4.1945 расстрелян в Кишиневе. 29.4.2002 реабилитирован заключением Главной военной прокуратуры РФ.

Жена: дочь статского советника Александра Павловна (урожденная Загоскина) (род. 1870). Дети: Вера (род. 12.6.1896), Павел (род. 18.3.1901), Николай (род. 28.6.1905).