ДЕЛЬВИГ АНТОН АНТОНОВИЧ

Ба­рон, русский по­эт, кри­тик, жур­на­лист.

Ро­дил­ся в се­мье во­ен­но­го из об­ру­сев­ше­го лиф­лянд­ско­го ро­да. Дво­юрод­ный брат А.И. Дель­ви­га. Учил­ся в Цар­ско­сель­ском ли­цее (1811-1817), где по­дру­жил­ся с А.С. Пуш­ки­ным и пер­вый пред­ска­зал его по­этическую сла­ву [стихотворение «К А.С. Пуш­ки­ну» («Как жи­тель гор­дых Альп, над бу­ря­ми па­ря­щий…»), ме­ж­ду 1814 и 1817(?); «Пуш­ки­ну» («Кто, как ле­бедь цве­ту­щей Ав­зо­нии…»), 1815(?); «На смерть Дер­жа­ви­на», 1816], по­зна­ко­мил­ся с В.К. Кю­хель­бе­ке­ром . Ав­тор стихотворения «Про­щаль­ная песнь вос­пи­тан­ни­ков им­пе­ра­тор­ско­го Цар­ско­сель­ско­го ли­цея» (1817), став­ше­го ли­цей­ским гим­ном. Слу­жил в Департаменте гор­ных и со­ля­ных дел (середина 1817 - начала 1819), в кан­це­ля­рии Министерства фи­нан­сов (1819-1821), в Императорской Пуб­лич­ной библиотеке (1821-1825), в Министерстве внутренних дел (с 1825), в 1828 году - в Хо­зяйственном департаменте, с конца 1829 года - в Департаменте Главного управ­ле­ния ду­хов­ных дел иностранных ис­по­ве­да­ний. По­се­щал со­б­ра­ния «Зе­лё­ной лам­пы» и ма­сон­ской ло­жи «Из­бран­ный Ми­ха­ил», на ко­то­рых встре­чал­ся со многими бу­ду­щи­ми де­каб­ри­ста­ми; член Воль­но­го об­ще­ст­ва лю­би­те­лей сло­вес­но­сти, на­ук и ху­до­жеств (с 1818), Воль­но­го об­щест­ва лю­би­те­лей рос­сий­ской сло­весности (с 1819).

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти одой «На взя­тие Па­ри­жа» (ж. «Вест­ник Ев­ро­пы», 1814). Вме­сте с Кю­хель­бе­ке­ром и Е.А. Бора­тын­ским вхо­дил в дру­же­ский «со­юз по­этов», объ­е­ди­нив­ший­ся во­круг Пуш­ки­на. Ли­ри­ка Дельвига раз­ви­ва­лась в рус­ле по­этических тра­ди­ций В.А. Жу­ков­ско­го и К.Н. Ба­тюш­ко­ва, от­ра­зив так­же влия­ние нем. пред­ро­ман­тиз­ма (Г.А. Бюр­гер, Л.К.Г. Гёль­ти, Ф.Г. Клоп­шток, Ф. Шил­лер). Сре­ди жан­ров, раз­ра­ба­ты­вав­ших­ся Дельвигом, - эле­гия, со­нет, ро­манс, по­сла­ние, сти­хо­тво­ре­ния в «ан­то­ло­ги­че­ском ро­де» (в ду­хе ан­тич­ных эпи­грамм). Боль­шой ус­пех име­ли идил­лии Дельвига - гек­са­мет­рической сти­ли­за­ции ан­тич­но­го жан­ра. Осо­бое ме­сто за­ни­ма­ет идил­лия «От­став­ной сол­дат» (1829), на­пи­сан­ная на оте­че­ст­вен­ном ма­те­риа­ле без­риф­мен­ным 5-стоп­ным ям­бом, - ре­п­ли­ка Дельвига в по­ле­ми­ке 1820-1830-х годах о «рус­ской идил­лии». Из­ве­ст­но­стью поль­зо­ва­лись и «рус­ские пес­ни» Дельвига, вос­соз­даю­щие об­раз­но-сти­ли­стический строй фольк­лор­ных пе­сен («Пе­ла, пе­ла пта­шеч­ка», 1824; «Скуч­но, де­вуш­ки, вес­ною жить од­ной», 1824; «Со­ло­вей мой, со­ло­вей», 1825; и др.).

В 1829 году вы­шел един­ст­вен­ный при­жиз­нен­ный по­этический сборник «Сти­хо­тво­ре­ния ба­ро­на Дель­ви­га». Из­да­тель аль­ма­на­хов «Се­вер­ные цве­ты» (1825-1831), «Под­снеж­ник» (1829). С 1830 года ре­дак­тор и из­да­тель (при бли­жай­шем уча­стии Пуш­ки­на и П.А. Вя­зем­ско­го) «Ли­те­ра­тур­ной га­зе­ты». Литературная кри­ти­ка Дельвина, от­стаи­вав­ше­го эс­те­тические прин­ци­пы пи­са­те­лей пуш­кин­ско­го кру­га, бы­ла на­прав­ле­на про­тив «тор­го­во­го на­прав­ле­ния» в ли­те­ра­ту­ре (Ф.В. Бул­га­рин и др.), ори­ен­ти­ро­вав­ше­го­ся на не­при­тя­за­тель­ные вку­сы ши­ро­ко­го чи­та­те­ля, а так­же про­тив эпи­го­нов ро­ман­тиз­ма (А.И. По­до­лин­ский и др.). Дельвигу по­свя­ще­ны сти­хо­тво­ре­ния Пуш­ки­на: «При­ми сей че­реп, Дель­виг», «Кто на сне­гах воз­рас­тил Фео­кри­то­вы неж­ные ро­зы?», «Мы ро­ж­де­ны, мой брат на­зва­ный», «Ху­дож­ни­ку» и др. Про­из­ве­де­ния Дельвига по­ло­же­ны на му­зы­ку А.А. Алябь­е­вым, М.И. Глин­кой, А.С. Дар­го­мыж­ским , А Г. Ру­бин­штей­ном и др.

Сочинения :

Полн. собр. сти­хо­тво­ре­ний. 2-е изд. Л., 1959;

Со­чи­не­ния / Пре­дисл. В. Э. Ва­цу­ро. Л., 1986.

Иллюстрация:

А.А. Дель­виг. Ри­су­нок П. Л. Яков­ле­ва. 1819.

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