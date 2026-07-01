ДЕЛЬВИГ АНТОН АНТОНОВИЧ
Барон, русский поэт, критик, журналист.
Родился в семье военного из обрусевшего лифляндского рода. Двоюродный брат А.И. Дельвига. Учился в Царскосельском лицее (1811-1817), где подружился с А.С. Пушкиным и первый предсказал его поэтическую славу [стихотворение «К А.С. Пушкину» («Как житель гордых Альп, над бурями парящий…»), между 1814 и 1817(?); «Пушкину» («Кто, как лебедь цветущей Авзонии…»), 1815(?); «На смерть Державина», 1816], познакомился с В.К. Кюхельбекером. Автор стихотворения «Прощальная песнь воспитанников императорского Царскосельского лицея» (1817), ставшего лицейским гимном. Служил в Департаменте горных и соляных дел (середина 1817 - начала 1819), в канцелярии Министерства финансов (1819-1821), в Императорской Публичной библиотеке (1821-1825), в Министерстве внутренних дел (с 1825), в 1828 году - в Хозяйственном департаменте, с конца 1829 года - в Департаменте Главного управления духовных дел иностранных исповеданий. Посещал собрания «Зелёной лампы» и масонской ложи «Избранный Михаил», на которых встречался со многими будущими декабристами; член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств (с 1818), Вольного общества любителей российской словесности (с 1819).
Дебютировал в печати одой «На взятие Парижа» (ж. «Вестник Европы», 1814). Вместе с Кюхельбекером и Е.А. Боратынским входил в дружеский «союз поэтов», объединившийся вокруг Пушкина. Лирика Дельвига развивалась в русле поэтических традиций В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова, отразив также влияние нем. предромантизма (Г.А. Бюргер, Л.К.Г. Гёльти, Ф.Г. Клопшток, Ф. Шиллер). Среди жанров, разрабатывавшихся Дельвигом, - элегия, сонет, романс, послание, стихотворения в «антологическом роде» (в духе античных эпиграмм). Большой успех имели идиллии Дельвига - гексаметрической стилизации античного жанра. Особое место занимает идиллия «Отставной солдат» (1829), написанная на отечественном материале безрифменным 5-стопным ямбом, - реплика Дельвига в полемике 1820-1830-х годах о «русской идиллии». Известностью пользовались и «русские песни» Дельвига, воссоздающие образно-стилистический строй фольклорных песен («Пела, пела пташечка», 1824; «Скучно, девушки, весною жить одной», 1824; «Соловей мой, соловей», 1825; и др.).
В 1829 году вышел единственный прижизненный поэтический сборник «Стихотворения барона Дельвига». Издатель альманахов «Северные цветы» (1825-1831), «Подснежник» (1829). С 1830 года редактор и издатель (при ближайшем участии Пушкина и П.А. Вяземского) «Литературной газеты». Литературная критика Дельвина, отстаивавшего эстетические принципы писателей пушкинского круга, была направлена против «торгового направления» в литературе (Ф.В. Булгарин и др.), ориентировавшегося на непритязательные вкусы широкого читателя, а также против эпигонов романтизма (А.И. Подолинский и др.). Дельвигу посвящены стихотворения Пушкина: «Прими сей череп, Дельвиг», «Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?», «Мы рождены, мой брат названый», «Художнику» и др. Произведения Дельвига положены на музыку А.А. Алябьевым, М.И. Глинкой, А.С. Даргомыжским, А Г. Рубинштейном и др.
Сочинения:
Полн. собр. стихотворений. 2-е изд. Л., 1959;
Сочинения / Предисл. В. Э. Вацуро. Л., 1986.
Иллюстрация:
А.А. Дельвиг. Рисунок П. Л. Яковлева. 1819.
Архив БРЭ.