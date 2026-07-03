ДЕЛЬВИГ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

Выдающийся русский инженер, ученый, государственный деятель, сенатор.

Отец – дворянин Иван Андреевич Дельвиг, майор, смотритель судоходства в Моршанске, надворный советник. Мать - Александра Андреевна Дельвиг, урожденная кн. Волконская.

С 3-х летнего возраста Александра Ивановна учила детей дома сама: преподавала им арифметику и словесность.

В феврале 1821 года Андрей Дельвиг был принят в частный пансион Д.Н. Лопухиной в Москве, где успешно проучился 5 лет. В 1827 году поступил в Петербургское военно-строительное училище, а в 1829-м был переведен в Институт инженеров путей сообщения и в 1832 году окончил курс в этом лучшем на тот момент в России техническом учебном заведении. В июне 1832 года за успехи в учебе он был произведен в поручики.

В годы учебы в Петербурге Андрей Иванович сблизился с семьей двоюродного брата Антона Дельвига . Участвовал в литературных вечерах, где познакомился с А.С. Пушкиным , П.А. Плетневым , О.М. Сомовым, Ф.Б. Булгариным, Н.И. Гречем. Был свидетелем трогательной дружбы А. С. Пушкина со своим братом.

В 1832 году был назначен производителем работ по устройству московского водоснабжения.

Каменный водопровод, который доставлял воду из Мытищ в Москву, сооруженный еще во времена Екатерины, к началу сороковых годов значительно разрушился. Директором московских водопроводов в те годы был инженер Максимов, который по достоинству оценил способности своего нового помощника. Дельвиг заменил кирпичный канал чугунными трубами и установил паровые машины для подъема воды и получения искусственного напора вместо естественного падения от наклона труб. Результатом этого явилось то, что количество воды для потребления жителям Москвы удвоилось, причем прекратились потери воды при движении по трубам.

В это время Дельвиг проживал в доме Левашовых, где часто встречался с И.И. Дмитриевым , М.А. Салтыковым, А.Н. Раевским, Е.А. Баратынским, М.А. Бакуниным , П.Я. Чаадаевым , А.С. Хомяковым , посещавшими этот дом. В 1838 году А.И. Дельвиг женился на Эмилии Николаевне Левашовой.

В 1836-1837 годах Дельвиг был командирован в Тулу, где строил плотины на Тульском оружейном заводе, исследовал русло р. Упы с целью улучшения ее судоходства, проектировал и возводил постоянный деревянный мост на каменных сваях через Упу. В 1838-1841 годах А.И. Дельвиг в Москве работал над улучшением судоходства Москва-реки, благоустройством ее набережных. Принимал активное участие в сооружении канала Москва-Волга. В 1840 году он занимался устройством водоснабжения в московском Воспитательном доме. К этому времени относится написание А.И. Дельвигом своего первого труда - "Записки о некоторых технических вопросах, касающихся устройства старого акведука в Москве" (на фр. языке).

В 1842 году Дельвиг занимался устройством Варениковской переправы через р. Кубань. Мост имел стратегическое значение, все работы по сооружению переправы были сопряжены с большой опасностью, поскольку велись под непрерывным обстрелом со стороны черкесов. Тем не менее, переправа была завершена в срок и немало способствовала дальнейшему покорению Кавказа. За эту работу А.И. Дельвиг был награжден орденом св. Владимира IV степени и был назначен состоять при главноуправляющем путями сообщений графе Клейнмихеле .

По поручению главноуправляющего Дельвиг составил проект постоянного моста через Днепр в Киеве, построил шоссейные дороги от Померанья до Едрова и от Малоярославца до Бобруйска. В 1845-1848 годах Андрей Иванович работал над устройством водоснабжения и фонтанов в Нижнем Новгороде.

В Венгерской кампании Дельвиг участвовал в качестве инспектора военных сообщений нашей армии. Под его руководством были сооружены мост через р. Гернат у д. Пога и другие переправы. В июне 1849 года Дельвиг лично участвовал в сражениях под Вайценом и Дебречином.

В 1852 году приказом П.А. Клейнмихеля Андрей Иванович Дельвиг был переведен в Москву и назначен директором московских водопроводов. В то же время он получил предложение принять должность председателя архитектурного совета комиссии для постройки Храма Христа Спасителя . Андрей Иванович согласился и с 1852-го по 1861 год непосредственно принимал участие в сооружении храма-памятника.

Но главным делом для него в это время стала работа по московскому водопроводу, который уже давно не удовлетворял москвичей ни по качеству, ни по количеству подаваемой воды. Необходимо было новое инженерное решение, за которое взялся А.И. Дельвиг. Будучи профессионалом-практиком, обладая багажом новейших европейских знаний, он сумел блестяще решить трудную задачу. Разработанный Андреем Ивановичем проект был высочайше одобрен в 1854 году. По плану Дельвига, чистую воду в необходимом для города количестве вели в Москву из Мытищинских источников. При этом, одним из главных принципов, заложенных в проекте А.И. Дельвига, была замена каменных акведуков металлическими трубами и подача воды под искусственным напором.

1 ноября 1858 года грандиозные работы по реконструкции московского водопровода были окончены, и город стал получать 500000 ведер чистой питьевой воды в сутки. Старинная Сухаревская башня была переоборудована под водонапорную и торжественно освящена.

Именно благодаря трудам А.И. Дельвига в бытность генерал-губернаторства Закревского москвичи получили возможность пользоваться чистой здоровой водой в необходимом количестве. На серебряном ведре работы мастера Овчинникова, преподнесенном в подарок инженеру, была выгравирована надпись: "Глубокоуважаемому Снабдителю Москвы здоровою водою Андрею Ивановичу барону Дельвигу от Москвича. 1880 г.".

Опыт строительства московского водопровода впоследствии широко использовался при проектировании и строительстве систем водоснабжения в других городах России. А написанные А.И. Дельвигом научные работы ( "Руководство к устройству водопроводов" (1857 г., Демидовская премия Академии наук), "Описание водоснабжения, устроенного в 1856 г. в военном лагере на Ходынском поле" (1857 г.), "Историческое обозрение искусства искать воду" (1859 г.) и другие) сделали его одним из главных специалистов в по водоснабжению и гидротехнике в России.

С начала 1860-х годов основная деятельность А.И. Дельвига была связана с железнодорожным строительством. В 1861 году он был назначен главным инспектором частных железных дорог и переехал в Петербург. При его деятельном участии в эти годы в России было построено 12 тысяч километров железных, т.е. большая часть существующей ныне сети железных дорог в России. А.И. Дельвиг был инициатором создания первых в России технических железнодорожных училищ на благотворительные пожертвования и при содействии частных железнодорожных компаний. Одно из них, московское, основанное в 1870 году, получило наименование Дельвиговского. Андрей Иванович пожертвовал этому училищу здание на 2-ой Мещанской улице для общежития студентов. В 1880 году была учреждена стипендия имени А.И. Дельвига в Институте инженеров путей сообщения и выделены средства на развитие Дельвиговского железнодорожного училища. Кроме того, стипендии имени барона Дельвига были учреждены Московской городской думой в Императорском техническом училище и С.С. Поляковым в Елецком Александровском техническом железнодорожном училище. В 1868 году Дельвиг по его просьбе был выбран в члены совета министерства путей сообщения. Кроме того, он был назначен присутствующим в Сенате по делам МПС вместо министра. Впоследствии Дельвиг неоднократно управлял министерством путей сообщения по случаю отсутствия или болезни министра. В 1870 году по состоянию здоровья барон Дельвиг был уволен от всех должностей по министерству путей сообщения с оставлением в звании сенатора и пожалованием ордена св. Александра Невского.

В последние годы жизни Андрей Иванович присутствовал в Сенате, в Межевом департаменте, и различных комитетах и комиссиях. Кроме того, он работал над своими замечательными воспоминаниями, в которых описал многие события и явления целой эпохи русской истории.

Еще одной несомненной заслугой А.И. Дельвига являлось его активное участие в основании Русского технического общества в 1867 году, учрежденного с целью "содействия развитию техники и технической промышленности в России". А.И. Дельвиг был его первым председателем.

Скончался Андрей Иванович Дельвиг 20 января 1887 года в Петербурге.

А. И. Дельвиг «был не кабинетный, но практический инженер с весьма серьезной научной подготовкой и никогда не покидавший научной стороны дела; не был также это административный инженер, привыкший распоряжаться и писать предписания издали, - это был практический производитель работ и строитель, хорошо знающий, как разнообразны бывают затруднения на практике. Если к этому вы прибавите спокойный, веселый, радушный и привлекательный характер, ум, живой и много наблюдавший, избегавший крайностей, искреннюю любовь к делу и при этом многостороннюю образованность и любовь к просвещению, то получите, я думаю, верную характеристику барона...» (проф. Е.Н. Андреев).