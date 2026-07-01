ДЕЛЬСАРТ
ДЕЛЬСАРТ (Delsarte, Del Sarte) Франсуа Александр Никола Шери - французский театральный педагог, музыкант, певец (тенор), теоретик актёрского искусства и вокала.
В 1926-1930 годах в Париже учился пению у А. Корона, затем в консерватории у А. Гароде и Л.А. Поншара-отца. Выступал в театре «Опера-Комик». Рано отойдя от артистич. деятельности, стал хормейстером аббатства Шатель в Париже; открыл при соборе курсы пения. Преподавал в Парижской консерватории, обучал музыке оперных певцов. Среди его учеников - актёры Рашель, Б.К. Коклен. Испытал влияние швейц. теоретика физиогномики И.К. Лафатера, а также Ф.А. Месмера, Ж.Г. Дебюро и др. Разработал собственную систему подготовки актёра, впоследствии зафиксированную одним из его учеников, американским драматургом, актёром и режиссёром С. Маккеем (посещал класс Дельсарта в 1869-1870 годах) и получившую известность в конце XIX века Наряду с голосовой техникой Дельсарт исследовал все компоненты актёрского искусства. Особое внимание уделял развитию наблюдательности, воспитывал интерес к сценической передаче реальной жизни, видя в актёре сознательного художника, соблюдающего общие законы творчества. Выявлял взаимодействие телесной экспрессии и духовной жизни, соотносил жизненно-энергетическое начало творчества с мыслительными процессами и моральными (религиозными) нормами. Изучая анатомию и медицину, работая в клинике для душевнобольных, исследуя поведение человека в обычных и исключительных условиях, в дальнейшем использовал свои наблюдения для анализа мимики и жеста актёра, природы сценической эмоции. Результаты своей работы закрепил в специальной таблице особых «зон», иллюстрирующей провозглашённый им «закон соответствий» между органами тела и эмоциональными и рациональными реакциями. Ряд положений системы Дельсатра впоследствии оказал влияние на многих театральных деятелей и аналитиков актёрского творчества (в частности, А.Я. Таиров называл идеи Дельсарта «абсолютными истинами» в искусстве). Дельварт - автор одной из первых попыток кодификации актёрской игры. Сформулированные им «9 законов движения» опираются на понятия, широко применяемые и в современной театральной педагогике («движение», «ритм», «реакция», «выразительность» и др.). В России интерес к творчеству Дельсарты особенно возрос в 1900-1910-е годы, в период экспериментов в области театральной педагогики, развёртывания студийного движения, теоретических споров о природе сценического искусства и др. (в числе популяризаторов идей Дельсарты - С.М. Волконский, практиковавший его упражнения в собственной студии). Теория Дельсарты сыграла основополагающую роль в становлении танца модерн, получив развитие в творчестве Э. Жака-Далькроза, Т. Шоуна, Р. фон Лабана, К. Йосса. Автор трудов по теории вокального мастерства, методических сочинений для голоса с фортепьяно; Дельварт разработал также аппарат для контроля чистоты интонирования.
Сочинения:
Une Anthologie. P., 1992.
Иллюстрация:
Ф. Дельсарт. Портрет-медальон работы М. А. Э. Дельсарт-Жеральди. Бронза.
Архив БРЭ.