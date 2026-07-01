ДЕЛЬСАРТ

ДЕЛЬСАРТ (Delsarte, Del Sarte) Фран­суа Алек­сандр Ни­ко­ла Ше­ри - французский те­ат­раль­ный пе­да­гог, му­зы­кант, пе­вец (те­нор), тео­ре­тик ак­тёр­ско­го искусства и во­ка­ла.

В 1926-1930 годах в Па­ри­же учил­ся пе­нию у А. Ко­ро­на, за­тем в кон­сер­ва­то­рии у А. Га­ро­де и Л.А. По­нша­ра-от­ца. Вы­сту­пал в те­ат­ре «Опе­ра-Ко­мик». Ра­но отой­дя от ар­ти­стич. дея­тель­но­сти, стал хор­мей­сте­ром аб­бат­ст­ва Ша­тель в Па­ри­же; от­крыл при со­бо­ре кур­сы пе­ния. Пре­по­да­вал в Па­риж­ской консерватории , обу­чал му­зы­ке опер­ных пев­цов. Сре­ди его уче­ни­ков - ак­тё­ры Ра­шель, Б.К. Кок­лен. Ис­пы­тал влия­ние швейц. тео­ре­ти­ка фи­зи­ог­но­ми­ки И.К. Ла­фа­те­ра, а так­же Ф.А. Мес­ме­ра, Ж.Г. Де­бю­ро и др. Раз­ра­бо­тал собственную сис­те­му под­го­тов­ки ак­тё­ра, впо­след­ст­вии за­фик­си­ро­ван­ную од­ним из его уче­ни­ков, американским дра­ма­тур­гом, ак­тё­ром и ре­жис­сё­ром С. Мак­ке­ем (по­се­щал класс Дельсарта в 1869-1870 годах) и по­лу­чив­шую из­вест­ность в конце XIX века На­ря­ду с го­ло­со­вой тех­ни­кой Дельсарт ис­сле­до­вал все ком­по­нен­ты ак­тёр­ско­го искусства. Осо­бое вни­ма­ние уде­лял раз­ви­тию на­блю­да­тель­но­сти, вос­пи­ты­вал ин­те­рес к сце­нической пе­ре­да­че ре­аль­ной жиз­ни, ви­дя в ак­тё­ре соз­на­тель­но­го ху­дож­ни­ка, со­блю­даю­ще­го об­щие за­ко­ны твор­че­ст­ва. Вы­яв­лял взаи­мо­дей­ст­вие те­лес­ной экс­прес­сии и ду­хов­ной жиз­ни, со­от­но­сил жиз­нен­но-энер­ге­тическое на­ча­ло твор­че­ст­ва с мыс­ли­тель­ны­ми про­цес­са­ми и мо­раль­ны­ми (ре­лигиозными) нор­ма­ми. Изу­чая ана­то­мию и ме­ди­ци­ну, ра­бо­тая в кли­ни­ке для ду­шев­но­боль­ных, ис­сле­дуя по­ве­де­ние че­ло­ве­ка в обыч­ных и ис­клю­чительных ус­ло­ви­ях, в даль­ней­шем ис­поль­зо­вал свои на­блю­де­ния для ана­ли­за ми­ми­ки и жес­та ак­тё­ра, при­ро­ды сце­нической эмо­ции. Ре­зуль­та­ты сво­ей ра­бо­ты за­кре­пил в специальной таб­ли­це осо­бых «зон», ил­лю­ст­ри­рую­щей про­воз­гла­шён­ный им «за­кон со­от­вет­ст­вий» ме­ж­ду ор­га­на­ми те­ла и эмо­цио­наль­ны­ми и ра­цио­наль­ны­ми ре­ак­ция­ми. Ряд по­ло­же­ний сис­те­мы Дельсатра впо­след­ст­вии ока­зал влия­ние на многих те­ат­раль­ных дея­те­лей и ана­ли­ти­ков ак­тёр­ско­го твор­че­ст­ва (в ча­ст­но­сти, А.Я. Таи­ров на­зы­вал идеи Дельсарта «аб­со­лют­ны­ми ис­ти­на­ми» в искусстве). Дельварт - ав­тор од­ной из пер­вых по­пы­ток ко­ди­фи­ка­ции ак­тёр­ской иг­ры. Сфор­му­ли­ро­ван­ные им «9 за­ко­нов дви­же­ния» опи­ра­ют­ся на по­ня­тия, ши­ро­ко при­ме­няе­мые и в современной те­ат­раль­ной пе­да­го­ги­ке («дви­же­ние», «ритм», «ре­ак­ция», «вы­ра­зи­тель­ность» и др.). В Рос­сии ин­те­рес к твор­че­ст­ву Дельсарты осо­бен­но воз­рос в 1900-1910-е годы, в пе­ри­од экс­пе­ри­мен­тов в об­лас­ти те­ат­раль­ной пе­да­го­ги­ки, раз­вёр­ты­ва­ния сту­дий­но­го дви­же­ния, тео­ре­тических спо­ров о при­ро­де сце­нического искусства и др. (в чис­ле по­пу­ля­ри­за­то­ров идей Дельсарты - С.М. Вол­кон­ский, прак­ти­ко­вав­ший его уп­раж­не­ния в собственной сту­дии). Тео­рия Дельсарты сыг­ра­ла ос­но­во­по­ла­гаю­щую роль в ста­нов­ле­нии тан­ца мо­дерн, по­лу­чив раз­ви­тие в твор­че­ст­ве Э. Жа­ка-Дальк­ро­за, Т. Шо­уна, Р. фон Ла­ба­на, К. Йос­са. Ав­тор тру­дов по тео­рии во­каль­но­го мас­тер­ст­ва, ме­то­дических со­чи­не­ний для го­ло­са с фортепьяно; Дельварт раз­ра­бо­тал так­же ап­па­рат для кон­тро­ля чис­то­ты ин­то­ни­ро­ва­ния.

Сочинения :

Une Anthologie. P., 1992.

Иллюстрация:

Ф. Дель­сарт. Порт­рет-ме­даль­он ра­бо­ты М. А. Э. Дель­сарт-Же­раль­ди. Брон­за.

Архив БРЭ.