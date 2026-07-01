ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ
ДЕЛОВА́Я РЕПУТА́ЦИЯ - отражение в общественном сознании деловых и профессиональных свойств физического или юридического лица, занятого в предпринимательской, иной экономической или социально значимой деятельности, сложившееся в обществе мнение о его достоинствах и недостатках в сфере делового оборота, совокупность качеств и оценок, с которыми их носитель ассоциируется и персонифицируется в глазах партнёров, клиентов и прочее.
Защита Деловой репутации предусмотрена международными актами, например Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (1950), Международным пактом о гражданских и политических правах (1966).
В гражданском праве Деловая репутация - разновидность нематериальных благ как объектов гражданского права. Деловая репутация (как один из элементов правоспособности) принадлежит гражданину по рождению, юридическому лицу - в силу его создания. Это благо неотчуждаемое и непередаваемое, при жизни может осуществляться только лично носителем деловой репутации, в отношении недееспособных лиц - их законными представителями, после смерти может защищаться другими заинтересованными лицами, в том числе наследниками.
Иски о защите Деловой репутации предъявляются к авторам и распространителям информации (кроме тех, кто точно повторил чужие сведения), если имел место факт распространения сведений, носящих порочащий характер, несоответствующих действительности или оспариваемых в установленном порядке. Защита Деловой репутации в законодательстве большинства стран, а также в международном праве является одним из необходимых ограничений свободы слова. В дореволюционном российском праве, а также современном законодательстве некоторых зарубежных государств (Греции, Италии, США, Франции) предусмотрена ответственность за распространение даже соответствующих действительности порочащих сведений. В действующем росийском праве в этом случае, а также при публикации основанных на фактах оценочных мнений и суждений у лица возникает право на ответ.
Лица, чьей Деловой репутации. был нанесён ущерб, вправе требовать опровержения порочащих сведений, если распространивший их не докажет, что они соответствуют действительности, а также возмещения убытков и компенсации морального вреда. При определении размера морального вреда суд учитывает степень вины нарушителя, глубину физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинён вред и иные заслуживающие внимания обстоятельства. В англосаксонском праве размер компенсации морального вреда всегда связывают с материальными потерями. Извинения как способ судебной защиты росийским законодательством не предусмотрены (такие нормы содержит, например, законодательство Китая), суд не вправе к ним принудить, однако может утвердить мировое соглашение, предполагающее извинения.
На требования о защите Деловой репутации исковая давность не распространяется.
Понятие «Деловой репутации» используется и в других отраслях права (административным, таможенном, трудовом, избирательным и налоговом, законодательстве о средствах массовой информации, рекламе, техническом регулировании, конкуренции, коммерческой тайне и другие). С экономической точки зрения Деловая репутация предприятия может определяться как разница между покупной ценой приобретаемого имущественного комплекса в целом и стоимостью всех его активов и обязательств по бухгалтерскому балансу, а при покупке предприятия на аукционе - между покупной и оценочной (начальной) ценой. В бухгалтерском учёте Деловая репутация юридического лица может быть отнесена к его нематериальным активам. При заключении договора простого товарищества (договора простого товарищества) Деловая репутация может быть вкладом участника в общее дело, причём при отсутствии специального соглашения при оценке она приравнивается к денежным и имущественным вкладам.