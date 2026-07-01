ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ

ДЕЛОВА́Я РЕПУТА́ЦИЯ - отражение в общественном сознании деловых и профессиональных свойств физического или юридического лица, занятого в предпринимательской, иной экономической или социально значимой деятельности, сло­жив­шее­ся в об­ще­ст­ве мне­ние о его дос­то­ин­ст­вах и недостат­ках в сфе­ре де­ло­во­го обо­ро­та, со­во­куп­ность ка­честв и оце­нок, с ко­то­ры­ми их но­си­тель ас­со­ции­ру­ет­ся и пер­со­ни­фи­ци­ру­ет­ся в гла­зах парт­нё­ров, кли­ен­тов и прочее.

За­щи­та Деловой репутации пре­ду­смот­ре­на ме­ж­ду­народными ак­та­ми, например Кон­вен­ци­ей о за­щи­те прав че­ло­ве­ка и ос­нов­ных сво­бод (1950), Ме­ж­ду­на­род­ным пак­том о гра­ж­дан­ских и по­ли­ти­че­ских пра­вах (1966).

В гражданском пра­ве Деловая репутация - раз­но­вид­ность не­ма­те­ри­аль­ных благ как объ­ек­тов гражданского пра­ва . Деловая репутация (как один из эле­мен­тов пра­во­спо­соб­но­сти) при­над­ле­жит гра­ж­да­ни­ну по ро­ж­де­нию, юри­дическому ли­цу - в си­лу его соз­да­ния. Это бла­го не­от­чу­ж­дае­мое и не­пе­ре­да­вае­мое, при жиз­ни мо­жет осу­ще­ст­в­лять­ся толь­ко лич­но но­си­те­лем де­ло­вой ре­пу­та­ции, в от­но­ше­нии не­дее­спо­соб­ных лиц - их за­кон­ны­ми пред­ста­ви­те­ля­ми, по­сле смер­ти мо­жет за­щи­щать­ся другими за­ин­те­ре­со­ван­ны­ми ли­ца­ми, в том числе на­след­ни­ка­ми.

Ис­ки о за­щи­те Деловой репутации предъ­яв­ля­ют­ся к ав­то­рам и рас­про­стра­ни­те­лям ин­фор­ма­ции (кро­ме тех, кто точ­но по­вто­рил чу­жие све­де­ния), ес­ли имел ме­сто факт рас­про­стра­не­ния све­де­ний, но­ся­щих по­ро­ча­щий ха­рак­тер, не­со­от­вет­ст­вую­щих дей­ст­ви­тель­но­сти или ос­па­ри­вае­мых в ус­та­нов­лен­ном по­ряд­ке. За­щи­та Деловой репутации в за­ко­но­да­тель­ст­ве боль­шин­ст­ва стран, а так­же в ме­ж­ду­народном пра­ве яв­ля­ет­ся од­ним из не­об­хо­ди­мых ог­ра­ни­че­ний сво­бо­ды сло­ва. В до­ре­во­лю­ци­он­ном российском пра­ве, а так­же современном за­ко­но­да­тель­ст­ве не­ко­то­рых за­ру­беж­ных го­су­дарств (Гре­ции, Ита­лии, США, Фран­ции) пре­ду­смот­ре­на от­вет­ст­вен­ность за рас­про­стра­не­ние да­же со­от­вет­ст­вую­щих дей­ст­ви­тель­но­сти по­ро­ча­щих све­де­ний. В дей­ст­вую­щем росийском пра­ве в этом слу­чае, а так­же при пуб­ли­ка­ции ос­но­ван­ных на фак­тах оце­ноч­ных мне­ний и су­ж­де­ний у ли­ца воз­ни­ка­ет пра­во на от­вет.

Ли­ца, чьей Деловой репутации. был на­не­сён ущерб, впра­ве тре­бо­вать оп­ро­вер­же­ния по­ро­ча­щих све­де­ний, ес­ли рас­про­стра­нив­ший их не до­ка­жет, что они со­от­вет­ст­ву­ют дей­ст­ви­тель­но­сти, а так­же воз­ме­ще­ния убыт­ков и ком­пен­са­ции мо­раль­но­го вре­да . При оп­ре­де­ле­нии раз­ме­ра мо­раль­но­го вре­да суд учи­ты­ва­ет сте­пень ви­ны на­ру­ши­те­ля, глу­би­ну фи­зических и нравственных стра­да­ний, свя­зан­ных с ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми осо­бен­но­стя­ми ли­ца, ко­то­ро­му при­чи­нён вред и иные за­слу­жи­ваю­щие вни­ма­ния об­стоя­тель­ст­ва. В анг­ло­сак­сон­ском пра­ве раз­мер ком­пен­са­ции мо­раль­но­го вре­да все­гда свя­зы­ва­ют с ма­те­ри­аль­ны­ми по­те­ря­ми. Из­ви­не­ния как спо­соб су­деб­ной за­щи­ты росийским за­ко­но­да­тель­ст­вом не пре­ду­смот­ре­ны (та­кие нор­мы со­дер­жит, например, за­ко­но­да­тель­ст­во Ки­тая), суд не впра­ве к ним при­ну­дить, од­на­ко мо­жет ут­вер­дить ми­ро­вое со­гла­ше­ние, пред­по­ла­гаю­щее из­ви­не­ния.

На тре­бо­ва­ния о за­щи­те Деловой репутации ис­ко­вая дав­ность не рас­про­стра­ня­ет­ся.

По­ня­тие «Деловой репутации» ис­поль­зу­ет­ся и в других от­рас­лях пра­ва (административным, та­мо­жен­ном, тру­до­вом, из­би­рательным и на­ло­го­вом, за­ко­но­да­тель­ст­ве о сред­ст­вах мас­со­вой ин­фор­ма­ции, рек­ла­ме, тех­ни­че­ском ре­гу­ли­ро­ва­нии, кон­ку­рен­ции, ком­мерческой тай­не и другие). С эко­но­мической точ­ки зре­ния Деловая репутация пред­при­ятия мо­жет оп­ре­де­лять­ся как раз­ни­ца ме­ж­ду по­куп­ной це­ной при­об­ре­тае­мо­го иму­щественного ком­плек­са в це­лом и стои­мо­стью всех его ак­ти­вов и обя­за­тельств по бух­гал­тер­ско­му ба­лан­су, а при по­куп­ке пред­при­ятия на аук­цио­не - ме­ж­ду по­куп­ной и оце­ноч­ной (на­чаль­ной) це­ной. В бух­гал­тер­ском учё­те Деловая репутация юри­дического ли­ца мо­жет быть от­не­се­на к его не­ма­те­ри­аль­ным ак­ти­вам. При за­клю­че­нии до­го­во­ра про­сто­го то­ва­ри­ще­ст­ва ( до­го­во­ра про­сто­го то­ва­ри­ще­ст­ва ) Деловая репутация мо­жет быть вкла­дом уча­ст­ни­ка в об­щее де­ло, при­чём при от­сут­ст­вии специального со­гла­ше­ния при оцен­ке она при­рав­ни­ва­ет­ся к де­неж­ным и иму­щественным вкла­дам.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)