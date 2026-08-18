ДЕЛОССКИЙ СОЮЗ

ДЕЛО́ССКИЙ СОЮ́З (Афин­ский мор­ской со­юз) - в Древней Греции политическое объединение, созданное Афинами в 478/477 годах до нашей эры.

По­сле ре­шаю­щих по­бед в 480-479 годах над пер­са­ми в гре­ко-пер­сид­ских вой­нах (500-449) пе­ред гре­ка­ми вста­ла за­да­ча вы­тес­не­ния пер­сов из Эгей­ско­го моря и ос­во­бо­ж­де­ния от их вла­сти греческих го­ро­дов на по­бе­ре­жье Ма­лой Азии. Спар­та, ко­то­рой при­над­ле­жа­ло вер­хов­ное ко­ман­до­ва­ние в па­нэл­лин­ском сою­зе, не бы­ла за­ин­те­ре­со­ва­на в за­мор­ских по­хо­дах и прак­ти­че­ски вы­шла из вой­ны. То­гда ряд ост­ров­ных го­ро­дов-го­су­дарств (на Хио­се, Лес­бо­се, Са­мо­се и других) об­ра­тил­ся к Афи­нам с пред­ло­же­ни­ем воз­гла­вить даль­ней­шее на­сту­п­ле­ние на пер­сов. Афи­ны со­гла­си­лись, и под их эги­дой, по-ви­ди­мо­му, пер­во­на­чаль­но в рам­ках па­нэл­лин­ско­го сою­за, в 478/477 годах воз­ник­ло но­вое во­енно-по­ли­тическое объ­е­ди­не­ние - Афин­ский морорской со­юз. Этот со­юз опи­рал­ся на древ­нее ре­лигиозно-по­ли­тическое един­ст­во ио­ний­ских го­ро­дов, со­став­ляв­ших боль­шин­ст­во в Афин­ском сою­зе, - Де­лос­скую ам­фик­тио­нию, и его цен­тром стал остров Де­лос с его зна­ме­ни­тым свя­ти­ли­щем Апол­ло­на. От­сю­да и иное название но­во­го объ­е­ди­не­ния - Делосский союз Пер­во­на­чаль­но со­юз был ос­но­ван на рав­но­прав­ных на­ча­лах, его ру­ко­во­дя­щим ор­га­ном ста­ло со­б­ра­ние (си­нод) пред­ста­ви­те­лей со­юз­ных го­ро­дов, для ве­де­ния во­енных дей­ст­вий бы­ли соз­да­ны об­щий флот и об­щая каз­на, ку­да го­ро­да (по­на­ча­лу те, ко­то­рые не мог­ли вы­став­лять сво­их эс­кадр) вно­си­ли по­дать - фо­рос. Об­ще­со­юз­ные со­б­ра­ния про­хо­ди­ли на Де­ло­се, там же хра­ни­лась со­юз­ная каз­на. Со­юз стре­ми­тель­но рас­ши­рял­ся, и вско­ре чис­ло его чле­нов вы­рос­ло до 200. Ис­поль­зуя си­лы это­го един­ст­ва, Афи­ны дос­тиг­ли боль­ших ус­пе­хов и вы­тес­ни­ли пер­сов из Эгеи­ды. Од­на­ко од­но­вре­мен­но про­и­зо­шло и пе­ре­ро­ж­де­ние Афин­ско­го сою­за. Опи­ра­ясь на мощь фло­та, афи­ня­не по­сте­пен­но пре­вра­ти­ли сво­их со­юз­ни­ков в под­чи­нён­ных са­тел­ли­тов: бо́льшую их часть ли­ши­ли пра­ва иметь собственные воо­руженные си­лы, поль­зо­вать­ся собственной мо­не­той, ме­ра­ми ве­са и объ­ё­ма, ог­ра­ни­чи­ли их ме­ст­ное са­мо­управ­ле­ние и бес­це­ре­мон­но пре­се­ка­ли лю­бые по­пыт­ки вы­хо­да из сою­за (так, бы­ли по­дав­ле­ны вос­ста­ния на На­ксо­се в 469 году, на Фа­со­се в 465 году, на Эв­бее в 446 году, на Са­мо­се в 440-439 годах). В строп­ти­вые го­ро­да афи­ня­не вво­ди­ли собственные гар­ни­зо­ны и для ре­ше­ния сво­их аг­рар­ных и стра­те­гических про­блем ос­но­вы­ва­ли на зем­лях со­юз­ни­ков собственные во­енно-зем­ле­дельческие ко­ло­нии - кле­ру­хии. Ре­шаю­щим мо­мен­том в пе­ре­ро­ж­де­нии Афин­ско­го сою­за в Афин­скую дер­жа­ву (ар­хэ) обыч­но счи­та­ют пе­ре­не­се­ние со­юз­ной каз­ны с Де­ло­са в Афи­ны в 454 году. Этой каз­ной афи­ня­не рас­по­ря­жа­лись как соб­ст­вен­ной; при этом они не­пре­рыв­но по­вы­ша­ли сум­му взы­ски­вае­мо­го с со­юз­ни­ков фо­ро­са: пер­во­на­чаль­но его об­щая сум­ма рав­ня­лась 460 та­лан­там, на­ка­ну­не Пе­ло­пон­нес­ской вой­ны (к 431 году) со­став­ля­ла 600, а в раз­гар вой­ны (425) бы­ла бо­лее чем уд­вое­на и дос­тиг­ла 1460 та­лан­тов в год. Эти при­тес­не­ния и по­бо­ры вы­зы­ва­ли не­до­воль­ст­во со­юз­ни­ков, и ко­гда афи­ня­не ста­ли тер­петь по­ра­же­ния, со­юз рас­пал­ся.

По­сле окон­ча­тель­но­го раз­гро­ма Афин в 404 году со­юз был офи­ци­аль­но рас­пу­щен. Тем не ме­нее, спус­тя чет­верть ве­ка, вос­ста­но­вив бо­лее или ме­нее свои морские свя­зи и во­енную мощь, Афи­ны пред­при­ня­ли по­пыт­ку воз­ро­дить преж­нее во­енно-по­ли­тическое един­ст­во. В 378 году специальным по­ста­нов­ле­ни­ем афин­ско­го народного со­б­ра­ния бы­ло про­воз­гла­ше­но соз­да­ние но­во­го, 2-го Афин­ско­го морского сою­за, ре­лигиозным цен­тром ко­то­ро­го ос­тал­ся Де­лос. Ор­га­ни­за­ция сою­за строи­лась на под­чёрк­ну­то рав­но­прав­ных на­ча­лах: все де­ла долж­ны бы­ли ре­шать­ся со­вме­ст­но афин­ским народным со­б­ра­ни­ем и со­юз­ным со­ве­том (си­нед­рио­ном). Ста­ра­ясь из­бе­жать не­при­ят­ных кол­ли­зий с со­юз­ни­ка­ми, афи­ня­не обя­за­лись не вы­во­дить на зем­ли со­юз­ных го­ро­дов кле­ру­хии, не ста­вить в них свои гар­ни­зо­ны, не взы­ски­вать со­юз­ной по­да­ти - фо­ро­са. В со­юз во­шло до 75 го­ро­дов. Но­вое объ­е­ди­не­ние ока­за­лось весь­ма не­проч­ным: афи­ня­не вско­ре вер­ну­лись к сво­ей ве­ли­ко­дер­жав­ной по­ли­ти­ке (во­зоб­но­ви­ли прак­ти­ку де­неж­ных по­бо­ров под ви­дом доб­ро­воль­ных взно­сов - син­так­си­сов, ста­ли соз­да­вать кле­ру­хии на зем­лях со­юз­ни­ков и тому подобное), и в 357 году часть го­ро­дов (Хи­ос, Ро­дос, Кос и Ви­зан­тий) от­ло­жи­лась от Афин. По­пыт­ки афи­нян при­вес­ти вос­став­ших к по­кор­но­сти (в хо­де так называемой Со­юз­ни­че­ской вой­ны, 357-355 годах) ус­пе­ха не име­ли. Силь­но со­кра­щён­ный в объ­ё­ме, 2-й Афин­ский со­юз про­су­ще­ст­во­вал до 338 года до н. э., ко­гда по тре­бо­ва­нию по­бе­ди­те­ля гре­ков - ма­ке­дон­ско­го ца­ря Фи­лип­па II он был рас­пу­щен. В ис­то­рии 1-го и 2-го Афин­ско­го мор. сою­зов про­яви­лись ха­рак­тер­ные тен­ден­ции по­ли­тической жиз­ни Древ­ней Гре­ции: с од­ной сто­ро­ны, общ­ность эко­но­мических ин­те­ре­сов, куль­ту­ры и по­ли­тического строя (по большей части де­мо­кра­ти­че­ско­го) спо­соб­ст­во­ва­ла еди­не­нию морских го­ро­дов, с дру­гой - дер­жав­ный го­род-ге­ге­мон стре­мил­ся к фор­си­ро­ван­ной по­ли­тической ин­те­гра­ции, к соз­да­нию на ба­зе сою­за собств. дер­жа­вы, что не­из­беж­но при­во­ди­ло к кра­ху объ­еди­ни­тель­ных по­пы­ток.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)