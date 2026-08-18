ДЕЛОССКИЙ СОЮЗ
ДЕЛО́ССКИЙ СОЮ́З (Афинский морской союз) - в Древней Греции политическое объединение, созданное Афинами в 478/477 годах до нашей эры.
После решающих побед в 480-479 годах над персами в греко-персидских войнах (500-449)перед греками встала задача вытеснения персов из Эгейского моря и освобождения от их власти греческих городов на побережье Малой Азии. Спарта, которой принадлежало верховное командование в панэллинском союзе, не была заинтересована в заморских походах и практически вышла из войны. Тогда ряд островных городов-государств (на Хиосе, Лесбосе, Самосе и других) обратился к Афинам с предложением возглавить дальнейшее наступление на персов. Афины согласились, и под их эгидой, по-видимому, первоначально в рамках панэллинского союза, в 478/477 годах возникло новое военно-политическое объединение - Афинский морорской союз. Этот союз опирался на древнее религиозно-политическое единство ионийских городов, составлявших большинство в Афинском союзе, - Делосскую амфиктионию, и его центром стал остров Делос с его знаменитым святилищем Аполлона. Отсюда и иное название нового объединения - Делосский союз Первоначально союз был основан на равноправных началах, его руководящим органом стало собрание (синод) представителей союзных городов, для ведения военных действий были созданы общий флот и общая казна, куда города (поначалу те, которые не могли выставлять своих эскадр) вносили подать - форос. Общесоюзные собрания проходили на Делосе, там же хранилась союзная казна. Союз стремительно расширялся, и вскоре число его членов выросло до 200. Используя силы этого единства, Афины достигли больших успехов и вытеснили персов из Эгеиды. Однако одновременно произошло и перерождение Афинского союза. Опираясь на мощь флота, афиняне постепенно превратили своих союзников в подчинённых сателлитов: бо́льшую их часть лишили права иметь собственные вооруженные силы, пользоваться собственной монетой, мерами веса и объёма, ограничили их местное самоуправление и бесцеремонно пресекали любые попытки выхода из союза (так, были подавлены восстания на Наксосе в 469 году, на Фасосе в 465 году, на Эвбее в 446 году, на Самосе в 440-439 годах). В строптивые города афиняне вводили собственные гарнизоны и для решения своих аграрных и стратегических проблем основывали на землях союзников собственные военно-земледельческие колонии - клерухии. Решающим моментом в перерождении Афинского союза в Афинскую державу (архэ) обычно считают перенесение союзной казны с Делоса в Афины в 454 году. Этой казной афиняне распоряжались как собственной; при этом они непрерывно повышали сумму взыскиваемого с союзников фороса: первоначально его общая сумма равнялась 460 талантам, накануне Пелопоннесской войны (к 431 году) составляла 600, а в разгар войны (425) была более чем удвоена и достигла 1460 талантов в год. Эти притеснения и поборы вызывали недовольство союзников, и когда афиняне стали терпеть поражения, союз распался.
После окончательного разгрома Афин в 404 году союз был официально распущен. Тем не менее, спустя четверть века, восстановив более или менее свои морские связи и военную мощь, Афины предприняли попытку возродить прежнее военно-политическое единство. В 378 году специальным постановлением афинского народного собрания было провозглашено создание нового, 2-го Афинского морского союза, религиозным центром которого остался Делос. Организация союза строилась на подчёркнуто равноправных началах: все дела должны были решаться совместно афинским народным собранием и союзным советом (синедрионом). Стараясь избежать неприятных коллизий с союзниками, афиняне обязались не выводить на земли союзных городов клерухии, не ставить в них свои гарнизоны, не взыскивать союзной подати - фороса. В союз вошло до 75 городов. Новое объединение оказалось весьма непрочным: афиняне вскоре вернулись к своей великодержавной политике (возобновили практику денежных поборов под видом добровольных взносов - синтаксисов, стали создавать клерухии на землях союзников и тому подобное), и в 357 году часть городов (Хиос, Родос, Кос и Византий) отложилась от Афин. Попытки афинян привести восставших к покорности (в ходе так называемой Союзнической войны, 357-355 годах) успеха не имели. Сильно сокращённый в объёме, 2-й Афинский союз просуществовал до 338 года до н. э., когда по требованию победителя греков - македонского царя Филиппа II он был распущен. В истории 1-го и 2-го Афинского мор. союзов проявились характерные тенденции политической жизни Древней Греции: с одной стороны, общность экономических интересов, культуры и политического строя (по большей части демократического) способствовала единению морских городов, с другой - державный город-гегемон стремился к форсированной политической интеграции, к созданию на базе союза собств. державы, что неизбежно приводило к краху объединительных попыток.