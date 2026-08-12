ДЕЛОССКАЯ СИММАХИЯ

Изначально объединение греческих полисов для продолжения войны с персами; другое название – Первый афинский морской союз.

Симмахия была образована в 478 г. до н.э. под эгидой Афин, после того, как Спарта потеряла интерес к руководству военными действиями против персов, которые шли теперь в основном на море. В состав союза в первые годы его существования входило от 150 до 170 членов, в основном – ионийские морские полисы; раскладку фороса (обязательных взносов на строительство и содержание союзного флота) осуществил по просьбе союзников афинский политик Аристид, известный своей неподкупностью и справедливостью. Первый форос был установлен в сумме 460 талантов (Thuc. I, 96). Афины были лидером союза: им принадлежало верховное командование; большая часть союзного флота – это их корабли; они назначали 10 эллинотамиев (Ἑλληνοταμίαι), ведавших казной союза. В то же время был создан Союзный совет, заседавший на Делосе в храме Аполлона и Артемиды. Каждое союзное государство имело один голос в Совете, решения которого были обязательным для всех союзников.

Формально союзники были автономны, их вступление в симмахию было сугубо добровольным, и следовало бы ожидать, что так же свободно они смогут покинуть союз. На практике же Афины резко противодействовали любым попыткам отложиться от союза и жестоко подавляли восстания союзников: так, в 470 г. до н.э. (или 471 г. до н.э.) было подавлено восстание на Наксосе ; в 465 г. до н.э. – на о-в Фасос ; в 440 г. до н.э. – восстание на Самосе. Во время Пелопоннесской войны , когда в 428 г. до н.э. восстала Митилена на Лесбосе, афиняне были готовы казнить все мужское население полиса, одумавшись буквально в последнюю минуту («митиленские дебаты» у Фукидида).

Постепенно происходило перерождение симмахии в архэ, союза – в державу, в которой Афины были непререкаемым гегемоном. Целый ряд признаков свидетельствовал о постепенном выстраивании Афинами своей империи. В 454 г. до н.э. казны была перенесена с о-ва Делос в Афины. Афины все вольготнее распоряжались этой казной, тратя её на украшение своего города, возведение Парфенона и других великолепных построек. Происходило ослабление политического веса союзников, связанное с утратой ими военной мощи. Большинство союзных общин вносило форос деньгами; через некоторое время флот имели только Хиос, Самос, Лесбос. Афиняне усиливали административный контроль над делами союзников: наиболее важные судебные дела союзников разбирались в гелиэе – туда вносились апелляции на тяжкие приговоры; в союзные города посылались различные должностные лица из Афин для осуществления надзора, например, для наблюдения за выплатой фороса (они назывались архонтами). Афиняне ввели в архэ собственную систему мер и весов, а в «Монетном декрете» (традиционная датировка – 440-ые гг. до н.э.) запретили союзникам чеканку собственной серебряной монеты. Ряд товаров разрешалось вывозить только в Афины, и лишь в том случае, если в данном товаре не было потребности в Афинах, его по уплате определенной пошлины могли везти дальше. Особенно строго контролировали вывоз хлеба: в Византии, на Геллеспонте сидели особые чиновники – «сторожа Геллеспонта» (геллеспонтофилаки - Ἑλλησποντοφύλακες), которые наблюдали за тем, чтобы весь провозимый через проливы хлеб шел в Афины. Оттуда, по удовлетворению потребностей Афин, но не больше 1/3 ввезенного хлеба, зерно могло направляться в другие города. Часть территории у союзников изымалась, и туда выводились афинские поселенцы – клерухи. Клерухии были наполовину земледельческими, наполовину военными поселениями. Фактически за счет союзников Афины решали свои социальные проблемы, избавляясь от бедных и малоземельных.

В то же время были и выгоды, которые союзникам приносила принадлежность к Афинской архэ: уничтожение пиратства в Эгейском море; развитие торговли; союзники не воевали друг с другом (афиняне за этим следили; вмешивались во внутриполисные разборки и пресекали); Афины – «школа Эллады» – способствовали культурному развитию полисов, входящих в архэ: престиж интеллектуалов, философов, скульпторов очень вырос; многие из них стремились работать в Афинах, приезжали, читали лекции и т.п.

Во время Пелопоннесской войны после гибели Сицилийской экспедиции и начала Декелейской войны (413 г. до н.э.) началось массовое отпадение союзников; к концу войны союз фактически прекратил свое существование, лишь Самос продолжать хранить верность Афинам. Фераменов мир, продиктованный Афинам спартанцами, предусматривал вступление афинян в число союзников спартанцев с признанием их гегемонии – это был конец Афинской архэ (404 г. до н.э.), когда-то начинавшейся как Делосская симмахия.

Исторические источники:

Фукидид. История;

Аристотель. Афинская полития;

Диодор. XI – XIII;

Плутарх. Сравнительные жизнеописания: Аристид. Кимон. Перикл;

Списки афинских данников (плательщиков фороса): IG I³ 259 – IG I³ 291 (454–415 гг. до н.э.).

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева