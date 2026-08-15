ДЕЛОНГ ДЖОРДЖ

Ранние годы и первые успехи

Джордж Вашингтон родился 22 августа 1844 г. в Нью-Йорке. Его предки жили во Франции. Обучался в Бруклинской школе. После школы начал трудовую деятельность в канцелярии адвокатской конторы.

Участник Гражданской войны между северными и южными штатами. В 1865 г. окончил Морскую академию и был назначен на военный корабль. На протяжении трех лет совершал крейсирование у западного побережья Европы, Америки и в Средиземном море.

Северные берега

В 1873 г. на «Джуниате» Д. принял участие в поисковой операции, которая разыскивала пропавшую экспедицию Ч.Ф. Холла в море Баффина.

Вернувшись домой, предложил организовать экспедицию к Северному полюсу. Вместе с Дж.Г. Беннеттом в конце 1876 г. начал реализацию своих планов. На средства Дж.Г. Беннета была приобретена «Пандора», получившая новое имя – «Жаннетта» (так звали сестру Дж.Г. Беннетта). В состав экипажа вошли 32 человека.

8 июля 1879 г. Д. покинул порт Сан-Франциско и направился на Чукотку. Д. хотел отыскать шведскую полярную экспедицию А.Э. Норденшельда, которая считалась пропавшей. Экспедиция дошла до Аляски и направилась в Берингов пролив, затем – к Чукотке. У Колючинской губы Д. узнал о том, что А.Э. Норденшельду удалось освободиться ото льдов и пройти в сторону Берингова пролива. Д. решил направиться к Северному полюсу.

Успехи и неудачи

2 сентября 1879 г. в ста милях юго-восточнее мыса о-ва Врангеля экипаж столкнулся с паковым льдом. Д. рассчитывал добраться до о-ва Геральд и зазимовать здесь. Однако 5 сентября неподалеку от заветного острова корабль вмерз в лед и начал вбирать воду, оказавшись на боку. В январе 1880 г. лед сжал судно еще больше, и экипаж был вынужден бороться с водой. Только 17 мая 1881 г. на борту увидели землю – остров получил название «Жаннетта». 24 мая открыли о-в Генриетты. Начались санные походы. На суше был поставлен американский флаг. Это были острова на северо-востоке Новосибирского архипелага, которые в дальнейшем получили имя Де-Лонга.

12 июня 1881 г. корабль начал тонуть примерно в 800 км севернее устья р. Лены. Экипаж покинул судно и оказался на льду. Было решено идти на юг. 12 сентября 1881 экспедиция вышла к Семеновскому о-ву, в дальнейшем – к устью Лены. В начавшемся шторме три лодки, на которых двигался отряд, разделились. Одна из лодок под командованием Дж. Мелвилла 14 сентября вышла к восточной дельте р. Лены, затем была обнаружена хижина, в которой и нашли якуты отряд. Спустя две недели Дж. Мелвилл обнаружил в якутском стойбище двух матросов, посланных на разведку Д. С местными жителями Дж. Мелвилл приступил к поискам Д., но обнаружить его не сумел.

Новая попытка разыскать Д. была предпринята Дж. Мелвиллом в 1882 г. В марте удалось обнаружить остров с последним лагерем Д. и останками отряда. Последняя запись, сделанная в дневнике Д., датируется 30 октября 1881 г.

Семья

Супруга – Эмма Уоттон Делонг.