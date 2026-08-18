ДЕЛОНЕ-ТЕРК
ДЕЛОНЕ́-ТЕРК (Delaunay-Terk) Соня (наст. имя и фам. Софья Ильинична (Сара Елиевна) Штерн) - француский живописец и дизайнер.
Рано потеряв родителей, была удочерена дядей, петербургским присяжным поверенным Г.Т. Терком. В 1903-1905 училась в АХ в Карлсруэ у Л. Шмид-Ройтте; в 1905 году поселилась в Париже, где обучалась в академии «Ла Палетт» у А. Озанфана, Д. де Сегонзака и других. Ранние живописные опыты отмечены влиянием П. Гогена и фовизма (натюрморты, интерьеры парижских кафе, портреты – поэта Н.М. Минского, архитектора В.А. Щуко и другие). В 1910 году вышла замуж за Р. Делоне, стала его соратником и последователем в разработке стилистики орфизма, основанной на динамике цветов, зрительных вращениях и смещениях круговых форм («Симультанные цвета», 1913 году, Кунстхаус, Билефельд; «Электрические призмы», 1914 год, Национальный музей современного искусства, Париж, и другие). Её оформление «Прозы о транссибирском экспрессе и маленькой Жанне Французской» Б. Сандрара (1913), в котором текст и пластические образы предстают в единой «симультанной» композиции (книга отпечатана в виде 2-метровой складной полосы), явилось новым словом в области синтеза искусств. Спектральные цвета и дуговые линии в её живописи нередко соотносятся с реальностью динамичной, бурлящей жизни («Рынок в Миньо», 1915, Нац. музей совр. иск-ва). В 1931 году Делоне-Терк участвовала в создании группировки «Абстракция-Творчество». Работала в различных областях прикладного и оформительского искусства (моделирование одежды, эскизы для тканей и ковров, витражей и мозаик, обоев, дизайн интерьеров, роспись посуды и других), став одним из создателей совр. пром. эстетики. Награждена орденом Почётного легиона (1975).
Сочинения:
Compositions, couleurs, idées. P., 1930;
Nous irons jusqu’au soleil. P., 1978.
Иллюстрация:
С. Делоне-Терк. «Электрические призмы». 1914. Национальный музей современного искусства (Париж).
Архив БРЭ.