ДЕЛОНЕ-ТЕРК

ДЕЛОНЕ́-ТЕРК (Delaunay-Terk) Со­ня (наст. имя и фам. Со­фья Иль­и­нич­на (Са­ра Ели­ев­на) Штерн) - француский жи­во­пи­сец и ди­зай­нер.

Ра­но по­те­ряв ро­ди­те­лей, бы­ла удо­че­ре­на дя­дей, пе­тербургским при­сяж­ным по­ве­рен­ным Г.Т. Тер­ком. В 1903-1905 учи­лась в АХ в Кар­лс­руэ у Л. Шмид-Ройт­те; в 1905 году по­се­ли­лась в Па­ри­же, где обу­ча­лась в ака­де­мии «Ла Па­летт» у А. Озан­фа­на, Д. де Се­гон­за­ка и других. Ран­ние жи­во­пис­ные опы­ты от­ме­че­ны влия­ни­ем П. Го­ге­на и фо­виз­ма (на­тюр­мор­ты, ин­терь­е­ры па­риж­ских ка­фе, порт­ре­ты – по­эта Н.М. Мин­ско­го, архитектора В.А. Щу­ко и другие). В 1910 году вы­шла за­муж за Р. Де­ло­не, ста­ла его со­рат­ни­ком и по­сле­до­ва­те­лем в раз­ра­бот­ке сти­ли­сти­ки ор­физ­ма, ос­но­ван­ной на ди­на­ми­ке цве­тов, зри­тель­ных вра­ще­ни­ях и сме­ще­ни­ях кру­го­вых форм («Си­муль­тан­ные цве­та», 1913 году, Кун­ст­ха­ус, Би­ле­фельд; «Элек­три­че­ские приз­мы», 1914 год, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж, и другие). Её оформ­ле­ние «Про­зы о транс­си­бир­ском экс­прес­се и ма­лень­кой Жан­не Фран­цуз­ской» Б. Сан­д­ра­ра (1913), в ко­то­ром текст и пла­стические об­ра­зы пред­ста­ют в еди­ной «си­муль­тан­ной» ком­по­зи­ции (кни­га от­пе­ча­та­на в ви­де 2-мет­ро­вой склад­ной по­ло­сы), яви­лось но­вым сло­вом в об­лас­ти син­те­за ис­кусств. Спек­траль­ные цве­та и ду­го­вые ли­нии в её жи­во­пи­си не­ред­ко со­от­но­сят­ся с ре­аль­но­стью ди­на­мич­ной, бур­ля­щей жиз­ни («Ры­нок в Ми­ньо», 1915, Нац. му­зей совр. иск-ва). В 1931 году Делоне-Терк уча­ст­во­ва­ла в соз­да­нии груп­пи­ров­ки «Аб­ст­рак­ция-Твор­че­ст­во». Ра­бо­та­ла в различных об­лас­тях при­клад­но­го и офор­ми­тель­ско­го ис­кус­ст­ва (мо­де­ли­ро­ва­ние оде­ж­ды, эс­ки­зы для тка­ней и ков­ров, вит­ра­жей и мо­за­ик , обо­ев, ди­зайн ин­терь­е­ров, рос­пись по­су­ды и других), став од­ним из соз­да­те­лей совр. пром. эс­те­ти­ки. На­гра­ж­де­на ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1975).

Сочинения :

Compositions, couleurs, idées. P., 1930;

Nous irons jusqu’au soleil. P., 1978.

Иллюстрация:

С. Де­ло­не-Терк. «Элек­три­че­ские приз­мы». 1914. На­цио­наль­ный му­зей со­вре­мен­но­го ис­кус­ст­ва (Па­риж).

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