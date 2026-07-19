ДЕЛОНЕ РОБЕР
ДЕЛОНЕ (Delaunay) РОБЕР - французский живописец, график, сценограф.
В 1902-1904 годах занимался в парижской студии сценографа Э. Ронсена. Обратился к живописи в 1904 году, под влиянием мастеров понт-авенской школы, неоимпрессионизма, а также П. Сезанна; увлёкся эффектами «симультанного цветового контраста» («Натюрморт с вазой», 1907 год, Национальный музей современного искусства, Париж; автопортреты). К 1909-1911 годам относятся серии горных пейзажей («Сен-Северен», «Города», «Эйфелева башня»; огромное полотно «Город Париж», 1910-1912 годы, Национальный музей современного искусства), в которых кубистически расчленённые формы включаются в экспрессивные динамические композиции. Знакомство с В.В. Кандинским, участие в мюнхенской выставке «Синий всадник» (1911) положили начало многолетним связям Делоне с немецкими художниками; в 1912 году он примкнул к кубистической группировке «Золотое сечение». С 1912 года Делоне обратился к беспредметной живописи, став (вместе с женой, С. Делоне-Терк) основоположником орфизма, одной из форм европейского абстракционизма. В серии «Окна» (1912) композиции выстраиваются из призматических форм, в гранях которых мерцают отражения невидимых предметов; в сериях «Диски» и «Круговые формы» (1912-1913) контрастные цвета создают оптич. иллюзию движения. Абстрактные картины Делоне - чисто пластических конструкции, исключающие колличественое метафизическое истолкование.
В 1914-1920 супруги Делоне жили в Португалии и Испании, где сотрудничали с Русским балетом Дягилева («Клеопатра» А.С. Аренского, 1918; декорации Делоне, костюмы - С. Делоне-Терк). Вернувшись в Париж в 1920 году, Делоне сблизился с дадаистами, оформил спектакль «Le Coeur а̀ gaz» Т. Тцарá (1923). В 1920-е года создавал также реалистич. портреты своих друзей (А. Бретон, Т. Тцарá, Л. Арагон, В. В. Маяковский и др.). В 1930-х годах был членом ассоциаций «Круг и Квадрат», «Абстракция-Творчество»; вновь обратился к абстракции (серии «Чистые ритмы», «Бесконечные ритмы» и другие), занимался печатной графикой, плакатом. Выполнил (совместно с С. Делоне-Терк) ряд монументально-декоративных работ для Всемирной выставки в Париже (1937).
Сочинения:
Du cubisme а̀ l’art abstrait / Éd. P. Francastel. P., 1957;
The new art of color: the writings of R. and S. Delaunay. N. Y., 1978;
Zur Malerei der reinen Farbe: Schriften, 1912–1940. Münch., 1983.
Иллюстрация:
Р. Делоне. «В честь Блерио». 1914. Художественный музей (Базель).
Архив БРЭ.