ДЕЛОНЕ РОБЕР

ДЕЛОНЕ (Delaunay) РОБЕР - французский жи­во­пи­сец, гра­фик, сце­но­граф.

В 1902-1904 годах за­ни­мал­ся в па­риж­ской сту­дии сце­но­гра­фа Э. Рон­се­на. Об­ра­тил­ся к жи­вопи­си в 1904 году, под влия­ни­ем мас­те­ров понт-авен­ской шко­лы, нео­им­прес­сио­низ­ма , а так­же П. Се­зан­на; ув­лёк­ся эф­фек­та­ми «си­муль­тан­но­го цве­то­во­го кон­тра­ста» («На­тюр­морт с ва­зой», 1907 год, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж; ав­то­порт­ре­ты). К 1909-1911 годам от­но­сят­ся се­рии горных пей­за­жей («Сен-Се­ве­рен», «Го­ро­да», «Эй­фе­ле­ва баш­ня»; ог­ром­ное по­лот­но «Го­род Па­риж», 1910-1912 годы, Национальный му­зей современного искусства), в ко­то­рых ку­би­сти­че­ски рас­чле­нён­ные фор­мы вклю­ча­ют­ся в экс­прес­сив­ные ди­на­мические ком­по­зи­ции. Зна­ком­ст­во с В.В. Кан­дин­ским , уча­стие в мюн­хен­ской вы­став­ке «Си­ний всад­ник» (1911) по­ло­жи­ли на­ча­ло мно­го­лет­ним свя­зям Делоне с немецкими ху­дож­ни­ка­ми; в 1912 году он примк­нул к ку­би­стической груп­пи­ров­ке «Зо­ло­тое се­че­ние». С 1912 года Делоне об­ра­тил­ся к бес­пред­мет­ной жи­во­пи­си, став (вме­сте с же­ной, С. Де­ло­не-­Терк) ос­но­во­по­лож­ни­ком ор­физ­ма, од­ной из форм ев­ропейского аб­ст­рак­цио­низ­ма . В се­рии «Ок­на» (1912) ком­по­зи­ции вы­страи­ва­ют­ся из приз­ма­тических форм, в гра­нях ко­то­рых мер­ца­ют от­ра­же­ния не­ви­ди­мых пред­ме­тов; в се­ри­ях «Дис­ки» и «Кру­го­вые фор­мы» (1912-1913) кон­тра­ст­ные цве­та соз­да­ют оп­тич. ил­лю­зию дви­же­ния. Аб­ст­ракт­ные кар­ти­ны Делоне - чис­то пла­стических кон­ст­рук­ции, ис­клю­чаю­щие колличественое ме­та­фи­зическое ис­тол­ко­ва­ние.

В 1914-1920 суп­ру­ги Делоне жи­ли в Пор­ту­га­лии и Ис­па­нии, где со­труд­ни­ча­ли с Рус­ским ба­ле­том Дя­ги­ле­ва («Кле­о­пат­ра» А.С. Арен­ско­го, 1918; де­ко­ра­ции Делоне, кос­тю­мы - С. Де­ло­не-Терк). Вер­нув­шись в Па­риж в 1920 году, Делоне сбли­зил­ся с да­даи­ста­ми, офор­мил спек­такль «Le Coeur а̀ gaz» Т. Тцарá (1923). В 1920-е года соз­да­вал так­же реа­ли­стич. порт­ре­ты сво­их дру­зей (А. Бре­тон, Т. Тцарá, Л. Ара­гон, В. В. Мая­ков­ский и др.). В 1930-х годах был чле­ном ас­со­циа­ций «Круг и Квад­рат», «Аб­ст­рак­ция-Твор­че­ст­во»; вновь об­ра­тил­ся к аб­ст­рак­ции (се­рии «Чис­тые рит­мы», «Бес­ко­неч­ные рит­мы» и другие), за­ни­мал­ся пе­чат­ной гра­фи­кой, пла­ка­том. Вы­пол­нил (совместно с С. Де­ло­не-Терк) ряд мо­ну­мен­таль­но-­де­ко­ра­тив­ных ра­бот для Все­мир­ной вы­став­ки в Па­ри­же (1937).

Сочинения :

Du cubisme а̀ l’art abstrait / Éd. P. Fran­castel. P., 1957;

The new art of color: the wri­tings of R. and S. Delaunay. N. Y., 1978;

Zur Malerei der reinen Farbe: Schriften, 1912–1940. Münch., 1983.

Иллюстрация:

Р. Де­ло­не. «В честь Бле­рио». 1914. Ху­до­же­ст­вен­ный му­зей (Ба­зель).

Архив БРЭ.