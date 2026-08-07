ДЕЛО ВОЕННЫХ
Уничтожение части руководства Красной армии по обвинению в заговоре в 1937 г. Весной 1937, в преддверии Большого террора, у Сталина возникли опасения, что армия может выступить против начавшегося истребления большевистской элиты. В апреле начались перестановки командного состава, которые, в случае наличия заговора, могли сорвать планы военных руководителей осуществить переворот. Удалось добиться показаний о существовании заговора у ряда арестованных ранее офицеров, подозревавшихся в связях с Троцким (В. Примаков, В. Путна), а затем — и от арестованных 14-15 мая высокопоставленных военных А. Корка и Б. Фельдмана. 22-29 мая были арестованы М. Тухачевский, И. Якир, И. Уборевич, Р. Эйдеман. Высшие военные руководители быстро признались в том, что готовили военный переворот, шпионили в пользу иностранных разведок и Троцкого, стремились обеспечить поражение СССР в войне с Германией. 31 мая, получив накануне известие об отстранении от должности, Начальник главного политического управления Я. Гамарник покончил с собой, понимая, что его ждет.
Быстрота, с которой высшие венные руководители признавались в невероятных (кроме подготовки переворота) преступлениях, остается загадкой, особенно в сравнении со временем, которое было затрачено на «уламывание» партийных функционеров и хозяйственных специалистов, осужденных на судебных процессах 30-х гг. Это может свидетельствовать либо о реальном существовании заговора, либо о крайне низких моральных качествах лидеров советской военной элиты того времени. В тюрьме Тухачевский написал подробную записку, в которой признал вину и пытался доказать свою военную квалификацию. Сталин не считал, что эти военачальники незаменимы. Но, вероятно, следователи смогли убедить высших офицеров РККА в том, что только полное и публичное покаяние позволит им в будущем получить прощение за политические прегрешения перед Сталиным. Было образовано Специальное судебное присутствие Верховного суда во главе с В. Ульрихом, в которое ввели заместителя наркома обороны Я. Алксниса, начальник штаба РККА Б. Шапошникова, командующего Дальневосточной армией В. Блюхера, командующих округами С. Буденного, И. Белова, П. Дыбенко, Н. Каширина. Большинство этих судей потом будет расстреляно. На процессе 11 июня все обвиняемые признали вину. В ночь на 12 июня они были расстреляны. Процесс положил начало широкомасштабной чистке офицерского корпуса. Уже 20 июня было арестовано 980 офицеров, в том числе 29 комбригов, 37 комдивов и 21 комкор. Всего было уволено из армии 37000 офицеров (29000 по политическим причинам). По политическим обвинениям было арестовано более 8000 офицеров и до 5000 расстреляно. Чистка армии волнами продолжалась до 1938 г., полностью обезопасив сталинскую группировку от угрозы военного переворота. Погибли тысячи командиров, имевших опыт гражданской войны.
Источники:
Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. 1937-1938. М., 2004
Автор статьи: Шубин А.В.