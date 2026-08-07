ДЕЛО ВОЕННЫХ

Уничтожение части руководства Красной армии по обвинению в заговоре в 1937 г. Весной 1937, в преддверии Большого террора, у Сталина возникли опасения, что армия может выступить против начавшегося истребления большевистской элиты. В апреле начались перестановки командного состава, которые, в случае наличия заговора, могли сорвать планы военных руководителей осуществить переворот. Удалось добиться показаний о существовании заговора у ряда арестованных ранее офицеров, подозревавшихся в связях с Троцким (В. Примаков, В. Путна), а затем — и от арестованных 14-15 мая высокопоставленных военных А. Корка и Б. Фельдмана. 22-29 мая были арестованы М. Тухачевский, И. Якир, И. Уборевич, Р. Эйдеман. Высшие военные руководители быстро признались в том, что готовили военный переворот, шпионили в пользу иностранных разведок и Троцкого, стремились обеспечить поражение СССР в войне с Германией. 31 мая, получив накануне известие об отстранении от должности, Начальник главного политического управления Я. Гамарник покончил с собой, понимая, что его ждет.

Быстрота, с которой высшие венные руководители признавались в невероятных (кроме подготовки переворота) преступлениях, остается загадкой, особенно в сравнении со временем, которое было затрачено на «уламывание» партийных функционеров и хозяйственных специалистов, осужденных на судебных процессах 30-х гг. Это может свидетельствовать либо о реальном существовании заговора, либо о крайне низких моральных качествах лидеров советской военной элиты того времени. В тюрьме Тухачевский написал подробную записку, в которой признал вину и пытался доказать свою военную квалификацию. Сталин не считал, что эти военачальники незаменимы. Но, вероятно, следователи смогли убедить высших офицеров РККА в том, что только полное и публичное покаяние позволит им в будущем получить прощение за политические прегрешения перед Сталиным. Было образовано Специальное судебное присутствие Верховного суда во главе с В. Ульрихом, в которое ввели заместителя наркома обороны Я. Алксниса, начальник штаба РККА Б. Шапошникова, командующего Дальневосточной армией В. Блюхера, командующих округами С. Буденного , И. Белова, П. Дыбенко, Н. Каширина. Большинство этих судей потом будет расстреляно. На процессе 11 июня все обвиняемые признали вину. В ночь на 12 июня они были расстреляны. Процесс положил начало широкомасштабной чистке офицерского корпуса. Уже 20 июня было арестовано 980 офицеров, в том числе 29 комбригов, 37 комдивов и 21 комкор. Всего было уволено из армии 37000 офицеров (29000 по политическим причинам). По политическим обвинениям было арестовано более 8000 офицеров и до 5000 расстреляно. Чистка армии волнами продолжалась до 1938 г., полностью обезопасив сталинскую группировку от угрозы военного переворота. Погибли тысячи командиров, имевших опыт гражданской войны.

Источники:

Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. 1937-1938. М., 2004

Автор статьи: Шубин А.В.