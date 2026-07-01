ДЕЛЛЕР Альфред
ДЕ́ЛЛЕР (Deller) А́ЛЬФРЕД- Английский певец (контратенор).
Систематического музыкального образования не получил. Мальчиком пел в хоре церкви Иоанна Крестителя в родном городе. После мутации голоса продолжал петь альтовые партии в разных храмах, в том числе в кафедральном соборе Кентербери (1938-1947). По инициативе М. Типпетта, обратившего внимание на необычный голос Деллера, стал выступать на сцене в произведениях Г. Пёрселла (партии в одах и 7 операх, многие песни, среди которых «Music for a While» – «Музыка на мгновение», «If Music Be a Food of Love» – «Если б музыка была пищей любви»). Выступления Деллера способствовали возвращению музыки Пёрселла на концертную эстраду. С 1947 года солист в соборе Святого Павла в Лондоне. В 1948 году организовал и возглавил «Деллер Консорт» - один из самых значительных ансамблей аутентичного исполнительства. В расчёте на голос Д написана партия Оберона в опере Б. Бриттена «Сон в летнюю ночь» (1960). Среди многих аудиозаписей Деллера - песни Дж. Дауленда с лютневым сопровождением, английской народной песни (в том числе «Зелёные рукава»), ранее малоизвестная музыка Возрождения и барокко. Гастролировал до последних дней жизни. Благодаря творческим достижениям и музыкально-общественной деятельности Деллера контратенор обрёл статус концертного голоса.