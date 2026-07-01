ДЕЛЛЕР Альфред

ДЕ́ЛЛЕР (Deller) А́ЛЬФРЕД- Английский пе­вец (кон­тра­те­нор).

Сис­те­ма­тического музыкального об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил. Маль­чи­ком пел в хо­ре церкви Ио­ан­на Кре­сти­те­ля в род­ном го­ро­де. По­сле му­та­ции го­ло­са про­дол­жал петь аль­то­вые пар­тии в раз­ных хра­мах, в том числе в ка­фед­раль­ном со­бо­ре Кен­тер­бе­ри (1938-1947). По ини­циа­ти­ве М. Тип­пет­та, об­ра­тив­ше­го вни­ма­ние на не­обыч­ный го­лос Деллера, стал вы­сту­пать на сце­не в про­из­ве­де­ни­ях Г. Пёр­сел­ла (пар­тии в одах и 7 опе­рах, многие пес­ни, сре­ди ко­то­рых «Mu­sic for a While» – «Му­зы­ка на мгно­ве­ние», «If Music Be a Food of Love» – «Ес­ли б му­зы­ка бы­ла пи­щей люб­ви»). Вы­сту­п­ле­ния Деллера спо­соб­ст­во­ва­ли воз­вра­ще­нию му­зы­ки Пёр­сел­ла на кон­церт­ную эс­т­ра­ду. С 1947 года со­лист в со­бо­ре Святого Пав­ла в Лон­до­не. В 1948 году ор­га­ни­зо­вал и воз­гла­вил «Дел­лер Кон­сорт» - один из са­мых зна­чительных ан­самб­лей ау­тен­тич­но­го ис­пол­ни­тель­ст­ва. В рас­чё­те на го­лос Д на­пи­са­на пар­тия Обе­ро­на в опе­ре Б. Брит­те­на «Сон в лет­нюю ночь» (1960). Сре­ди многих ау­дио­за­пи­сей Деллера - пес­ни Дж. Дау­лен­да с лют­не­вым со­про­во­ж­де­ни­ем, английской народной пес­ни (в том числе «Зе­лё­ные ру­ка­ва»), ра­нее ма­ло­из­вест­ная му­зы­ка Воз­ро­ж­де­ния и ба­рок­ко . Га­ст­ро­ли­ро­вал до по­след­них дней жиз­ни. Бла­го­да­ря творческим дос­ти­же­ни­ям и музыкально-­об­щественной дея­тель­но­сти Деллера кон­тра­те­нор об­рёл ста­тус кон­церт­но­го го­ло­са.