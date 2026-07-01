ДЕЛЛА СКАЛА

ДЕ́ЛЛА СКА́ЛА, СКАЛИ́НЕРЫ (della Scala, Scaligeri) - итальянский феодальный род пра­ви­те­ли Ве­ро­ны в 1259–1387 годах.

Обос­но­ва­лись в Ве­ро­не в IX веке, вла­де­ли не­сколь­ки­ми не­боль­ши­ми фео­да­ми в Валь­по­ли­чел­ле. Пред­ста­ви­тель ро­да Мас­ти­но I (умер в 1277) стал по­дес­та на­ро­да Ве­ро­ны в 1259 году, ка­пи­та­ном на­ро­да (ко­ман­дую­щим вой­ска­ми) в 1262 году, до­бил­ся то­го, что власть ро­да в Ве­ро­не ста­ла на­след­ст­вен­ной. Его брат Аль­бер­то I был про­воз­гла­шён по­дес­той; по­лу­чив ши­ро­кие за­ко­но­дательные и во­енные пол­но­мо­чия, фак­ти­че­ски стал пер­вым сень­о­ром Ве­ро­ны (1277-1301), был так­же по­дес­той Ман­туи. Его сы­но­вья на­сле­до­ва­ли по­оче­рёд­но долж­ность по­дес­ты : Бар­то­ло­мео (1301-1304), Аль­бои­но (1304-1308, в 1308-1311 вме­сте с бра­том Кан­гран­де I), за­тем Кан­гран­де I (1311-1329) раз­де­лил власть с Аль­бер­то II (1311-1352). В этот пе­ри­од род Делла Скала зна­чи­тель­но ук­ре­пил по­зи­ции, рас­про­стра­нив свои при­тя­за­ния на Ви­чен­цу, от­торг­нув её в 1311 году от Па­дуи, при­сое­ди­нил к сво­им вла­де­ни­ям Фельт­ре и Бел­лу­но, за­тем Па­дую (1328) и Тре­ви­зо (1329). Император Ген­рих VII Люк­сем­бург­ский сде­лал Кан­гран­де I ви­ка­ри­ем Ве­ро­ны и Ви­чен­цы, а в 1318 году ги­бел­лин­ская (смотри Гвель­фы и ги­бел­ли­ны ) ли­га Лом­бар­дии на­зна­чи­ла его ка­пи­та­ном всех её войск. Ему как соз­да­те­лю об­шир­но­го Ве­рон­ско­го государства в го­ро­де бы­ли воз­двиг­ну­ты две кон­ные ста­туи. По­сле смер­ти Кан­гра­нде I со­пра­ви­те­лем Аль­бер­то II стал его брат Мас­ти­но II (1329-1351), ко­то­рый со­сре­до­то­чил в сво­их ру­ках осн. вла­ст­ные пол­но­мо­чия. При Мас­ти­но II род Делла Скала дос­тиг вер­ши­ны сво­ей вла­сти - его пред­ста­ви­те­ли ста­ли сень­о­ра­ми 12 го­ро­дов (Ве­ро­ны, Ви­чен­цы, Па­дуи, Бре­шии, Пар­мы, Лук­ки и другие). Про­тив Делла Скала в 1337 году сфор­ми­ро­ва­ли ли­гу Ми­лан, Фер­ра­ра, Ман­туя, Ве­не­ция, Фло­рен­ция и ко­роль Бо­ге­мии (Ян Люк­сем­бург­ский). В борь­бе с ни­ми Делла Скала по­те­ря­ли власть над Па­ду­ей, Бре­ши­ей, Фельт­ре и Бел­лу­но. В 1339 году Мас­ти­но II был вы­ну­ж­ден за­клю­чить мир с ли­гой, власть Делла Скалы про­дол­жа­ла со­кра­щать­ся, бы­ли ут­ра­че­ны го­ро­да Тре­ви­зо, Бас­са­но, Пар­ма и Лук­ка. В 1351 году сень­о­ром стал сын Мас­ти­но II - Кан­гран­де II. В 1359 году он был убит сво­им бра­том Кан­синь­о­рио (1359-1375), ко­то­рый до 1365 года пра­вил вме­сте с другим бра­том - Пао­ло Аль­бои­но, но за­тем от­стра­нил его от вла­сти и за­клю­чил в тюрь­му. В 1375 году власть пе­ре­шла к не­за­кон­но­рождённым сы­новь­ям Кан­синь­о­рио - Бар­то­ло­мео и Ан­то­нио. В 1381 году Бар­то­ло­мео был убит (воз­мож­но, бра­том Ан­то­нио); Ан­то­нио умер в 1388 году. В 1387 году пра­ви­тель Ми­ла­на Джан Га­ле­ац­цо Вис­кон­ти под­чи­нил государство Ска­ли­ге­ров своей вла­сти; в 1404 году прав­ле­ние Делла Скалы в Ве­ро­не бы­ло вос­ста­нов­ле­но Па­ду­ей, но вско­ре они вновь ли­ши­лись вла­сти. Делла Скала по­кро­ви­тель­ст­во­ва­ли дея­те­лям искусства и литературы (Дан­те, Ф. Пет­рар­ке, Джот­то); по по­ве­ле­нию Кан­гран­де II по­стро­ен за­мок Кас­тель­век­кьо в Ве­ро­не (1354-1375).

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