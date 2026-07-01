ДЕЛЛА СКАЛА
ДЕ́ЛЛА СКА́ЛА, СКАЛИ́НЕРЫ (della Scala, Scaligeri) - итальянский феодальный род правители Вероны в 1259–1387 годах.
Обосновались в Вероне в IX веке, владели несколькими небольшими феодами в Вальполичелле. Представитель рода Мастино I (умер в 1277) стал подеста народа Вероны в 1259 году, капитаном народа (командующим войсками) в 1262 году, добился того, что власть рода в Вероне стала наследственной. Его брат Альберто I был провозглашён подестой; получив широкие законодательные и военные полномочия, фактически стал первым сеньором Вероны (1277-1301), был также подестой Мантуи. Его сыновья наследовали поочерёдно должность подесты: Бартоломео (1301-1304), Альбоино (1304-1308, в 1308-1311 вместе с братом Кангранде I), затем Кангранде I (1311-1329) разделил власть с Альберто II (1311-1352). В этот период род Делла Скала значительно укрепил позиции, распространив свои притязания на Виченцу, отторгнув её в 1311 году от Падуи, присоединил к своим владениям Фельтре и Беллуно, затем Падую (1328) и Тревизо (1329). Император Генрих VII Люксембургский сделал Кангранде I викарием Вероны и Виченцы, а в 1318 году гибеллинская (смотри Гвельфы и гибеллины) лига Ломбардии назначила его капитаном всех её войск. Ему как создателю обширного Веронского государства в городе были воздвигнуты две конные статуи. После смерти Кангранде I соправителем Альберто II стал его брат Мастино II (1329-1351), который сосредоточил в своих руках осн. властные полномочия. При Мастино II род Делла Скала достиг вершины своей власти - его представители стали сеньорами 12 городов (Вероны, Виченцы, Падуи, Брешии, Пармы, Лукки и другие). Против Делла Скала в 1337 году сформировали лигу Милан, Феррара, Мантуя, Венеция, Флоренция и король Богемии (Ян Люксембургский). В борьбе с ними Делла Скала потеряли власть над Падуей, Брешией, Фельтре и Беллуно. В 1339 году Мастино II был вынужден заключить мир с лигой, власть Делла Скалы продолжала сокращаться, были утрачены города Тревизо, Бассано, Парма и Лукка. В 1351 году сеньором стал сын Мастино II - Кангранде II. В 1359 году он был убит своим братом Кансиньорио (1359-1375), который до 1365 года правил вместе с другим братом - Паоло Альбоино, но затем отстранил его от власти и заключил в тюрьму. В 1375 году власть перешла к незаконнорождённым сыновьям Кансиньорио - Бартоломео и Антонио. В 1381 году Бартоломео был убит (возможно, братом Антонио); Антонио умер в 1388 году. В 1387 году правитель Милана Джан Галеаццо Висконти подчинил государство Скалигеров своей власти; в 1404 году правление Делла Скалы в Вероне было восстановлено Падуей, но вскоре они вновь лишились власти. Делла Скала покровительствовали деятелям искусства и литературы (Данте, Ф. Петрарке, Джотто); по повелению Кангранде II построен замок Кастельвеккьо в Вероне (1354-1375).
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