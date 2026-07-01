ДЕЛЛА КАСА ДЖОВАННИ
ДЕ́ЛЛА КА́СА (Della Casa) ДЖОВА́ННИ - Итальянский писатель.
Писал на итальянском языке и латыни. Получил гуманитарное образование в Болонье, Флоренции, Риме и Падуе (с 1524 года). Архиепископ Беневенто (1544), апостолических нунций во Флоренции (с 1540 года) и Венеции (1544-1549 годов). Преследовал приверженцев Реформации, ввёл в Венеции суд инквизиции. Литературным творчеством занимался с 1534 года. Ранние стихи Делла Касы носят бурлескный характер и выдержаны в традициях Ф. Берни. Сб. «Стихи» («Rime», опубликовано посмертно в 1558 году) тяготеет к маньеризму; влияние петраркизма сочетается в нём со стремлением к музыкальности, экспрессивности и формальной изощрённости. Наиболее известное сочинение Делла Касы - трактат в духе Б. Кастильоне «Галатео, или О нравах» («Galateo, ovvero de’costumi», около 1553-1555, опубликовано посмертно в 1558 году, русский перевод 2002 году) написан в форме наставлений умудрённого жизнью, но необразованного старца юноше и насыщен вставными новеллами.
Сочинения:
Rime. Roma, 1978. Vol. 1–2; Galateo, ovvero de’costumi. Modena, 1990.