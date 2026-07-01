ДЕЛЛА КАСА ДЖОВАННИ

ДЕ́ЛЛА КА́СА (Della Casa) ДЖОВА́ННИ - Итальянский пи­са­тель.

Пи­сал на итальянском языке и ла­ты­ни. По­лу­чил гу­ма­ни­тарное об­ра­зо­ва­ние в Бо­ло­нье, Фло­рен­ции, Ри­ме и Па­дуе (с 1524 года). Ар­хи­епи­скоп Бе­не­вен­то (1544), апо­сто­лических нун­ций во Фло­рен­ции (с 1540 года) и Ве­не­ции (1544-1549 годов). Пре­сле­до­вал при­вер­жен­цев Ре­фор­ма­ции , ввёл в Ве­не­ции суд ин­кви­зи­ции. Литературным твор­че­ст­вом за­ни­мал­ся с 1534 года. Ран­ние сти­хи Делла Касы но­сят бур­ле­ск­ный ха­рак­тер и вы­дер­жа­ны в тра­ди­ци­ях Ф. Бер­ни. Сб. «Сти­хи» («Ri­me», опубликовано по­смерт­но в 1558 году) тя­го­те­ет к мань­е­риз­му ; влия­ние пет­рар­киз­ма со­че­та­ет­ся в нём со стрем­ле­ни­ем к му­зы­каль­но­сти, экс­прес­сив­но­сти и фор­маль­ной изо­щрён­но­сти. Наи­бо­лее из­вест­ное со­чи­не­ние Делла Касы - трак­тат в ду­хе Б. Кас­тиль­о­не «Га­ла­тео, или О нра­вах» («Ga­la­teo, ov­ve­ro de’costumi», около 1553-1555, опубликовано по­смерт­но в 1558 году, русский перевод 2002 году) на­пи­сан в фор­ме на­став­ле­ний умуд­рён­но­го жи­знью, но не­об­ра­зо­ван­но­го стар­ца юно­ше и на­сы­щен встав­ны­ми но­вел­ла­ми .

Сочинения :

Rime. Roma, 1978. Vol. 1–2; Ga­la­teo, ovvero de’costumi. Modena, 1990.