ДЕЛЬКАССЕ

ДЕЛЬКАССЕ (Delcasse) Тео­филь - французский государственный и по­ли­тическеий дея­тель, ди­пло­мат.

Из се­мьи мел­ко­го ран­тье. В 1874 году окон­чил Ту­луз­ский универсиет, за­тем за­ни­мал­ся жур­на­ли­ст­ской дея­тель­но­стью. В 1885-1919 годах ге­не­раль­ный со­вет­ник департамента Арь­еж, в 1889-1919 годах член Па­ла­ты де­пу­та­тов французского пар­ла­мен­та. В 1894-1895 годах министр по де­лам ко­ло­ний, в 1898-1905 годах министр иностранных дел. Уре­гу­ли­ро­вал Фа­шод­ский кри­зис 1898 году, до­бил­ся по­во­ро­та в от­но­ше­ни­ях с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, под­пи­сав анг­ло-фран­цуз­ское со­гла­ше­ние 1904 года о раз­гра­ни­че­нии сфер влия­ния в ко­ло­ни­ях, спо­соб­ст­во­вав­шее ста­нов­ле­нию Ан­тан­ты. Счи­тая Гер­ма­нию гл. про­тив­ни­ком Фран­ции и до­би­ва­ясь её пол­ной изо­ля­ции, за­клю­чил в 1900 году и 1902 году фран­ко-итальянские со­гла­ше­ния. Не­при­ми­ри­мость ан­ти­гер­ман­ской по­зи­ции Делькассе во вре­мя пер­во­го ма­рок­кан­ско­го кри­зи­са (смотри Ма­рок­кан­ские кри­зи­сы 1905 года, 1911 года ) вы­зва­ла рез­кую кри­ти­ку со сто­ро­ны оп­по­зи­ции, что ста­ло при­чи­ной его от­став­ки. В 1911-1913 годах морской ми­нистр. В 1912 году ини­ции­ро­вал за­клю­че­ние во­енно-морской кон­вен­ции с Рос­си­ей, в феврале 1913 года - мар­те 1914 года по­сол в Рос­сии. С на­ча­лом 1-й ми­ро­вой вой­н ы в августе 1914 года вновь воз­гла­вил Министерство иностранных дел, в октябре 1915 года ос­та­вил пост из-за раз­но­гла­сий с чле­на­ми британского пра­ви­тель­ст­ва по об­щим во­про­сам ве­де­ния вой­ны.