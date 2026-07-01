ДЕЛЬКАССЕ
ДЕЛЬКАССЕ (Delcasse) Теофиль - французский государственный и политическеий деятель, дипломат.
Из семьи мелкого рантье. В 1874 году окончил Тулузский универсиет, затем занимался журналистской деятельностью. В 1885-1919 годах генеральный советник департамента Арьеж, в 1889-1919 годах член Палаты депутатов французского парламента. В 1894-1895 годах министр по делам колоний, в 1898-1905 годах министр иностранных дел. Урегулировал Фашодский кризис 1898 году, добился поворота в отношениях с Великобританией, подписав англо-французское соглашение 1904 года о разграничении сфер влияния в колониях, способствовавшее становлению Антанты. Считая Германию гл. противником Франции и добиваясь её полной изоляции, заключил в 1900 году и 1902 году франко-итальянские соглашения. Непримиримость антигерманской позиции Делькассе во время первого марокканского кризиса (смотри Марокканские кризисы 1905 года, 1911 года) вызвала резкую критику со стороны оппозиции, что стало причиной его отставки. В 1911-1913 годах морской министр. В 1912 году инициировал заключение военно-морской конвенции с Россией, в феврале 1913 года - марте 1914 года посол в России. С началом 1-й мировой войны в августе 1914 года вновь возглавил Министерство иностранных дел, в октябре 1915 года оставил пост из-за разногласий с членами британского правительства по общим вопросам ведения войны.