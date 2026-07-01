ДЕЛИЛЬ ЖАК
ДЕЛИЛЬ (Delille) ЖАК - Французский поэт, переводчик, член Французской академии (1774).
Незаконный сын адвоката; по желанию матери Делиля присвоена вымышленная фамилия. Учился в пансионах Клермон-Феррана и Парижа, преподавал в коллежах в Бове, Амьене, Париже, с 1773 году в Коллеж де Франс в Париже; стал аббатом (1776). Прославился переводом поэмы Вергилия «Георгики» (1770). Автор описательных поэм «Сады» («Les jardins», 1782, русский перевод А. Ф. Воейкова, 1814), «Сельский житель, или Георгики французские» («L’homme des champs, ou les Géorgiques françaises», 1800, русский перевод 1801); в традициях философско-поэтический медитаций написаны «Дифирамб о бессмертии души» («Dithyrambe sur l’immortalité de l’âme», 1794, русский перевод 1804), поэма «Воображение» («L’imagination», 1806) и другие Для поэзии Делиля, развивавшейся в русле классицизма, характерна тщательная формальная отделка стиха; переводчискую манеру отличает стремление привести оригинал в соответствие с нормами классицистического вкуса.
Сочинения:
Poésies. P., 1893.