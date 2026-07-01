ДЕЛИЛЬ ЖАК

ДЕЛИЛЬ (Delille) ЖАК - Французский по­эт, пе­ре­во­дчик, член Французской ака­де­мии (1774).

Не­за­кон­ный сы­н ад­во­ка­та; по же­ла­нию ма­те­ри Делиля при­свое­на вы­мыш­лен­ная фа­ми­лия. Учил­ся в пан­сио­нах Клер­мон-Фер­ра­на и Па­ри­жа, пре­по­да­вал в кол­ле­жах в Бо­ве, Амье­не, Па­ри­же, с 1773 году в Кол­леж де Франс в Па­ри­же; стал аб­ба­том (1776). Про­сла­вил­ся пе­ре­во­дом по­эмы Вер­ги­лия «Ге­ор­ги­ки» (1770). Ав­тор опи­са­тель­ных по­эм «Са­ды» («Les jardins», 1782, русский перевод А. Ф. Во­ей­ко­ва, 1814), «Сель­ский жи­тель, или Ге­ор­ги­ки фран­цуз­ские» («L’homme des champs, ou les Géorgiques françaises», 1800, русский перевод 1801); в тра­ди­ци­ях фи­лософско-по­этический ме­ди­та­ций на­пи­са­ны «Ди­фи­рамб о бес­смер­тии ду­ши» («Dithyrambe sur l’immortalité de l’âme», 1794, русский перевод 1804), по­эма «Во­об­ра­же­ние» («L’ima­gination», 1806) и другие Для по­эзии Делиля, раз­ви­вав­шей­ся в рус­ле клас­си­циз­ма , ха­рак­тер­на тща­тель­ная фор­маль­ная от­дел­ка сти­ха; пе­ре­водчискую ма­не­ру от­ли­ча­ет стрем­ле­ние при­вес­ти ори­ги­нал в со­от­вет­ст­вие с нор­ма­ми клас­си­ци­стического вку­са.

Сочинения :

Poésies. P., 1893.