ДЕЛГАДУ УМБЕРТУ
ДЕЛГАДУ УМБЕРТУ - португальский военный и политический деятель.
В 1917-1925 годах получил военное образование. Участник государственного переворота 28.5.1926 года. В годы 2-й мировой войны отвечал за связи между португальскими и британскими ВВС. С 1944 года руководил гражданской авиацией Португалии, основал авиакомпанию «Transportes Aéreos Portugueses - TAP». С 1952 года военный атташе Португалии в США, в 1953 году присвоено звание генерала.
В 1950-х годах перешёл в оппозицию режиму А. Салазара. На выборах 1958 года выдвинут кандидатом в президенты от демократических сил (получил 23,5% голосов избирателей). После выборов основал Независимое национальное движение (Movimiento Nacional Independente), которое ставило целью объединение сил португальской оппозиции. В 1959 году уволен из армии и эмигрировал в Бразилию. В 1964 году основал Патриотический фронт национального освобождения (Frente Patriótica de Libertação Nacional). Погиб (предположительно убит агентами португальской тайной полиции) на португало-испанской границе.
В 1990 году Делгаду было посмертно присвоено звание маршала ВВС Португалии, его прах перенесён в Национальный пантеон в Лиссабоне.