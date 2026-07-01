ДЕЛГАДУ УМБЕРТУ

ДЕЛГАДУ УМБЕРТУ - португальский военный и политический деятель.

В 1917-1925 годах по­лу­чил во­енное об­ра­зо­ва­ние. Уча­ст­ник государственного пе­ре­во­ро­та 28.5.1926 года. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны от­ве­чал за свя­зи ме­ж­ду пор­тугальскими и британскими ВВС. С 1944 года ру­ко­во­дил гражданской авиа­цией Пор­ту­га­лии, ос­но­вал авиа­ком­па­нию «Transportes Aéreos Portugueses - TAP». С 1952 года во­енный ат­та­ше Пор­ту­га­лии в США, в 1953 году при­свое­но зва­ние ге­не­ра­ла.

В 1950-х годах пе­ре­шёл в оп­по­зи­цию ре­жи­му А. Са­ла­за­ра. На вы­бо­рах 1958 года вы­дви­нут кан­ди­да­том в пре­зи­ден­ты от де­мо­кра­тических сил (по­лу­чил 23,5% го­ло­сов из­би­ра­те­лей). По­сле вы­бо­ров ос­но­вал Не­за­ви­си­мое национальное дви­же­ние (Movimiento Nacional Independente), ко­то­рое ста­ви­ло це­лью объ­е­ди­не­ние сил пор­тугальской оп­по­зи­ции. В 1959 году уво­лен из ар­мии и эмиг­ри­ро­вал в Бра­зи­лию. В 1964 году ос­но­вал Пат­рио­тический фронт национального ос­во­бо­ж­де­ния (Frente Patriótica de Libertação Na­cio­nal). По­гиб (пред­по­ло­жи­тель­но убит аген­та­ми пор­тугальской тай­ной по­ли­ции) на пор­тугало-испанской гра­ни­це.

В 1990 году Делгаду бы­ло по­смерт­но при­свое­но зва­ние мар­ша­ла ВВС Пор­ту­га­лии, его прах пе­ре­не­сён в Национальный пан­те­он в Лис­са­бо­не.