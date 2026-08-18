ДЕЛФТСКИЙ ФАЯНС

ДЕЛФТСКИЙ ФАЯНС - Про­из­ве­де­ния ке­ра­ми­ки , соз­да­вае­мые в мас­тер­ских Дел­фта с конца XVI до начала XVIII веков.

Дефтский фаяс воз­ник как под­ра­жа­ние им­пор­ти­ро­вав­ше­му­ся в Ни­дер­лан­ды кит. фар­фо­ру пе­рио­да ди­на­стии Мин в бо­лее де­шё­вом ма­те­риа­ле - фа­ян­се. С пре­кра­ще­ни­ем вво­за кититайского фар­фо­ра в середины XVII века мас­тер­ские Дел­фта по­лу­чи­ли но­вый им­пульс к раз­ви­тию. Бы­ло на­ла­же­но про­изводство фа­ян­со­вых из­де­лий (со­су­ды, об­ли­цо­воч­ные плит­ки, из ко­то­рых скла­ды­ва­лись пан­но , ста­ту­эт­ки) с бе­ло-го­лу­бой рос­пи­сью. Фор­мы со­су­дов и сю­же­ты их рос­пи­си под­ра­жа­ли ки­тай­ским, но до­пол­ня­лись ев­ропейскими мо­ти­ва­ми, за­им­ст­во­ван­ны­ми из жи­во­пи­си: ба­роч­ным ор­на­мен­том, голландским пей­за­жем, бы­то­вы­ми сце­на­ми и другие. Со вре­ме­нем поя­ви­лись ори­ги­наль­ные фор­мы (ва­зы для тюль­па­нов и другие), рас­ши­ря­лась цве­то­вая па­лит­ра (около 1690-1695 года по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние рос­пись бе­лым и жёл­тым по цвет­ным фо­нам). На ру­бе­же XVII - XVIII веков. Дельфский фаяс ис­поль­зо­вал так­же мо­ти­вы и при­ё­мы японского фар­фо­ра «има­ри». По­сле от­кры­тия ев­ропейского фар­фо­ра в начале XVIII века про­из­вод­ст­во Делфтского фаяса пе­ре­жи­ва­ет упа­док и рез­ко со­кра­ща­ет­ся, хо­тя и су­ще­ст­ву­ет до сих пор.

Иллюстрация:

Делфт­ский фа­янс. Кув­шин на под­став­ке. Ок. 1690–94. Ко­ро­лев­ская кол­лек­ция. Бу­кин­гем­ский дво­рец (Лон­дон).

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