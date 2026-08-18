ДЕЛФТСКИЙ ФАЯНС
ДЕЛФТСКИЙ ФАЯНС - Произведения керамики, создаваемые в мастерских Делфта с конца XVI до начала XVIII веков.
Дефтский фаяс возник как подражание импортировавшемуся в Нидерланды кит. фарфору периода династии Мин в более дешёвом материале - фаянсе. С прекращением ввоза кититайского фарфора в середины XVII века мастерские Делфта получили новый импульс к развитию. Было налажено производство фаянсовых изделий (сосуды, облицовочные плитки, из которых складывались панно, статуэтки) с бело-голубой росписью. Формы сосудов и сюжеты их росписи подражали китайским, но дополнялись европейскими мотивами, заимствованными из живописи: барочным орнаментом, голландским пейзажем, бытовыми сценами и другие. Со временем появились оригинальные формы (вазы для тюльпанов и другие), расширялась цветовая палитра (около 1690-1695 года получила распространение роспись белым и жёлтым по цветным фонам). На рубеже XVII - XVIII веков. Дельфский фаяс использовал также мотивы и приёмы японского фарфора «имари». После открытия европейского фарфора в начале XVIII века производство Делфтского фаяса переживает упадок и резко сокращается, хотя и существует до сих пор.
Иллюстрация:
Делфтский фаянс. Кувшин на подставке. Ок. 1690–94. Королевская коллекция. Букингемский дворец (Лондон).
Архив БРЭ.