ДЕЛЬФИЙСКИЙ ОРАКУЛ

Оракул в панэллинском святилище Аполлона в Дельфах, самый знаменитый оракул в древней Греции.

Согласно археологическим материалам, Дельфы являлись священным местом уже в микенское время. Анализ легенд об основании святилища (HH, III, 300-374; Aesch. Eum., 1 sqq.; Eurip. Iphig. T., 1234-1283; Paus., X, 5, 6 и др.) и данные археологии не оставляют сомнения, что культу Аполлона в Дельфах предшествовало почитание женского божества Матери Земли, которое затем у греков отождествлялось с Геей. Греческие поэты V в. до н. э. верили в то, что Гея еще до Аполлона владела здесь оракулом, однако имеющиеся на сегодняшний день археологические материалы не позволяют сделать бесспорное заключение о мантическом характере микенского культа. В период Темных веков святилище переживало упадок, однако единичные находки XI–IX вв. до н. э. на территории микенского поселения говорят о возможной там и в это время некоторой культовой деятельности.

С начала VIII в. до н. э. происходит подъем этого религиозного центра. К этому времени в качестве главного божества здесь уже утвердился Аполлон. В качестве особенностей развития данного религиозного центра в начальный период его истории можно выделить, во-первых, необычно бурный рост культовой активности и вотивных приношений в сравнении с другими подобными центрами, во-вторых, для Дельф характерна проявившаяся почти сразу тенденция к развитию в качестве межрегионального центра, а не местного святилища. Вопрошать оракул приходили как частные лица, так и общины, с VII в. до н.э. зафиксированы связи Дельф с могущественными восточными правителями (Мидас во Фригии, Мермнады в Лидии).

В архаическую эпоху Дельфийский оракул сыграл важную роль в распространении полисной модели в греческом мире, особенно заметно его влияние в Великой греческой колонизации; неоспоримым авторитетом Дельфы обладали в вопросах очищения и установления очистительных процедур, введения новых культов и отправления уже существующих. Расцвет святилища Дельф приходится на период VII-Vвв. до н.э.

Самый ранний храм, о котором до нас дошли определенные свидетельства, относится ко второй половине VII в.э до н.э. После пожара в 548/7 г. до н.э. был построен новый храм (подряд на его строительство получили афинские Алкмеониды). Храм, остатки которого сохранились до наших дней восходит к IV в. до н.э.

В связи с разбором вопросов о времени дельфийских консультаций, составе вопрошавших и порядке обращения необходимо указать на существование почетного разрешения некоторым лицам и общинам вопрошать оракул прежде основной массы желающих – προμαντεία (Hdt, I, 54; Plut. Per., 21; Syll.3, N 59 a, b). Консультации с оракулом проходили во внутренней части святилища (адитоне), где находился омфал – «пуп земли», символический центр обитаемого мира.

Процедура обращения к оракулу предварялась ритуальным очищением, жертвоприношением, внесением соответствующей платы – πελανός. Самые ранние упоминания πελανός в письменной традиции встречаются в сочинениях греческих трагиков V в. до н. э., а также засвидетельствованы надписью конца VI – начала V в. до н. э. (СID I, 1). На алтаре перед храмом приносилась жертва и совершались очистительные процедуры. Сообщение Гомеровского гимна Аполлону о первоначальной роли критского элемента в составе служителей храма согласуется с обилием критского материала в слоях VIII–VII вв. до н. э. Традиция сохранила указания на принадлежность жречества к самой влиятельной знати (HH, III, 217; Eurip. Ion., 413-416). Среди служебного персонала в источниках упоминаются неокоры, которые первоначально поддерживали порядок в храме, а затем были связаны с финансовой деятельностью святилища.

Пифия и жрецы исполняли два рода обязанностей: 1) осуществление мантического ритуала, функции прорицателей и толкователей пророчеств Аполлона; 2) собственно жреческие функции, связанные с прочими религиозными обрядами, в частности руководство прибывшими для консультации в многочисленных и сложных ритуалах и др. С большой вероятностью можно предположить существование в Дельфийском храме секретариата (по аналогии с grofei`õ, засвидетельствованными в аргосских надписях).

Попечение над святилищем было в руках Дельфийской амфиктионии и его руководящего органа – синедриона, в обязанности которого входило проведение Пифийских игр, забота о финансовых делах святилища и обеспечение его неприкосновенности. В VI-IV вв. до н.э. амфиктионы вели ряд войн, которые называют Священными, в защиту святилища, при этом, как правило, преследуя и свои собственные политические цели. После классического периода греческой истории в радикально изменившихся исторических условиях эллинистического и римского времени политическая составляющая влияния Дельфийского оракула падает, но его роль в религиозной жизни сохраняется. Дельфийское святилище вместе с другими панэллинскими центрами (Олимпией и Элевсином) было закрыто императором Феодосием в IV в. н.э.

Автор статьи: О.В. Кулишова