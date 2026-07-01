ДЕЛЁЗ ЖИЛЬ
ДЕЛЁЗ ЖИЛЬ - французский философ.
Учился в Сорбонне (1944-1948), преподавал там же в 1957-1960 годах. В 1960-1964 годах в Национальном центре научных исследований, вместе с М. Фуко организовал в 1964 году коллоквиум, посвящённый Ф. Ницше. Профессор в Лионском университетете (1964-1969) и в университетете Париж-8 (1969-1987), где познакомился со своим другом и соавтором Ф. Гваттари. После многолетней борьбы с болезнью покончил жизнь самоубийством.
В творчестве Делёза обращение к классической философии сочеталось с идеями литературно-философского авангарда и леворадикальных политических течений 1960-х годов. Ранние историко-философские работы Делёза посвящены главным образом критике традиционной метафизики от Платона до Г.В.Ф. Гегеля как «репрессивной», встроенной в «машины» власти и фальсифицирующей опыт, ибо вследствие господства принципа тождества всё многообразие существующего сводится в ней к принудительному единству. Подлинное же мышление акцентирует именно различия, а не тождество, которое вторично: отождествляя колличество вещи, мы первоначально всегда исходим из различия между ними. Для Делёза философия - не рефлексия, не поиск универсальных истин, дающих окончательные ответы или решения, но творчество, создание новых концептов, углубляющих постановку рассматриваемых проблем подобно разработке музыкальной темы. Отрицая созданное психологией представление о неизменном идентичном «я», Делёза вводит понятие «номадических сингулярностей» (кочующих единичностей) – вереницы масок или внутренних персонажей, выражающих свободную энергию желания.
Получившая широкую известность книга Д. и Ф. Гваттари «Капитализм и шизофрения. Анти-Эдип» («Capitalisme et Schizophrenie. L’Anti-Oedipe», 1972, сокращенный русский перевод, 1990) была воспринята как концептуальное осмысление майских волнений 1968 года во Франции. Считая производство желаний и управление ими посредством «машин желания», встроенных как в отдельного человека, так и в общество в целом, основой капиталистического общества, Делёза усматривает революционную роль шизофрении, понимаемой им не как болезнь, а как тип мышления, в освобождении от параноидального единства картины мира, «государственного мышления», используемого обществом для контроля «потоков желания». Выведение их из-под этого контроля призван осуществить «шизоанализ», который Делёз противопоставил психоанализу З. Фрейда, блокирующему творческие силы бессознательного и направляющему их на обслуживание интересов власти. Освободительный потенциал шизофрении проявляется прежде всего в искусстве: в процессе творчества художник выражает и пробуждает желания, высвобождая процессы «имперсонального становления», предшествующие формированию субъекта. С 1980-х годах большая часть работ Делёза была посвящена произведениям кино, живописи, литературы.
Делёз оказал значительное влияние на философию, литературную критику и эстетику постмодернизма.
Сочинения:
Kafka: pour une littérature mineure. P., 1975 (avec F. Guattari);
Rhizome: introduction. P., 1976 (avec F. Guattari);
Dialogues. P., 1977 (avec C. Parnet);
Superpositions. P., 1979 (avec C. Bene);
Capitalisme et schizophrenie. P., 1980. Vol. 2: Mille plateaux (avec F. Guattari);
Francis Bacon: logique de la sensation. P., 1981;
Nomadology: the war machine. N. Y., 1992 (with F. Guattari);
Логика смысла. М., 1995;
Ницше. СПб., 1997;
Складка. Лейбниц и барокко. М., 1997;
Фуко. М., 1998;
Что такое философия? СПб., 1998 (совм. с Ф. Гваттари);
Различие и повторение. СПб., 1998;
М. Пруст и знаки. СПб., 1999;
Эмпиризм и субъективность: опыт о человеческой природе по Юму. Критическая философия Канта: Учение о способностях. Бергсонизм. Спиноза. М., 2001;
Критика и клиника. СПб., 2002;
Кино. Кино 1. Образ-движения. Кино 2. Образ-время. М., 2004;
Переговоры, 1972–1990. М., 2004.