ДЕЛЁЗ ЖИЛЬ

ДЕЛЁЗ ЖИЛЬ - французский фи­ло­соф.

Учил­ся в Сор­бон­не (1944-1948), пре­по­да­вал там же в 1957-1960 годах. В 1960-1964 годах в Национальном цен­тре на­учных ис­сле­до­ва­ний, вме­сте с М. Фу­ко ор­га­ни­зо­вал в 1964 году кол­ло­к­ви­ум, по­свя­щён­ный Ф. Ниц­ше. Профессор в Ли­он­ском университетете (1964-1969) и в университетете Па­риж-8 (1969-1987), где по­зна­ко­мил­ся со сво­им дру­гом и со­ав­то­ром Ф. Гват­та­ри. По­сле мно­го­лет­ней борь­бы с бо­лез­нью по­кон­чил жизнь са­мо­убий­ст­вом.

В твор­че­ст­ве Делёза об­ра­ще­ние к клас­сической фи­ло­со­фии со­че­та­лось с идея­ми литературно-­фи­лософского аван­гар­да и ле­во­ра­ди­каль­ных по­ли­тических те­че­ний 1960-х годов. Ран­ние ис­то­ри­ко-фи­лософские ра­бо­ты Делёза по­свя­ще­ны главным образом кри­ти­ке тра­диционной ме­та­фи­зи­ки от Пла­то­на до Г.В.Ф. Ге­ге­ля как «ре­прес­сив­ной», встро­ен­ной в «ма­ши­ны» вла­сти и фаль­си­фи­ци­рую­щей опыт, ибо вслед­ст­вие гос­под­ства прин­ци­па то­ж­де­ст­ва всё мно­го­об­ра­зие су­ще­ст­вую­ще­го сво­дит­ся в ней к при­ну­дительному един­ст­ву. Под­лин­ное же мыш­ле­ние ак­цен­ти­ру­ет имен­но раз­ли­чия, а не то­ж­де­ст­во, ко­то­рое вто­рич­но: ото­жде­ст­в­ляя колличество ве­щи, мы пер­во­на­чаль­но все­гда ис­хо­дим из раз­ли­чия ме­ж­ду ни­ми. Для Делёза фи­ло­со­фия - не реф­лек­сия, не по­иск уни­вер­саль­ных ис­тин, даю­щих окон­чательные от­ве­ты или ре­ше­ния, но твор­че­ст­во, соз­да­ние но­вых кон­цеп­тов, уг­луб­ляю­щих по­ста­нов­ку рас­смат­ри­вае­мых про­блем по­доб­но раз­ра­бот­ке музыкальной те­мы. От­ри­цая соз­дан­ное пси­хо­ло­ги­ей пред­став­ле­ние о не­из­мен­ном иден­тич­ном «я», Делёза вво­дит по­ня­тие «но­ма­ди­че­ских син­гу­ляр­но­стей» (ко­чую­щих еди­нич­но­стей) – ве­ре­ни­цы ма­сок или внутренних пер­со­на­жей, вы­ра­жаю­щих сво­бод­ную энер­гию же­ла­ния.

По­лу­чив­шая ши­ро­кую из­вест­ность кни­га Д. и Ф. Гват­та­ри «Ка­пи­та­лизм и ши­зоф­ре­ния. Ан­ти-Эдип» («Ca­pi­ta­lis­me et Schizophrenie. L’Anti-Oedipe», 1972, сокращенный русский перевод, 1990) бы­ла вос­при­ня­та как кон­цеп­ту­аль­ное ос­мыс­ле­ние май­ских вол­не­ний 1968 года во Фран­ции. Счи­тая про­из­вод­ст­во же­ла­ний и управ­ле­ние ими по­сред­ст­вом «ма­шин же­ла­ния», встро­ен­ных как в отдельного че­ло­ве­ка, так и в об­ще­ст­во в це­лом, ос­но­вой ка­пи­та­ли­стического об­ще­ст­ва, Делёза ус­мат­ри­ва­ет ре­во­люционную роль ши­зоф­ре­нии, по­ни­мае­мой им не как бо­лезнь, а как тип мыш­ле­ния, в ос­во­бо­ж­де­нии от па­ра­нои­даль­но­го един­ст­ва кар­ти­ны ми­ра, «го­су­дар­ст­вен­но­го мыш­ле­ния», ис­поль­зуе­мо­го об­ще­ст­вом для кон­тро­ля «по­то­ков же­ла­ния». Вы­ве­де­ние их из-под это­го кон­тро­ля при­зван осу­ще­ст­вить «ши­зоа­на­лиз», ко­то­рый Делёз про­ти­во­пос­та­вил пси­хо­ана­ли­зу З. Фрей­да, бло­ки­рую­ще­му творческие си­лы бес­соз­на­тель­но­го и на­прав­ляю­ще­му их на об­слу­жи­ва­ние ин­те­ре­сов вла­сти. Ос­во­бо­дительный по­тен­ци­ал ши­зоф­ре­нии про­яв­ля­ет­ся пре­ж­де все­го в искусстве: в про­цес­се твор­че­ст­ва ху­дож­ник вы­ра­жа­ет и про­бу­ж­да­ет же­ла­ния, вы­сво­бо­ж­дая про­цес­сы «им­пер­со­наль­но­го ста­нов­ле­ния», пред­ше­ст­вую­щие фор­ми­ро­ва­нию субъ­ек­та. С 1980-х годах большая часть ра­бот Делёза бы­ла по­свя­ще­на про­из­ве­де­ни­ям ки­но, жи­во­пи­си, ли­те­ра­ту­ры.

Делёз ока­зал зна­чительное влия­ние на фи­ло­со­фию, литературную кри­ти­ку и эс­те­ти­ку по­стмо­дер­низ­ма.

Сочинения :

Kafka: pour une littérature mineure. P., 1975 (avec F. Guattari);

Rhizome: introduction. P., 1976 (avec F. Guattari);

Dialogues. P., 1977 (avec C. Parnet);

Superpositions. P., 1979 (avec C. Bene);

Capitalisme et schi­zo­phre­nie. P., 1980. Vol. 2: Mille plateaux (avec F. Guattari);

Francis Bacon: logique de la sensation. P., 1981;

Nomadology: the war ma­chine. N. Y., 1992 (with F. Guattari);

Ло­ги­ка смыс­ла. М., 1995;

Ниц­ше. СПб., 1997;

Склад­ка. Лейб­ниц и ба­рок­ко. М., 1997;

Фу­ко. М., 1998;

Что та­кое фи­ло­со­фия? СПб., 1998 (совм. с Ф. Гват­та­ри);

Раз­ли­чие и по­вто­ре­ние. СПб., 1998;

М. Пруст и зна­ки. СПб., 1999;

Эм­пи­ризм и субъ­ек­тив­ность: опыт о че­ло­ве­че­ской при­ро­де по Юму. Кри­ти­че­ская фи­ло­со­фия Кан­та: Уче­ние о спо­соб­но­стях. Берг­со­низм. Спи­но­за. М., 2001;

Кри­ти­ка и кли­ни­ка. СПб., 2002;

Ки­но. Ки­но 1. Об­раз-дви­же­ния. Ки­но 2. Об­раз-вре­мя. М., 2004;

Пе­ре­го­во­ры, 1972–1990. М., 2004.