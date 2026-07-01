ДЕЛЕКЛЮЗ (Delescluze) Луи Шарль
Французский политический деятель.
В нач. 1830-х гг. изучал право в Париже, работал журналистом, включился в революц. борьбу. В 1836, чтобы избежать ареста, бежал в Бельгию. В 1841 вернулся во Францию и стал одним из лидеров республиканского лагеря. Активный участник Революции 1848 во Франции, комиссар Врем. правительства в деп-те Нор и Па-де-Кале, основатель и редактор газ. «Révolution démocratique et sociale». Выступал против режима Луи Бонапарта (см. Наполеон III), участвовал в деятельности тайных республиканских обществ. В 1849–53 скрывался в Великобритании. В 1854 был арестован и осуждён, амнистирован в 1859. В 1868 и 1870 трижды приговаривался к тюремному заключению за выступления в печати против бонапартистского режима. Во время франко-прусской войны 1870–71 мэр 19-го столичного округа, решительно выступал против сдачи осаждённого Парижа противнику. С февр. 1871 депутат Нац. собрания. В марте избран чл. Парижской коммуны 1871, вошёл в её руководящие органы. Занимался организацией обороны столицы. Погиб в бою.
Автор: П. П. Черкасов.