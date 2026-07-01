ДЕЛЕКЛЮЗ (Delescluze) Луи Шарль

Французский политический деятель.

В нач. 1830-х гг. изу­чал пра­во в Па­ри­же, ра­бо­тал жур­на­ли­стом, вклю­чил­ся в ре­во­люц. борь­бу. В 1836, что­бы из­бе­жать аре­ста, бе­жал в Бель­гию. В 1841 вер­нул­ся во Фран­цию и стал од­ним из ли­де­ров рес­пуб­ли­кан­ско­го ла­ге­ря. Ак­тив­ный уча­ст­ник Ре­во­лю­ции 1848 во Фран­ции, ко­мис­сар Врем. пра­ви­тель­ст­ва в деп-те Нор и Па-де-Ка­ле, ос­но­ва­тель и ре­дак­тор газ. «Ré­vo­lu­tion démocratique et sociale». Вы­сту­пал про­тив ре­жи­ма Луи Бо­на­пар­та (см. На­по­ле­он III ), уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти тай­ных рес­пуб­ли­кан­ских об­ществ. В 1849–53 скры­вал­ся в Ве­ли­ко­бри­та­нии. В 1854 был аре­сто­ван и осу­ж­дён, ам­ни­сти­ро­ван в 1859. В 1868 и 1870 три­ж­ды при­го­ва­ри­вал­ся к тю­рем­но­му за­клю­че­нию за вы­сту­п­ле­ния в пе­ча­ти про­тив бо­на­пар­ти­ст­ско­го ре­жи­ма. Во вре­мя фран­ко-прус­ской вой­ны 1870–71 мэр 19-го сто­лич­но­го ок­ру­га, ре­ши­тель­но вы­сту­пал про­тив сда­чи оса­ж­дён­но­го Па­ри­жа про­тив­ни­ку. С февр. 1871 де­пу­тат Нац. со­б­ра­ния. В мар­те из­бран чл. Па­риж­ской ком­му­ны 1871 , во­шёл в её ру­ко­во­дя­щие ор­га­ны. За­ни­мал­ся ор­га­ни­за­ци­ей обо­ро­ны сто­ли­цы. По­гиб в бою.

Автор: П. П. Чер­ка­сов.