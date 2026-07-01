ДЕЛЕГИРОВАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ДЕЛЕГИРОВАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (от латинского delego – по­сы­лать в ка­че­ст­ве де­ле­га­та, упол­но­мо­чи­вать) - за­ко­но­да­тель­ст­во по упол­но­мо­чию; пра­во­вые ак­ты (дек­ре­ты, по­ста­нов­ле­ния и др.), из­да­вае­мые по по­ру­че­нию пар­ла­мен­та, как пра­ви­ло, ор­га­на­ми ис­пол­нительной вла­сти (обыч­но пра­ви­тель­ст­вом, ми­ни­ст­ра­ми) и имею­щие си­лу за­ко­нов.

Из­да­ние ак­тов Делегированного законодательства со­про­во­ж­да­ет­ся ря­дом ус­ло­вий. При двух­па­лат­ном пар­ла­мен­те ре­ше­ние о де­ле­ги­ро­ва­нии пол­но­мо­чий долж­но быть при­ня­то обеи­ми па­ла­та­ми (в ча­ст­но­сти, Вер­хов­ный суд США не­од­но­крат­но при­зна­вал не­кон­сти­ту­ци­он­ны­ми ак­ты, в том числе ак­ты Делегированного законодательства, ко­гда на­ру­шал­ся та­кой по­ря­док). Де­ле­ги­ро­ва­ние пол­но­мо­чий име­ет ин­ди­ви­ду­аль­ный ха­рак­тер: тре­бу­ет­ся точ­но ука­зать, по ка­ко­му во­про­су акт Делегированного законодательства мо­жет быть из­дан, ли­бо точ­но оп­ре­де­лить срок пол­но­мо­чий (что обыч­но де­ла­ет­ся в чрез­вы­чай­ных си­туа­ци­ях). Бес­сроч­ное де­ле­ги­ро­ва­ние пол­но­мо­чий воз­мож­но во вре­мя вой­ны в свя­зи с не­оп­ре­де­лён­но­стью сро­ка это­го со­бы­тия (но до её окон­ча­ния). Пра­ви­тель­ст­во (ми­нистр) обя­за­но точ­но со­блю­дать ус­ло­вия де­ле­ги­ро­ва­ния и не вы­хо­дить за их пре­де­лы. В от­но­ше­нии ак­тов Делегированного законодательства ус­та­нов­лен пар­ла­мент­ский кон­троль. В не­ко­то­рых стра­нах они долж­ны быть «по­ло­же­ны на стол пар­ла­мен­та», в других стра­нах по­сле из­да­ния пред­став­ля­ют­ся в ко­ми­тет (ко­мис­сию) пар­ла­мен­та по суб­си­ди­ар­но­му (до­пол­ни­тель­но­му, вспо­мо­га­тель­но­му) за­ко­но­да­тель­ст­ву или в другой ко­ми­тет. В не­ко­то­рых стра­нах (например, Ин­дия) в пар­ла­мент (ко­ми­тет) пре­дос­тав­ля­ют­ся про­ек­ты ак­тов Делегированного законодательства. По тре­бо­ва­нию де­пу­та­тов пар­ла­мент мо­жет рас­смот­реть акт Делегированного законодательства на пле­нар­ном за­се­да­нии и от­ме­нить та­кой акт в лю­бое вре­мя.

В Российской Федерации де­ле­ги­ро­ва­ние за­ко­но­да­тель­ных и иных пол­но­мо­чий пар­ла­мен­та Кон­сти­ту­ци­ей не пре­ду­смот­ре­но, но прак­ти­ка де­ле­ги­ро­ва­ния пол­но­мо­чий пар­ла­мен­том Пра­ви­тель­ст­ву РФ и Пре­зи­ден­ту РФ су­ще­ст­ву­ет (например, на ос­но­ве кон­сти­туционных по­ло­же­ний для вос­пол­не­ния про­бе­лов в за­ко­но­да­тель­ст­ве). Ак­ты Делегированного законодательства пуб­ли­ку­ют­ся в официальных из­да­ни­ях. По­сле из­да­ния со­от­вет­ст­вую­ще­го за­ко­на та­кие ак­ты от­ме­ня­ют­ся.

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