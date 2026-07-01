ДЕЛЕГИРОВАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ДЕЛЕГИРОВАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (от латинского delego – посылать в качестве делегата, уполномочивать) - законодательство по уполномочию; правовые акты (декреты, постановления и др.), издаваемые по поручению парламента, как правило, органами исполнительной власти (обычно правительством, министрами) и имеющие силу законов.
Издание актов Делегированного законодательства сопровождается рядом условий. При двухпалатном парламенте решение о делегировании полномочий должно быть принято обеими палатами (в частности, Верховный суд США неоднократно признавал неконституционными акты, в том числе акты Делегированного законодательства, когда нарушался такой порядок). Делегирование полномочий имеет индивидуальный характер: требуется точно указать, по какому вопросу акт Делегированного законодательства может быть издан, либо точно определить срок полномочий (что обычно делается в чрезвычайных ситуациях). Бессрочное делегирование полномочий возможно во время войны в связи с неопределённостью срока этого события (но до её окончания). Правительство (министр) обязано точно соблюдать условия делегирования и не выходить за их пределы. В отношении актов Делегированного законодательства установлен парламентский контроль. В некоторых странах они должны быть «положены на стол парламента», в других странах после издания представляются в комитет (комиссию) парламента по субсидиарному (дополнительному, вспомогательному) законодательству или в другой комитет. В некоторых странах (например, Индия) в парламент (комитет) предоставляются проекты актов Делегированного законодательства. По требованию депутатов парламент может рассмотреть акт Делегированного законодательства на пленарном заседании и отменить такой акт в любое время.
В Российской Федерации делегирование законодательных и иных полномочий парламента Конституцией не предусмотрено, но практика делегирования полномочий парламентом Правительству РФ и Президенту РФ существует (например, на основе конституционных положений для восполнения пробелов в законодательстве). Акты Делегированного законодательства публикуются в официальных изданиях. После издания соответствующего закона такие акты отменяются.