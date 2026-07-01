ДЕЛЕДДА ГРАЦИЯ
ДЕЛЕДДА (Deledda) ГРАЦИЯ - итальянская писательница.
Систематического образования не получила. Печаталась с 1888 года. Наиболее известны психологические романы Деледды: «Пепел» («Cenere», 1903), «Элиас Портолу» («Elias Portolù», 1903), «Плющ» («L’edera», 1908), «Тростник на ветру» («Canne al vento», 1913), «Марианна Сирка» («Marianna Sirca», 1913), в которых ощущается влияние прозы Л. Капуана, а также русской литературы (Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, И.А. Гончаров). Акцентировала значение «естественной морали» в процессе формирования личности, не ограничивая его влиянием среды. Среди произведений Деледды - эссе «Народные традиции Нуоро» («Tradizioni popolari di Nuoro in Sardegna», 1893), сборник рассказов «Кьяроскуро» («Chiaroscuro», 1912). Для прозы Деледды, связанной с традицией веризма, характерны идеализация традиционной культуры Сардинии, интерес к бытовой стороне крестьянской жизни; ей свойственна декоративность и ритмизация (в русле традиций сардского пения). На русский язык произведения Деледды переводились с 1912 года. Нобелевская премия (1926).
Сочинения:
Romanzi e novelle. Mil., 1987.