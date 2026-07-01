ДЕЛЕДДА ГРАЦИЯ

ДЕЛЕДДА (Deledda) ГРАЦИЯ - итальянская пи­са­тель­ни­ца.

Сис­те­ма­тического об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чи­ла. Пе­ча­та­лась с 1888 года. Наи­бо­лее из­вест­ны пси­хо­ло­гические ро­ма­ны Деледды: «Пе­пел» («Cenere», 1903), «Эли­ас Пор­то­лу» («Elias Portolù», 1903), «Плющ» («L’edera», 1908), «Тро­ст­ник на вет­ру» («Canne al vento», 1913), «Ма­ри­ан­на Сир­ка» («Marianna Sirca», 1913), в ко­то­рых ощу­ща­ет­ся влия­ние про­зы Л. Ка­пуа­на , а так­же русской литературы ( Л.Н. Тол­стой , Ф.М. Дос­то­ев­ский, И.А. Гон­ча­ров ). Ак­цен­ти­ро­ва­ла зна­че­ние «ес­те­ст­вен­ной мо­ра­ли» в про­цес­се фор­ми­ро­ва­ния лич­но­сти, не ог­ра­ни­чи­вая его влия­ни­ем сре­ды. Сре­ди про­из­ве­де­ний Деледды - эс­се «На­род­ные тра­ди­ции Нуо­ро» («Tradizioni popolari di Nuoro in Sar­de­gna», 1893), сборник рас­ска­зов «Кья­ро­ску­ро» («Chiaroscuro», 1912). Для про­зы Деледды, свя­зан­ной с тра­ди­ци­ей ве­риз­ма, ха­рак­тер­ны идеа­ли­за­ция тра­диционной куль­ту­ры Сар­ди­нии, ин­те­рес к бы­то­вой сто­ро­не кре­сть­ян­ской жиз­ни; ей свой­ст­вен­на де­ко­ра­тив­ность и рит­ми­за­ция (в рус­ле тра­ди­ций сард­ско­го пе­ния). На русский язык про­из­ве­де­ния Деледды пе­ре­во­ди­лись с 1912 года. Но­бе­лев­ская премия (1926).

Сочинения:

Romanzi e novelle. Mil., 1987.