ДЕЛЧЕВ ГОЦЕ НИКОЛОВ
ДЕЛЧЕВ ГОЦЕ (Георгий) НИКОЛОВ - идеолог и организатор революционного национально-освободительного движения в Македонии.
После окончания гимназии в Салониках поступил в военное училище в Софии (1891), откуда был исключён за связь с болгарскими социалистами. С 1894 года преподавал в македонских школах. В 1894-1903 годах член ЦК Македонской революционной организации (с 1905 года Внутренняя македонская революционная организация) и член её представительства в Софии (1896-1902), один из авторов её устава. В 1896 году выдвинул лозунг «Македония для македонцев», выступал за сплочение всех народностей Македонии в борьбе за национальную независимость и социальную справедливость, а также за совместную борьбу всех балканских народов против османского владычества. Организатор сети тайных вооружённых отрядов (чет) в Македонии для подготовки антитурецкого восстания. Считал преждевременным начало общемакедонского восстания летом 1903 года. Погиб в перестрелке с турецким отрядом накануне Илинденского восстания 1903 года.
Сочинения:
Письма и други материали. София, 1967.