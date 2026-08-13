ДЕЛЧЕВ ГОЦЕ НИКОЛОВ

ДЕЛЧЕВ ГОЦЕ (Ге­ор­гий) НИКОЛОВ - идео­лог и ор­га­ни­за­тор ре­во­люционного национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния в Ма­ке­до­нии .

По­сле окон­ча­ния гим­на­зии в Са­ло­ни­ках по­сту­пил в во­енное учи­ли­ще в Со­фии (1891), от­ку­да был ис­клю­чён за связь с болгарскими со­циа­ли­ста­ми. С 1894 года пре­по­да­вал в ма­кедонских шко­лах. В 1894-1903 годах член ЦК Ма­кедонской ре­во­люционной организации (с 1905 года Внут­рен­няя ма­кедонская ре­во­люционная организация) и член её пред­ста­ви­тель­ст­ва в Со­фии (1896-1902), один из ав­то­ров её ус­та­ва. В 1896 году вы­дви­нул ло­зунг «Ма­ке­до­ния для ма­ке­дон­цев», вы­сту­пал за спло­че­ние всех на­род­но­стей Ма­ке­до­нии в борь­бе за национальную не­за­ви­си­мость и со­ци­аль­ную спра­вед­ли­вость, а так­же за со­вме­ст­ную борь­бу всех бал­кан­ских на­ро­дов про­тив ос­ман­ско­го вла­ды­че­ст­ва . Ор­га­ни­за­тор се­ти тай­ных воо­ружённых от­ря­дов (чет) в Ма­ке­до­нии для под­го­тов­ки ан­ти­ту­рец­ко­го вос­ста­ния. Счи­тал преж­де­вре­мен­ным на­ча­ло об­ще­ма­ке­дон­ско­го вос­ста­ния ле­том 1903 года. По­гиб в пе­ре­стрел­ке с турецким от­ря­дом на­ка­ну­не Илин­ден­ско­го вос­ста­ния 1903 года.

Сочинения :

Пись­ма и дру­ги ма­те­риа­ли. Со­фия, 1967.