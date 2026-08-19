ДЕЛЬБРЮК
ДЕЛЬБРЮК (Delbrück) Ханс Готлиб Леопольд - германский историк, публицист и политический деятель.
Из семьи высокопоставленного чиновника. Изучал историю в Гейдельбергском, Грейфсвальдском и Боннском университетах. Участник франко-прусской войны 1870-1871. В 1874-1879 служил воспитателем в семье германского кронпринца. В 1881 году в Берлине защитил докторскую диссертацию. В 1882-1885 депутат прусского ландтага, в 1884-1890 годах депутат рейхстага от партии свободных консерваторов. С 1885 года профессор, с 1895 года ординарный профессор. В 1896-1921 годах заведующий кафедрой всеобщей и всемирной истории Берлинского университета. В 1883-1919 годах издатель (до 1889 году совместно с Г. фон Трейчке) крупнейшего германского политического журнала «Preußische Jahrbücher». Выступал за укрепление военной мощи Германии и проведение активной внешней и колониальной политики. Короткое время являлся членом Пангерманского союза. В годы 1-й мировой войны возглавлял влиятельный политический клуб «Кружок вечера среды» («Mittwochabendkreis»). С 1917 года выступал за реформирование прусской избирательной системы, с одобрением встретил провозглашение республики в 1918 года. Главные труды Дельбрюка посвящены военной истории. Автор 2-томной биографии генерал-фельдмаршала А. В. А. фон Гнейзенау, 4-томной «Истории военного искусства в рамках политической истории» (русский перевод 1936-1939). В 1924-1928 годах Дельбрюк опубликовал 5-томный фундаментальный труд «Всемирная история» («Weltgeschichte»), в основу которого был положен курс лекций, прочитанных им в Берлинском университете в 1896-1920 годах.