ДЕЛЬБРЮК

ДЕЛЬБРЮК (Delbrück) Ханс Гот­либ Лео­польд - германский ис­то­рик, пуб­ли­цист и по­литический дея­тель.

Из се­мьи вы­со­ко­по­став­лен­но­го чи­нов­ни­ка. Изу­чал ис­то­рию в Гей­дель­берг­ском, Грейф­свальд­ском и Бонн­ском университетах. Уча­ст­ник фран­ко-прус­ской вой­ны 1870-1871 . В 1874-1879 слу­жил вос­пи­та­те­лем в се­мье германского крон­прин­ца. В 1881 году в Бер­ли­не за­щи­тил док­тор­скую дис­сер­та­цию. В 1882-1885 депутат прусского ланд­та­га, в 1884-1890 годах депутат рейхс­та­га от пар­тии сво­бод­ных кон­сер­ва­то­ров. С 1885 года профессор, с 1895 года ор­ди­нар­ный профессор. В 1896-1921 годах заведующий ка­фед­рой все­об­щей и все­мир­ной ис­то­рии Бер­лин­ско­го университета. В 1883-1919 годах из­да­тель (до 1889 году совместно с Г. фон Трейч­ке) круп­ней­ше­го германского по­ли­тического журнала «Preußische Jahr­bücher». Вы­сту­пал за ук­ре­п­ле­ние во­енной мо­щи Гер­ма­нии и про­ве­де­ние ак­тив­ной внеш­ней и ко­ло­ни­аль­ной по­ли­ти­ки. Ко­рот­кое вре­мя яв­лял­ся членом Пан­гер­ман­ско­го сою­за . В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны воз­глав­лял влия­тель­ный по­ли­тический клуб «Кру­жок ве­че­ра сре­ды» («Mitt­wocha­bendkreis»). С 1917 года вы­сту­пал за ре­фор­ми­ро­ва­ние прусской из­би­рательной сис­те­мы, с одоб­ре­ни­ем встре­тил про­воз­гла­ше­ние рес­пуб­ли­ки в 1918 года. Главные тру­ды Дельбрюка по­свя­ще­ны во­енной ис­то­рии. Ав­тор 2-том­ной био­гра­фии генерал-фельдмаршала А. В. А. фон Гней­зе­нау, 4-том­ной «Ис­то­рии во­енного ис­кус­ст­ва в рам­ках по­ли­ти­че­ской ис­то­рии» (русский перевод 1936-1939). В 1924-1928 годах Дельбрюк опуб­ли­ко­вал 5-том­ный фун­даментальный труд «Все­мир­ная ис­то­рия» («Weltgeschichte»), в ос­но­ву ко­то­ро­го был по­ло­жен курс лек­ций, про­чи­тан­ных им в Бер­лин­ском университете в 1896-1920 годах.