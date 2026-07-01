ДЕЛАВРАНЧА БАРБУ
ДЕЛАВРАНЧА БАРБУ (псевдоним; настоящие имя и фамилия Барбу Штефэнеску) - румынский писатель, член Румынской академии.
Окончил Бухарестский университет (1882). Депутат парламента (1894), министр (1910-1911 годы). Поддерживал дружеские отношения с А. Влахуцэ и Й.Л. Караджале (с 1884 года). Печатался с 1877 года. Автор сборника новелл «Султэникэ» («Sultănică », 1885), в которых импрессионистическая техника сочетается с реалистическим изображением крестьянской жизни. В драматических сочинениях Делавранчи, в том числе в исторической трилогии «Закат солнца» («Apus de soare», 1909), «Буран» («Viforul», 1910) и «Утренняя звезда» («Luceafărul», 1911), сказалось влияние натурализма Э. Золя.
Сочинения:
Избранное. М., 1981;
Scrieri alese. Buc., 1994. Vol. 1-2.