ДЕЛАВРАНЧА БАРБУ

ДЕЛАВРАНЧА БАРБУ (псевдоним; настоящие имя и фамилия Бар­бу Ште­фэ­не­ску) - румынский писатель, член Румынской академии.

Окон­чил Бу­ха­ре­ст­ский университет (1882). Депутат пар­ла­мен­та (1894), ми­нистр (1910-1911 годы). Под­дер­жи­вал дру­же­ские от­но­ше­ния с А. Вла­ху­цэ и Й.Л. Ка­рад­жа­ле (с 1884 года). Пе­ча­тал­ся с 1877 года. Ав­тор сборника но­велл «Сул­тэ­ни­кэ» («Sul­tă­ni­că », 1885), в ко­то­рых им­прес­сио­ни­стическая тех­ни­ка со­че­та­ет­ся с реа­ли­стическим изо­бра­же­ни­ем кре­сть­ян­ской жиз­ни. В дра­ма­тических со­чи­не­ни­ях Делавранчи, в том числе в ис­то­рической три­ло­гии «За­кат солн­ца» («Apus de soare», 1909), «Бу­ран» («Viforul», 1910) и «Ут­рен­няя звез­да» («Luceafărul», 1911), ска­за­лось влия­ние на­ту­ра­лиз­ма Э. Зо­ля.

Сочинения:

Из­бран­ное. М., 1981;

Scrieri alese. Buc., 1994. Vol. 1-2.