ДЕЛАВИНЬ КАЗИМИР ЖАН ФРАНСУА
ДЕЛАВИНЬ КАЗИМИР ЖАН ФРАНСУА - французский поэт, драматург.
Член Французской академии (1825). Выходец из зажиточной буржуазной семьи. Дебютировал «Поэмой на рождение короля Рима» («Dithyrambe sur la naissance du Roi de Rome», 1811). Патриотические произведения Делавиня [сбориник «Мессинские элегии» («Mésséniennes», 1818), посвящённый битве при Ватерлоо], стихи, воспевавшие Июльскую революцию 1830 [«Парижанка» («La parisienne», 1830) и др.], снискали большую популярность у либеральной публики. Драматургию Делавиня [трагедии «Сицилийская вечерня» («Les vêpres siciliennes», 1819), «Марино Фальери» («Marino Faliero», 1829, русский перевод 1877), «Людовик XI» («Louis XI», 1832, русский перевод 1877), «Дети Эдуарда» («Les enfants d’Edouard», 1833, русский перевод 1900) и др., комедия «Школа стариков» («L’ecole des vieillards», 1823, русский перевод 1850) и др.] отличает сочетание эстетических принципов классицизма с характерными для романтизма мелодраматическими сюжетами и интересом к местному колориту.
Среди других произведений Делавиня - оды, сатиры, элегии, баллады.
Сочинения:
Œuvres complètes. P., 1880. Vol. 1-4; P., 1997. [Vol. 1-4].