ДЕЛАРОШ ПОЛЬ
ДЕЛАРОШ ПОЛЬ (настоящие имя Ипполит) - французский живописец, член Института Франции.
Сын состоятельного торговца картинами, брат живописца Жюля Ипполита Делароша (1795-1849 годы). Учился в Париже - в Школе изящных искусств (с 1816 года) у Л. Ватле, с 1818 года посещал мастерскую А.Ж. Гро. Дебютировал в парижском Салоне в 1822 году картиной по мотивам трагедии «Гофолия» Ж. Расина («Иоас, спасаемый Иодаем», Музей изящных искусств, Труа); испытал влияния романтизма (Э. Делакруа) и академического классицизма.
Особую популярность Деларош приобрёл благодаря «костюмированным» историческим сюжетам, драматической театральности мизансцен, тщательной выписанности деталей. Среди его картин: «Допрос Жанны д’Арк в темнице кардиналом Уинчестерским» (1824, Музей изящных искусств, Руан), «Дети Эдуарда IV в Тауэре» (1830-1831 годы, Лувр, Париж; вариант - 1852, ГМИИ), «Смерть Елизаветы Английской» (1828, Лувр), «Кромвель у гроба Карла I» (1831, Музей изящных искусств, Ним; повторение - 1849, Эрмитаж, Санкт-Петербург), «Казнь леди Джейн Грей» (1834, Национальная галерея, Лондон); также портреты и религиозные композиции. В 1834-1835 и 1843 годах посетил Италию, где изучал монументальную живопись Раннего Возрождения. Исполнил грандиозную роспись (длина около 27 м; 70 фигур) на тему «Художники всех эпох» в амфитеатре Школы изящных искусств в Париже (1837-1841 годы); преподавал там же (профессор с 1833 года), среди учеников - Т. Кутюр, Ж.Л. Жером и Ж.Ф. Милле.