ДЕЛАРОШ ПОЛЬ

ДЕЛАРОШ ПОЛЬ (настоящие имя Ип­по­лит) - французский живописец , член Института Франции.

Сын со­стоя­тель­но­го тор­гов­ца кар­ти­на­ми, брат жи­во­пис­ца Жю­ля Ип­по­ли­та Де­ла­ро­ша (1795-1849 годы). Учил­ся в Па­ри­же - в Шко­ле изящ­ных ис­кусств (с 1816 года) у Л. Ват­ле, с 1818 года по­се­щал мас­тер­скую А.Ж. Гро. Де­бю­ти­ро­вал в па­риж­ском Са­ло­не в 1822 году кар­ти­ной по мо­ти­вам тра­ге­дии «Го­фо­лия» Ж. Ра­си­на («Иоас, спа­сае­мый Ио­да­ем», Му­зей изящ­ных ис­кусств, Труа); ис­пы­тал влия­ния ро­ман­тиз­ма ( Э. Де­лак­руа ) и ака­де­мического клас­си­циз­ма.

Осо­бую по­пу­ляр­ность Деларош при­об­рёл бла­го­да­ря «кос­тю­ми­ро­ван­ным» ис­то­рическим сю­же­там, дра­ма­тической те­ат­раль­но­сти ми­зан­сцен, тща­тель­ной вы­пи­сан­но­сти де­та­лей. Сре­ди его кар­тин: «До­прос Жан­ны д’Арк в тем­ни­це кар­ди­на­лом Уин­че­стер­ским» (1824, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Ру­ан), «Де­ти Эду­ар­да IV в Тау­эре» (1830-1831 годы, Лувр, Па­риж; ва­ри­ант - 1852, ГМИИ), «Смерть Ели­за­ве­ты Анг­лий­ской» (1828, Лувр), «Кром­вель у гро­ба Кар­ла I» (1831, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Ним; по­вто­ре­ние - 1849, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург), «Казнь ле­ди Джейн Грей» (1834, Национальная га­ле­рея, Лон­дон); так­же порт­ре­ты и ре­лигиозные ком­по­зи­ции. В 1834-1835 и 1843 годах по­се­тил Ита­лию, где изу­чал мо­ну­мен­таль­ную жи­во­пись Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния. Ис­пол­нил гран­ди­оз­ную рос­пись (дли­на около 27 м; 70 фи­гур) на те­му «Ху­дож­ни­ки всех эпох» в ам­фи­те­ат­ре Шко­лы изящ­ных ис­кусств в Па­ри­же (1837-1841 годы); пре­по­да­вал там же (профессор с 1833 года), сре­ди уче­ни­ков - Т. Ку­тюр, Ж.Л. Же­ром и Ж.Ф. Мил­ле.