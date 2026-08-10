ДЕЛАКРУА ЭЖЕН
ДЕЛАКРУА ЭЖЕН (Фердинанд Виктор Эжен) - французский живописец, график, член Французской академии.
Родился в семье дипломата и государственного деятеля. По окончании Императорского лицея в Париже поступил в мастерскую П.Н. Герена (1816), затем в Школу изящных искусств (1817). Изучал в Лувре старых мастеров (Тициана, П. Веронезе, П.П. Рубенса), а также творчество современников - Ж.Л. Давида, А. Гро. Был дружен с Т. Жерико, влияние которого ощутимо в ранней картине Делакруа «Данте и Виргилий» («Ладья Данте», 1822, Лувр, Париж), поразившей современников микеланджеловской мощью образов, мрачным трагизмом. Смелая живописная манера, независимость творческой позиции Делакруа резко противостояли академическому классицизму. Его произведения пронизаны энергией эпохи, дают представление о её атмосфере и настроениях: «Резня на Хиосе» (1823-1824 годы, Лувр), «Греция на развалинах Миссолунги» (1826, Музей изящных искусств, Бордо) посвящены трагической борьбе греков за национальную независимость; под непосредственным впечатлением Июльской революции 1830 года написана «Свобода на баррикадах» («Свобода, ведущая народ», 1830-1831 годы, Лувр), где Делакруа изобразил себя среди защитников баррикады.
В 1825 году Делакруа совершил путешествие в Англию, где ознакомился с искусством Дж. Констебла, Р. Бонингтона, присутствовал на многих представлениях пьес У. Шекспира. Будучи крупнейшим представителем французского романтизма, Делакруа обращался преимущественно к драматическим сюжетам, необычным ситуациям, сильным характерам; многие его творческие замыслы вдохновлены литературой - сочинениями Данте, И.В. Гёте (17 литографий по мотивам «Фауста», 1827-1828 годы, одобренные самим поэтом), В. Скотта («Убийство епископа Льежского», 1829, Лувр), Шекспира («Смерть Офелии», 1844, Лувр; серия литографий «Гамлет», 1834-1847 годы, и др.). Творчеством Дж. Байрона навеяно гигантское полотно «Смерть Сарданапала» (1827, Лувр), в котором цвет (сочетания интенсивного кроваво-красного и золотистого тонов) приобретает активную эмоциональную выразительность и драматизм. Делакруа интересовался новейшими открытиями науки в области цвета, изучал зависимость его от освещения, принципы взаимодействия цветов, законы рефлексов, дополнительных тонов и т. д., предвосхитив некоторые открытия импрессионизма.
Отвечая общему для романтизма интересу к истории (расцвет исторической драмы, романа), чувству сопричастности великим событиям, Делакруа создавал исторические полотна - «Казнь дожа Марино Фальери» (1826, собрание Уоллес, Лондон), «Битва при Пуатье» (1830, Лувр), «Взятие крестоносцами Константинополя» (1840-1841 годы, там же) и др. Делакруа отразил и свойственный романтикам интерес к Востоку: в 1832 году в составе посольства Франции он совершил путешествие в Марокко, затем посетил Алжир и Испанию. Результатом поездок явились альбомы зарисовок и серия картин, в которых Делакруа предстаёт одним из главных мастеров французского ориентализма («Алжирские женщины», 1833-1834 годы, Лувр; «Султан Марокко», 1845, Музей изящных искусств, Тулуза; «Львиная охота в Марокко», 1854, Эрмитаж, Санкт-Петербург, и др.).
Декоративное дарование Делакруа раскрылось в циклах монументальных росписей, исполненных в Париже - в Бурбонском (1833-1847 годы) и Люксембургском (1840-1846 годы) дворцах, церкви Сен-Сюльпис (1849-1861 годы), в Лувре (плафон галереи Аполлона, 1850-1851 годы). В своём «Дневнике», который Делакруа вёл с 1822 года, он описал впечатления от встреч с современниками, многие из которых позировали ему для портретов (Ф. Шопен, Г. Берлиоз, Н. Паганини, Жорж Санд).
Новаторское искусство Делакруа вдохновляло многих художников XIX-XX веков своими исканиями в области цвета, свободой живописной манеры, ярким темпераментом.
Сочинения:
Correspondance générale / Ed. A. Joubin. P., 1936-1938. Vol. 1-5;
Мысли об искусстве, о знаменитых художниках. М., 1960;
Дневник. М., 1961. Т. 1-2;
Further correspondence, 1817-1863 / Ed. L. Johnson. Oxf., 1991