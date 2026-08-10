ДЕЛАКРУА ЭЖЕН

ДЕЛАКРУА ЭЖЕН (Фер­ди­нанд Вик­тор Эжен) - французский живописец , график, член Французской академии .

Ро­дил­ся в се­мье ди­пло­ма­та и государственного дея­те­ля. По окон­ча­нии Императорского ли­цея в Па­ри­же по­сту­пил в мас­тер­скую П.Н. Ге­ре­на (1816), за­тем в Шко­лу изящ­ных ис­кусств (1817). Изу­чал в Лув­ре ста­рых мас­те­ров (Ти­циа­на, П. Ве­ро­не­зе, П.П. Ру­бен­са), а так­же твор­че­ст­во со­вре­мен­ни­ков - Ж.Л. Да­ви­да, А. Гро. Был дру­жен с Т. Же­ри­ко, влия­ние ко­то­ро­го ощу­ти­мо в ран­ней кар­ти­не Делакруа « Дан­те и Вир­ги­лий» («Ла­дья Дан­те», 1822, Лувр, Па­риж), по­ра­зив­шей со­вре­мен­ни­ков ми­ке­ланд­же­лов­ской мо­щью об­ра­зов, мрач­ным тра­гиз­мом. Сме­лая жи­во­пис­ная ма­не­ра, не­за­ви­си­мость творческой по­зи­ции Делакруа рез­ко про­ти­во­стоя­ли ака­де­мическому клас­си­циз­му. Его про­из­ве­де­ния про­ни­за­ны энер­ги­ей эпо­хи, да­ют пред­став­ле­ние о её ат­мо­сфе­ре и на­строе­ни­ях: «Рез­ня на Хио­се» (1823-1824 годы, Лувр), «Гре­ция на раз­ва­ли­нах Мис­со­лун­ги» (1826, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Бор­до) по­свя­ще­ны тра­гической борь­бе гре­ков за национальную не­за­ви­си­мость; под не­по­сред­ст­вен­ным впе­чат­ле­ни­ем Июль­ской ре­во­лю­ции 1830 года на­пи­са­на «Сво­бо­да на бар­ри­ка­дах» («Сво­бо­да, ве­ду­щая на­род», 1830-1831 годы, Лувр), где Делакруа изо­бра­зил се­бя сре­ди за­щит­ни­ков бар­ри­ка­ды.

В 1825 году Делакруа со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Анг­лию, где оз­на­ко­мил­ся с искусством Дж. Кон­стеб­ла, Р. Бо­нинг­то­на, при­сут­ст­во­вал на многих пред­став­ле­ни­ях пьес У. Шек­спи­ра. Бу­ду­чи круп­ней­шим пред­ста­ви­те­лем французского ро­ман­тиз­ма, Делакруа об­ра­щал­ся пре­имущественно к дра­ма­тическим сю­же­там, не­обыч­ным си­туа­ци­ям, силь­ным ха­рак­те­рам; мно­гие его творческие за­мыс­лы вдох­нов­ле­ны ли­те­ра­ту­рой - со­чи­не­ния­ми Дан­те, И.В. Гё­те (17 ли­то­гра­фий по мо­ти­вам «Фау­ста», 1827-1828 годы, одоб­рен­ные са­мим по­этом), В. Скот­та («Убий­ст­во епи­ско­па Льеж­ско­го», 1829, Лувр), Шек­спи­ра («Смерть Офе­лии», 1844, Лувр; се­рия ли­то­гра­фий «Гам­лет», 1834-1847 годы, и др.). Твор­че­ст­вом Дж. Бай­ро­на на­вея­но ги­гант­ское по­лот­но «Смерть Сар­да­на­па­ла» (1827, Лувр), в ко­то­ром цвет (со­че­та­ния ин­тен­сив­но­го кро­ва­во-крас­но­го и зо­ло­ти­сто­го то­нов) при­об­ре­та­ет ак­тив­ную эмо­цио­наль­ную вы­ра­зи­тель­ность и дра­ма­тизм. Делакруа ин­те­ре­со­вал­ся но­вей­ши­ми от­кры­тия­ми нау­ки в об­лас­ти цве­та, изу­чал за­ви­си­мость его от ос­ве­ще­ния, прин­ци­пы взаи­мо­дей­ст­вия цве­тов, за­ко­ны реф­лек­сов, до­пол­ни­тель­ных то­нов и т. д., пред­вос­хи­тив не­ко­то­рые от­кры­тия им­прес­сио­низ­ма.

От­ве­чая об­ще­му для ро­ман­тиз­ма ин­те­ре­су к ис­то­рии (рас­цвет ис­то­рической дра­мы, ро­ма­на), чув­ст­ву со­при­ча­ст­но­сти ве­ли­ким со­бы­ти­ям, Делакруа соз­да­вал ис­то­рические по­лот­на - «Казнь до­жа Ма­ри­но Фаль­е­ри» (1826, со­б­ра­ние Уол­лес, Лон­дон), «Бит­ва при Пу­а­тье» (1830, Лувр), «Взя­тие кре­сто­нос­ца­ми Кон­стан­ти­но­по­ля» (1840-1841 годы, там же) и др. Делакруа от­ра­зил и свой­ст­вен­ный ро­ман­ти­кам ин­те­рес к Вос­то­ку: в 1832 году в со­ста­ве по­соль­ст­ва Фран­ции он со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Ма­рок­ко, за­тем по­се­тил Ал­жир и Ис­па­нию. Ре­зуль­та­том по­ез­док яви­лись аль­бо­мы за­ри­со­вок и се­рия кар­тин, в ко­то­рых Делакруа пред­ста­ёт од­ним из главных мас­те­ров французского ори­ен­та­лиз­ма («Ал­жир­ские жен­щи­ны», 1833-1834 годы, Лувр; «Сул­тан Ма­рок­ко», 1845, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Ту­лу­за; «Льви­ная охо­та в Ма­рок­ко», 1854, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург, и др.).

Де­ко­ра­тив­ное да­ро­ва­ние Делакруа рас­кры­лось в цик­лах мо­ну­мен­таль­ных рос­пи­сей, ис­пол­нен­ных в Па­ри­же - в Бур­бон­ском (1833-1847 годы) и Люк­сем­бург­ском (1840-1846 годы) двор­цах, церкви Сен-Сюль­пис (1849-1861 годы), в Лув­ре (пла­фон га­ле­реи Апол­ло­на, 1850-1851 годы). В сво­ём «Днев­ни­ке», ко­то­рый Делакруа вёл с 1822 года, он опи­сал впе­чат­ле­ния от встреч с со­вре­мен­ни­ка­ми, мно­гие из ко­то­рых по­зи­ро­ва­ли ему для порт­ре­тов (Ф. Шо­пен, Г. Бер­ли­оз, Н. Па­га­ни­ни, Жорж Санд).

Но­ва­тор­ское искусство Делакруа вдох­нов­ля­ло многих ху­дож­ни­ков XIX-XX веков свои­ми ис­ка­ния­ми в об­лас­ти цве­та, сво­бо­дой жи­во­пис­ной ма­не­ры, яр­ким тем­пе­ра­мен­том.

Сочинения:

Correspondance générale / Ed. A. Jou­bin. P., 1936-1938. Vol. 1-5;

Мыс­ли об ис­кус­ст­ве, о зна­ме­ни­тых ху­дож­ни­ках. М., 1960;

Днев­ник. М., 1961. Т. 1-2;

Further corresponden­ce, 1817-1863 / Ed. L. Johnson. Oxf., 1991