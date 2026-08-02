ДЕКТРЕТАЛИИ

В каноническом праве постановления римских пап, излагаемые в форме посланий конкретному лицу (в отличие от энциклик, обращенных ко всем верующим).

Такие послания обычно составлялись в качестве ответа на какой-то вопрос или для разрешения конкретного казуса или конфликта. Декреталии исходили непосредственно от римских пап (в отличие от решений соборов), однако в их издании принимали участие советники. Декреталии составляли значительную часть канонического права в католицизме.

Наиболее ранние декреталии появились уже в IV веке. В разные столетия появлялись сборники декреталий, среди которых, однако, было немало подделок. Например, известны т. н. «Лжеисидоровы декреталии» , появившиеся, как теперь установлено в IX в., но в Средние века приписываемые Исидору Севильскому. В этих декреталиях обосновывался примат духовной власти над светской, а также постулат о непогрешимости папы. Распространенные коллекции составили Ивон Шартрский (1040–1115 гг.) и Бурхард Вормсский (950–1025 гг.).

Декреталии вошли в важнейший сборник канонического права, «Декрет Грациана» (1150 г.). К XIII в. возникла необходимость в создании новой коллекции декреталий, и в 1234 г. по распоряжению папы Григория IX таковая была составлена. В нее было включено ок. 2000 декреталий.

От декреталий получили название и средневековые юристы-специалисты по каноническому праву. Те из них, кто комментировал «Декрет Грациана» стали называться «декретистами», те, кто комментировал собрания декреталий — «декреталистами». Коллекции декреталий издавались и в Позднее Средневековье. В 1582 г. все они вошли в полный корпус канонического права — Corpus Juris Canonici, первую часть которого составлял «Декрет Грациана», вторую — сборник декретали, изданный при Григории IX, третью — сборник декреталий созданный при Бонифации VIII, четвертую — т. н. «климентины», собрание декреталий, составленное при Клименте V .

Иллюстрации:

Григорий IX, одобряющий Декреталии

Автор статьи: Г. А. Шмидт.