ДЕКРЕТ ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА

ДЕКРЕТ ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА - распространённое название декрета СНК РСФСР «О свободе совести , церковных и религиозных обществах».

При­нят 20.1(2.2).1918 года. Дек­рет про­воз­гла­сил прин­цип сво­бо­ды со­вес­ти (этот прин­цип был уже дек­ла­ри­ро­ван Временным пра­ви­тель­ст­вом в 1917 году), от­де­ле­ние Церк­ви от го­су­дар­ст­ва (что, в ча­ст­но­сти, оз­на­ча­ло ли­ше­ние Русской пра­во­слав­ной це­рк­ви государственного фи­нан­си­ро­ва­ния). Под­чи­нил цер­ков­ные и ре­лигиозные об­ще­ст­ва об­щим за­ко­нам о ча­ст­ных об­ще­ст­вах и сою­зах, в то же вре­мя ли­шил ре­лигиозные об­щи­ны пра­ва вы­сту­пать в ка­че­ст­ве юри­дического ли­ца и, со­от­вет­ст­вен­но, пра­ва вла­деть соб­ст­вен­но­стью. Дек­рет объ­я­вил иму­ще­ст­во цер­ков­ных и ре­лигиозных об­щин «на­род­ным дос­тоя­ни­ем», та часть цер­ков­но­го иму­ще­ст­ва, ко­то­рая пред­на­зна­ча­лась не­по­сред­ст­вен­но для бо­го­слу­же­ния, мог­ла быть по ре­ше­нию государственных ор­га­нов пе­ре­да­на ве­рую­щим в бес­плат­ное поль­зо­ва­ние. Под­твер­дил пе­ре­да­чу свет­ским вла­стям из ве­де­ния Церк­ви ре­ги­ст­ра­ции ак­тов гражданского со­стоя­ния [объ­яв­ле­на дек­ре­та­ми ВЦИК и СНК от 16(29).12.1917 года и 18(31).12.1917 года] и учеб­но-вос­пи­та­тель­ных уч­ре­ж­де­ний [объ­яв­ле­на по­ста­нов­ле­ни­ем по Нар­ко­ма­ту народного про­све­ще­ния от 11(24).12.1917 года]. Дек­рет за­пре­тил пре­по­да­ва­ние ре­лигиозных дис­ци­п­лин в об­ще­об­ра­зо­ва­тель­ных учеб­ных за­ве­де­ни­ях. Про­воз­гла­сил за­ме­ну ре­лигиозной клят­вы или при­ся­ги тор­же­ст­вен­ным обе­ща­ни­ем, за­пре­тил ука­зы­вать в официальных ак­тах ре­лигиозную при­над­леж­ность гра­ж­дан, а так­же со­про­во­ж­дать дей­ст­вия го­су­дар­ст­вен­ных и иных пуб­лич­но-пра­во­вых ин­сти­ту­тов ре­лигиозными об­ря­да­ми или це­ре­мо­ния­ми.

Основные по­ло­же­ния дек­ре­та во­шли в Кон­сти­ту­цию РСФСР 1918 года. Реа­ли­за­ция дек­ре­та встре­ти­ла ак­тив­ное со­про­тив­ле­ние со сто­ро­ны ду­хо­вен­ст­ва и ве­рую­щих Русской пра­во­слав­ной церк­ви, а так­же не­ко­то­рых других ре­лигиозных кон­фес­сий.

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