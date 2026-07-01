ДЕКРЕТ ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА
ДЕКРЕТ ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА - распространённое название декрета СНК РСФСР «О свободе совести, церковных и религиозных обществах».
Принят 20.1(2.2).1918 года. Декрет провозгласил принцип свободы совести (этот принцип был уже декларирован Временным правительством в 1917 году), отделение Церкви от государства (что, в частности, означало лишение Русской православной церкви государственного финансирования). Подчинил церковные и религиозные общества общим законам о частных обществах и союзах, в то же время лишил религиозные общины права выступать в качестве юридического лица и, соответственно, права владеть собственностью. Декрет объявил имущество церковных и религиозных общин «народным достоянием», та часть церковного имущества, которая предназначалась непосредственно для богослужения, могла быть по решению государственных органов передана верующим в бесплатное пользование. Подтвердил передачу светским властям из ведения Церкви регистрации актов гражданского состояния [объявлена декретами ВЦИК и СНК от 16(29).12.1917 года и 18(31).12.1917 года] и учебно-воспитательных учреждений [объявлена постановлением по Наркомату народного просвещения от 11(24).12.1917 года]. Декрет запретил преподавание религиозных дисциплин в общеобразовательных учебных заведениях. Провозгласил замену религиозной клятвы или присяги торжественным обещанием, запретил указывать в официальных актах религиозную принадлежность граждан, а также сопровождать действия государственных и иных публично-правовых институтов религиозными обрядами или церемониями.
Основные положения декрета вошли в Конституцию РСФСР 1918 года. Реализация декрета встретила активное сопротивление со стороны духовенства и верующих Русской православной церкви, а также некоторых других религиозных конфессий.