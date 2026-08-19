ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ СССР
ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ СССР - первый законодательный акт советской власти в области земельных отношений.
Принят 2-м Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов в ночь с 26 октября (8 ноября) на 27 октября (9 ноября) 1917 года, после ухода со съезда правых эсеров и части меньшевиков, заявивших протест «против военного заговора и захвата власти» большевиками. Декрет о земле подготовлен В.И. Лениным, содержал элементы аграрной программы РСДРП(б) (ориентировалась на создание крупных коллективных хозяйств), однако в целом соответствовал аграрной программе партии социалистов-революционеров; основная часть декрета составил наказ, составленный к 1-му Всероссийскому съезду Советов крестьянских депутатов (май 1917 года).
Декрет о земле отменял частную собственность на землю и её недра (объявлялись «общенародным достоянием», фактически переходили в собственность государства), безвозмездно передавал, впредь до созыва Учредительного собрания, помещичьи, удельные, монастырские и церковные земли со всем инвентарём и постройками в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных советов крестьянских депутатов. Они должны были распределять землю между всеми гражданами, которые желали обрабатывать её своим трудом единолично, в составе семьи или артели. Вводились периодические переделы земли, которые, в зависимости от местных условий, должны были происходить на основании трудовой (по числу работников) или потребительской (по числу едоков) норм. Декрет о земле вводил запрет на применение наёмного труда в сельском хозяйстве. Устанавливал, что «земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются». Земельные участки с высококультурными хозяйствами, питомники, конные заводы, племенные скотоводческие хозяйства и птицефермы, а также весь хозяйственный инвентарь конфискованных земель передавались в исключительное пользование государства или общин, в зависимости от их размера и значения. Если в отдельных местностях земли было недостаточно, избыточное население подлежало переселению на свободные земли за счёт государства. Процесс конфискации земель на территории Европейской России завершился к январю 1918 года, а к весне закончилось их перераспределение между новыми землепользователями.
Принято считать, что площадь конфискованных помещичьих, удельных, монастырских и церковных земель составила свыше 160 миллионов га. Между крестьянами было распределено около 86% конфискованной земли, 11% земли перешло государству в форме советских земледельческих хозяйств, 3% - сельскохозяйственным артелям. Крестьянские наделы в среднем увеличились на 1/4-3/4 га, и поэтому по-прежнему многие крестьянские хозяйства испытывали недостаток земли. Реализация декрета привела к ликвидации помещичьего землевладения, вызвала снижение товарности сельского хозяйства, способствовала возникновению трудностей в снабжении городов продовольствием.
Принятие Декрета о земле позволило оформить правительственный блок между РСДРП(б) и левых социалистов-революционеров партией, реализация декрета обеспечила поддержку советской власти со стороны большей части крестьян в конце 1917 - 1-й половине 1918 годов (до начала политики «военного коммунизма») и оказала значительное влияние на исход Гражданской войны 1917-1922 годов. Основные положения Декрета о земле были конкретизированы в законе «О социализации земли» (1918), в Земельном кодексе РСФСР (1922) и др.