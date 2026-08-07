ДЕКРЕТ О МИРЕ

Один из актов II Съезда советов рабочих и солдатских депутатов , принятых 26 октября (8 ноября) 1917 г. Проект написан В. Лениным . Декрет, в соответствии с концепцией Циммервальдской конференции 1915 г., предлагал «всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире… без аннексий (т.е. без захвата чужих земель, без насильственного присоединения чужих народностей) и без контрибуций» и конкретизировал понятие аннексии: «Под аннексией или захватом чужих земель правительство понимает, сообразно правовому сознанию демократии вообще и трудящихся классов в особенности, всякое присоединение к большому или сильному государству малой или слабой народности без точно, ясно и добровольно выраженного согласия и желания этой народности, независимо от того, когда это насильственное присоединение совершено, независимо также от того, насколько развитой или отсталой является насильственно присоединяемая или насильственно удерживаемая в границах данного государства нация. Независимо, наконец, от того, в Европе или в далеких заокеанских странах эта нация живет». От имени советского правительства декрет заявлял, что эти условия мира не являются ультимативными, но рассмотрение других условий должно быть гласным. Д.о.м. заявлял об отмене тайной дипломатии и тайных договоров, заключенных Российской империей и Временным правительством . Эти договоры подлежали публикации.

Декрет предлагал заключить немедленное перемирие, но начальник штаба Главковерха Н. Духонин отказался подчиниться указанию Совнаркома начать переговоры о перемирии, был отстранен от занимаемой должности и погиб при занятии ставки большевиками 20 ноября (3 декабря). 13 ноября назначенный Совнаркомом Главком Н. Крыленко направил парламентеров с целью заключения перемирия. 2 (15) декабря 1917 г. между Россией и Германией, а также ее союзниками было заключено перемирие. Начались переговоры о заключении Брестского мира.

Источники:

Второй всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов (25-26 октября 1917 г.). Сборник документов и материалов. М., 1997; Второй всероссийский съезд советов Р. и С. Д. М., Л., 1928; Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 35

Автор статьи: Шубин А.В.