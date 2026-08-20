Декрет о мире

Декре`т о мире` — один из актов Второго Всероссийского съезда советов рабочих и солдатских депутатов, принятых 26 октября 1917. Проект написан В. И. Лениным. Декрет , в соответствии с концепцией Циммервальдской конференции 1915, предлагал «всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире… без аннексий (т. е. без захвата чужих земель, без насильственного присоединения чужих народностей) и без контрибуций» и конкретизировал понятие аннексии: «Под аннексией или захватом чужих земель правительство понимает, сообразно правовому сознанию демо­кратии вообще и трудящихся классов в особенности, всякое присоединение к большому или сильному государству малой или слабой народности без точно, ясно и добровольно выраженного согласия и желания этой народности, независимо от того, когда это насиль­ственное присоединение совершено, независимо также от того, насколько развитой или отсталой является насильственно присоединяемая или насильственно удерживаемая в границах данного государства нация . Независимо, наконец, от того, в Европе или в далеких заокеанских странах эта нация живет». От имени советского правительства декрет заявлял, что эти условия мира не являются ультимативными, но рассмотрение других условий должно быть гласным. Д. о м. заявлял об отмене тайной дипломатии и тайных договоров, заключенных Российской империей и Временным правитель­ством. Эти договоры подлежали публикации. 2[15] декабря 1917 между Россией и Германией, а также ее союзниками было заключено перемирие . Начались переговоры о заключении Брестского мира. Лит.: Второй всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов (25—26 октября 1917 г.). Сборник документов и материалов. М., 1997; Второй всероссийский съезд советов Р. и С. Д. М.—Л., 1928; Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 35; Шубин А. В. Великая российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014. А. В. Шубин.