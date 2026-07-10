ДЕКРЕТ ГРАЦИАНА (лат. Decretum Gratiani или Concordia discordantium canonum)

Важнейший сборник католического канонического права, появившийся в первой половине XII в., составленный болонским монахом Грацианом.

Известен также под названием Concordia discordantium canonum (Согласование противоречящих канонов). Создание Декрета Грациана. не было инициировано папами, поэтому де-юре Декрет Грациана не имел официального характера, хотя де-факто выполнял роль официального сборника канонического права . Составляя в декреталии, папская канцелярия часто ссылалась на Декрет Грациана.

Создавая свой труд, Грациан пользовался уже существовавшими сборниками канонического права: Collectio tripartita Ивона Шартрского, сборником канонического права Ансельма Луккского, глоссами к Библии и многими другими. Свою основную задачу, как следует из названия, Грациан видел не только в сборе всех материалов, относящихся к каноническому праву, но и в согласовании противоречащих положений. Обозревая разные источники, Грациан пытался предлагать интерпретации, которые бы разрешали противоречия. Этот подход породил длинную традицию в каноническом праве.

Юристы, изучавшие право по Декрет Грациана, комментировавшие и интерпретировавшие его, получили название декретисты (те правоведы, которые сосредотачивались на декреталиях пап назывались декреталисты). Содержание Декрета Грациана логически распадается на три части. Первая посвящена фундаментальным основам права и его источникам, вторая — церковной юрисдикции и браку, третья — таинствами обрядам.

Декрет Грациана лег в основу корпуса канонического права католической церкви, Corpus Juris Canonici , изданного в 1582 г. В этом собрании Декрет Грациана был дополнен сборниками папских декреталий, составленными Григорием IX, Бонифацием VIII и Климентом V.

Иллюстрации:

Обвинение против епископа. Лист Декрета Грациана. Болонья, 2-я пол. XIV в.

Автор статьи: Г. А. Шмидт.