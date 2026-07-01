ДЕКРЕТ

ДЕКРЕТ - акт осо­бой юри­дической си­лы, из­да­вае­мый обыч­но в чрез­вы­чай­ных ус­ло­ви­ях или в осо­бом по­ряд­ке.

1) в Древ­нем Ри­ме - по­ста­нов­ле­ние им­пе­ра­то­ра , се­на­та, кон­су­ла.

2) Акт осо­бой юри­дической си­лы, из­да­вае­мый обыч­но в чрез­вы­чай­ных ус­ло­ви­ях (например, ре­во­люционные дек­ре­ты) или в осо­бом по­ряд­ке (например, дек­ре­ты-за­ко­ны, из­да­вае­мые на ос­но­ве де­ле­ги­ро­ва­ния за­ко­но­дательных пол­но­мо­чий). Так, в Рос­сии в пер­вые го­ды советской вла­сти Декретами на­зы­ва­лись наи­бо­лее важ­ные по­ста­нов­ле­ния государственной вла­сти (например, Дек­рет о зем­ле); во Фран­ции Декретами име­но­ва­лись за­ко­но­дательные по­ста­нов­ле­ния выс­ших ор­га­нов, соз­дан­ных во вре­мя Французской ре­во­лю­ции XVIII века, а так­же в пе­ри­од Па­риж­ской ком­му­ны 1871 года. Декреты при­ни­ма­лись во­енными и ре­во­люционными со­ве­та­ми по­сле государственных пе­ре­во­ро­тов в раз­ви­ваю­щих­ся стра­нах, ими при­ос­та­нав­ли­ва­лись кон­сти­ту­ции, уп­разд­ня­лись выс­шие ор­га­ны го­су­дар­ст­ва и т. д.

3) В современном пра­ве - акт ис­пол­нительной вла­сти, обыч­но из­да­вае­мый пре­зи­ден­том или пра­ви­тель­ст­вом.

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