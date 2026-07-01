ДЕКРЕТ
ДЕКРЕТ - акт особой юридической силы, издаваемый обычно в чрезвычайных условиях или в особом порядке.
1) в Древнем Риме - постановление императора, сената, консула.
2) Акт особой юридической силы, издаваемый обычно в чрезвычайных условиях (например, революционные декреты) или в особом порядке (например, декреты-законы, издаваемые на основе делегирования законодательных полномочий). Так, в России в первые годы советской власти Декретами назывались наиболее важные постановления государственной власти (например, Декрет о земле); во Франции Декретами именовались законодательные постановления высших органов, созданных во время Французской революции XVIII века, а также в период Парижской коммуны 1871 года. Декреты принимались военными и революционными советами после государственных переворотов в развивающихся странах, ими приостанавливались конституции, упразднялись высшие органы государства и т. д.
3) В современном праве - акт исполнительной власти, обычно издаваемый президентом или правительством.